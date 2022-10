Cuộc đua lãi suất càng nóng: Gửi tiền ngân hàng nào có lãi vượt 8%/năm?

Cuộc đua lãi suất tiền gửi của các nhà băng ngày càng "nóng", hàng loạt nhà băng đã đẩy lãi suất huy động vượt 8%/năm.

Theo khảo sát của Dân trí, tính đến ngày 20/10, có 8 ngân hàng đang huy động tiền gửi vượt 8%/năm với hình thức gửi online cho kỳ hạn 12 tháng gồm: VietABank, KienlongBank, SCB, NCB, Techcombank, NamABank, BacABank. So với chính các ngân hàng này giai đoạn 2020-2021 chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức lãi suất huy động kể trên đã tăng 1,5-2%.

Cuộc đua lãi suất không chỉ diễn ra với các ngân hàng quy mô vừa và nhỏ mà nhiều "ông lớn" cũng nhập cuộc, trong đó có Techcombank và VPBank. Techcombank thì đang huy động với lãi suất 8%/năm cho tiết kiệm online 12 tháng. Với tại quầy, nhà băng này đang niêm yết lãi suất 12 tháng ở 5,85% - chênh lệch tương đối lớn.

Còn ngân hàng số của VPBank huy động tiền gửi với lãi suất lên đến 9,3% cho khoản tiền 300 triệu đồng trở lên và đang cao nhất trong số các ngân hàng. Với số tiền gửi ít hơn, lãi suất nhà băng này đưa ra cũng dao động trong khoảng 9-9,2%/năm.

*Biểu lãi suất huy động tại các ngân hàng tính đến ngày 20/10 (đơn vị: %/năm)

Ngân hàng 6 tháng (tại quầy) 6 tháng (online) 12 tháng (tại quầy) 12 tháng (online) VietABank 6,8 8,3 7,1 8,7 Kienlongbank 7,8 8,1 8,3 8,6 SCB 7,9 7,95 8,5 8,55 NCB 7,35 8,2 7,6 8,4 Techcombank 5,45 7,7 5,85 8 NamABank 6,6 7,6 7,5 8 BacABank 7,6 7,6 8 8 OCB 6,8 7,5 7,5 7,8 BaoVietBank 6,8 7 7,6 7,8 ABBank 7,3 7,4 7,2 7,6 MSB 6,3 7 6,8 7,5

Theo ước tính từ báo cáo của các công ty chứng khoán, đến cuối tháng 7, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng khoảng 1 điểm % so với cuối năm 2021 và tăng 1,5 điểm % so với cuối năm 2020. Lãi suất huy động tại nhiều nhà băng đã tăng trên 2 điểm % so với 2 năm trước.

Nhìn lại giai đoạn 2020-2021, chỉ ít ngân hàng thương mại tư nhân đưa ra mức lãi suất 7%/năm cho các khoản tiền gửi của khách hàng cá nhân và chủ yếu áp dụng với các kỳ hạn dài 12 tháng trở lên. Tuy nhiên, đến nay, mức lãi suất này đã xuất hiện phổ biến ở kỳ hạn 6 tháng.

Với kỳ hạn 6 tháng, theo thống kê của Dân trí, có 15 nhà băng đang huy động lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7%/năm với hình thức gửi online. Thậm chí có 3 nhà băng vượt 8%/năm là VietABank, NCB, KienlongBank. Hình thức gửi tại quầy cũng có 8 nhà băng huy động lãi suất vượt 7%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

8 nhà băng huy động tiền gửi vượt 8%/năm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Diễn biến lãi suất tăng mạnh từ tháng 7 đến nay, trùng với mức tăng của tiền gửi người dân vào hệ thống ngân hàng.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7, tổng phương tiện thanh toán nền kinh tế đạt trên 13,82 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2021, tương đương bổ sung gần 426.000 tỷ đồng sau 7 tháng từ đầu năm.

Tổng số dư tiền gửi của dân cư tại các ngân hàng sau 7 tháng vào khoảng 5,62 triệu tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm 2021. So với cùng kỳ năm 2021, mức tăng trong 7 tháng đầu năm nay đã cao hơn gấp đôi.

Công ty Chứng khoán VNDirect dự báo trong bối cảnh hiện nay, mặt bằng lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm nay và sang cả năm 2023. Các chuyên gia dự báo lãi suất tiền gửi có thể tăng thêm 0,3-0,5% từ mức hiện tại trong những tháng cuối năm nay. Ngoài ra, lãi suất huy động cũng có khả năng tăng thêm 0,5% trong năm 2023. Điều này tạo áp lực lên lãi suất cho vay.