Cuộc sống bên trong xóm lao động ở biệt thự hoang giữa lòng Sài Gòn

11 căn biệt thự cao cấp trong hẻm 215 đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2, TPHCM đã bỏ hoang nhiều năm nay. Khu biệt thự với hơn 20 căn, đã có hàng trăm người (chủ yếu là người nước ngoài) chuyển đến sống. Tuy nhiên, trong khu này lại còn 11 căn đã xây dựng xong phần thô nhưng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Những căn bị bỏ hoang được các gia đình lao động thu nhập thấp xin chủ đầu tư cho vào ở nhờ. Theo ghi nhận, có khoảng 5 hộ gia đình đang ở trong những căn biệt thự cao cấp bị bỏ hoang.

Gia đình ông Lê Văn Hà, 49 tuổi, quê miền Tây là một trong những hộ có thâm niên sống trong các căn biệt thự bỏ hoang này. Hàng ngày, ông Hà cùng vợ đi làm ở công trình, căn nhà chỉ là nơi ngủ nghỉ vào buổi tối. Những ngày đầu tháng 8, 2 con gái được nghỉ hè nên ông Hà đưa chúng lên chơi với vợ chồng ông. "Tôi làm nghề sửa điện nước, vợ đi giúp việc nên chỉ có ban đêm mới về đây ngả lưng thôi", ông Hà cho biết.

Cạnh gia đình ông Hà là bà Liên, quê Bến Tre. Bà Liên bán nước trước cổng các công trình xây dựng trên đường Nguyễn Văn Hưởng. Từ ngày chồng mất cách đây hơn 5 năm, bà Liên cùng 2 con gặp khó khăn về kinh tế nên bà xin chủ đầu tư dọn vào ở nhờ trong căn biệt thự. Hàng ngày, bà Liên vẫn đều đặn đi bán nước ở các công trình, các con đều đi học đi làm.

Trả lời thông tin về những căn biệt thự bỏ hoang, ông Nguyễn Viết Sỹ - Phó Chủ tịch UBND phường Thảo Điền cho biết, những căn nhà bị bỏ hoang do Công ty Chiến Thắng (nay là Công ty TNHH TM DV Khôi Minh) xây dựng. Tuy nhiên, do các công trình xây dựng trên thi công sai phép so với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nên bị đình chỉ từ năm 2009 đến nay.

Đại diện phường thông tin thêm, hiện nay có 7 hộ dân với 26 nhân khẩu đang sinh sống ở những căn biệt thự bị bỏ hoang. Công an phường đã lập danh sách và hồ sơ để quản lý những hộ trên.

Những hộ dân sinh sống tại đây đều được lắp đồng hồ điện, nước để sử dụng.

Có những gia đình sống nhiều năm, cũng có những hộ chỉ mới chuyển đến thời gian gần đây.

Ông Lê Văn Hà, 49 tuổi là người sống có "thâm niên" ở khu biệt thự. Hàng ngày, vợ chồng ông Hà đi làm nên chỉ có mặt ở nhà vào buổi tối.

Căn nhà chỉ vài vật dụng đủ để sinh hoạt tạm thời.

2 con gái của ông Hà nghỉ hè, được bố đưa lên Sài Gòn chơi.

Vợ đi giúp việc về trễ, ông Hà là người nấu ăn cho cả gia đình.

Những đồ vật bên trong đều được ông Hà mua lại từ những vị khách tây không sử dụng.

Bà Liên cùng 2 con sống ở căn biệt thự đã gần 5 năm nay.

"Người ta cứ nghĩ ở biệt thự là giàu lắm, nhưng gia đình tôi ở biệt thự mà phải chạy cơm từng bữa", bà Liên cười đùa.

Một góc nhỏ, được xem là trang trọng nhất làm nơi thờ cúng của gia đình bà Liên.

Hàng ngày, bà Liên đi bán nước ở các công trình xây dựng, các con đi làm đi học.

Những ngày mưa, bà Liên nghỉ làm chỉ quanh quẩn ở trong căn nhà biệt thự ở tạm.

