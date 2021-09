Đại gia trữ than lậu 4 năm và những chiêu độc qua mặt cơ quan chức năng

Dân trí Để qua mặt cơ quan chức năng, Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh được xác định đã lập hàng loạt công nhân, thủ kho trở thành người đại diện của các công ty cung ứng than cho đối tượng này.

Báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hải Dương khẳng định, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do Bùi Mạnh Cường làm giám đốc, nhưng quyền điều hành chủ yếu do hai đối tượng Bùi Hữu Giang, Bùi Hữu Thanh đã lập hàng loạt công nhân, thủ kho của công ty này, đứng tên là người đại diện pháp luật của các công ty khác, cung ứng than cho Công ty Đông Bắc Hải Dương.

Trốn thuế hơn 24,6 tỷ đồng, lập công nhân, thủ kho làm giám đốc

Theo hồ sơ cơ quan thuế, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0801214772, đăng ký lần đầu tháng 6/2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Hai anh em đại gia địa lan Quảng Ninh bị bắt giữ vì tàng trữ lượng lớn than lậu trái phép (Ảnh: Vietnamnet).

Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ đường thủy.

Kết quả xác minh, báo cáo doanh thu 4 năm (từ năm 2017 đến 2020) và 6 tháng đầu năm nay ước tính Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương có doanh thu bán than khoảng 2.800 tỷ đồng, doanh số mua vào ước khoảng 2.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, Cục thuế Hải Dương cho biết có nhiều nghi vấn doanh nghiệp này sử dụng các chứng từ, hóa đơn bất hợp pháp, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc, xử lý.

Công ty Đông Bắc Hải Dương chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển. Khi bán hàng hóa công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty này mua hàng hóa đầu vào mặt hàng than là chủ yếu, từ các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế.

Đặc biệt, xác minh bước đầu, Cục Thuế Hải Dương khẳng định, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương ước tính trốn thuế 24,6 tỷ đồng.

Tỉnh Hải Dương vào cuộc, hứa dẹp bến bãi vi phạm

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định: Sau khi vụ việc, tỉnh Hải Dương đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát, không chỉ chỗ bến bãi ở Kinh Môn mà là tất cả các bến bãi, kinh doanh bến bãi. Ưu tiên kiểm tra các bãi than đầu tiên, trong phạm vi quản lý của các địa phương".

Theo Chủ tịch Hải Dương, nhu cầu bến bãi là có thật nhưng các địa phương phải đăng ký lại bến bãi. Nơi nào có đủ điều kiện, tỉnh cho phép đăng ký, đưa vào thu ngân sách và yêu cầu thực hiện tất cả các quy định về quản lý Nhà nước.

Chủ tịch Hải Dương kiểm tra thực trạng các bãi than tại Kinh Môn (đứng giữa).

"Khu nào không được phép như hành lang thoát lũ, hay vấn đề môi trường, trái phép sẽ phải dẹp bỏ hoàn toàn, xử lý nghiêm minh. Trước mắt, những địa điểm không được phép, khi kiểm tra sẽ là xử phạt vi phạm" - ông Hùng khẳng định.

Ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh, phía tỉnh đang chờ kết quả của đoàn kiểm tra và điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) sau đó sẽ xem xét đến trách nhiệm các đơn vị có liên quan.

An Linh (Tổng hợp)