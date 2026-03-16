Đà Nẵng mời đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hàng không, vũ trụ

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã ký ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư vào địa phương này, giai đoạn 2026-2030.

Có 219 dự án kêu gọi đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực trọng điểm như giáo dục, y tế; hạ tầng - phát triển đô thị; khoa học công nghệ và công nghệ thông tin; thương mại - dịch vụ; khu thương mại tự do; đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản; giao thông vận tải - logistics; du lịch...

Thành phố Đà Nẵng mời gọi đầu tư nhiều sân golf 18-27 lỗ trong giai đoạn 2026-2030 (Ảnh: Bình An).

Trong lĩnh vực giáo dục có 5 dự án, tập trung vào các cơ sở đào tạo chất lượng cao như trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế, cơ sở giáo dục đại học và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Ở lĩnh vực y tế, thành phố Đà Nẵng kêu gọi đầu tư các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa chất lượng cao, trung tâm chẩn đoán và điều trị quốc tế, cũng như viện dưỡng lão nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân. Một số dự án có quy mô đáng chú ý như bệnh viện chuyên khoa tim mạch - đột quỵ, trung tâm chẩn đoán điều trị hiện đại.

Trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị, thành phố đề xuất các dự án lớn như Trung tâm tài chính quốc tế tại nhiều vị trí ở quận Hải Châu, tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo và công viên bách thảo.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kỳ vọng các dự án này sẽ góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, phát triển không gian đô thị và thúc đẩy dịch vụ du lịch, thương mại.

Trong khi đó, lĩnh vực khoa học công nghệ và công nghệ thông tin chiếm số lượng dự án lớn, với nhiều dự án quy mô như trung tâm dữ liệu khu vực, dự án sản xuất chip bán dẫn, robot, công nghệ hàng không, vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, linh kiện điện tử… với suất đầu tư 10-15 triệu USD/ha; các dự án trong Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng đưa ra nhiều danh mục dự án ở lĩnh vực du lịch để thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, như khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng Sơn Viên (463ha); trường đua ngựa tại xã Hòa Vang (diện tích 1.000-1.500ha); sân golf 18-27 lỗ quy mô hàng trăm hecta tại các xã, phường Bàn Thạch, Nông Sơn…

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng kêu gọi đầu tư các trung tâm đổi mới sáng tạo, công viên khoa học và không gian sáng tạo phục vụ phát triển hệ sinh thái công nghệ và khởi nghiệp.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ gồm nhiều dự án trung tâm thương mại, chợ đầu mối, khu phức hợp dịch vụ và các trung tâm mua sắm quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và du lịch.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện công bố danh mục, cung cấp thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.