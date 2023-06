Đại gia Trầm Bê tái xuất sau ra tù

Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An (Bệnh viện Triều An) mới đây vừa công bố Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với việc thông qua bầu bổ sung ông Trầm Bê vào làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Trầm Bê (sinh năm 1959, quê quán tại Trà Vinh) từng là Chủ tịch HĐQT và là người gây dựng nên Bệnh viện Triều An. Tuy nhiên, sau khi vướng vào lao lý thì vị trí Chủ tịch HĐQT của Bệnh viện Triều An đã có người kế nhiệm là ông Trần Ngọc Hen Ri. Trong quá trình ông Bê thụ án, ông không còn trong danh sách HĐQT cũng như sở hữu vốn tại Bệnh viện Triều An kể từ năm 2019.

Mặc dù vậy, người thân của ông Bê vẫn nắm giữ những chức vụ quan trọng và sở hữu vốn lớn tại bệnh viện này. Bà Trầm Thuyết Kiều - con gái ông Bê - hiện là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, sở hữu 21,42% vốn điều lệ Bệnh viện Triều An, tương đương gần 10,5 triệu cổ phiếu. Ông Trầm Sê (hay Trầm Xê) - em trai của ông Trầm Bê - là Trưởng Ban kiểm soát.

Bệnh viện Triều An được ông Trầm Bê tham gia thành lập năm 2001, là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên được Bộ Y tế công nhận.

Trước khi phải chấp hành 2 bản án hình sự với tổng cộng mức thi hành án 7 năm tù (4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh và 3 năm tù trong vụ Dương Quang Thành), ông Trầm Bê từng là một đại gia tiếng tăm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông từng đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào những năm đầu thập niên 2000 và là Thành viên HĐQT ngân hàng này. Sau đó, ông Bê thâu tóm cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), tham gia và giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng tại ngân hàng. Ông Bê đã kiến nghị cho sáp nhập Southern Bank - lúc đó là một ngân hàng yếu kém, tỉ lệ nợ xấu cao - vào Sacombank và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 8/2015.

Về phía Bệnh viện Triều An, trong năm 2022, đơn vị này bứt tốc về tổng doanh thu, đạt 593 tỷ đồng, tăng 55% so với kết quả đạt được trong năm 2021, lãi trước thuế hơn 43 tỷ đồng (đảo ngược kết quả lỗ gần 27 tỷ đồng của năm trước); lãi sau thuế xấp xỉ 41 tỷ đồng. Do phải bù đắp lỗ cho năm 2021 nên cổ tức năm 2022 không được như kỳ vọng (không chi trả cổ tức), phần thặng dư lợi nhuận còn lại sẽ chuyển vào năm 2023 và thực hiện chia cổ tức của năm 2023.

Lên kế hoạch cho năm 2023, Bệnh viện Triều An dự kiến doanh thu đạt 628 tỷ đồng, lãi trước thuế gần 52 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 47 tỷ đồng. Theo lãnh đạo công ty, do kinh tế người dân còn khó khăn, phải thắt chặt chi tiêu nên kế hoạch giường năm 2023 có thể chỉ đạt 90% công suất so với bình thường. Chỉ số các dịch vụ khám chữa bệnh dự kiến tăng 5-10% so với năm 2022.