Cùng Orion gửi thông điệp "Tết An 3 miền" đến mọi nhà dịp Tết Giáp Thìn 2024

Một mùa Tết sẽ trọn vẹn và ý nghĩa khi có đủ bốn yếu tố: yên bình, đoàn viên, ấm no, sẻ chia. Tuy nhiên với Orion, quan điểm Tết An vẫn trọn vẹn nhất nhờ thông điệp "Tết có An, nhà có Tết".

Ra mắt thị trường quà tặng Tết từ năm 2018, trải qua hành trình 6 năm liên tiếp, Orion là đơn vị tiên phong mang đến sản phẩm Hộp quà tặng An và trở thành sự lựa chọn hàng đầu được người tiêu dùng yêu thích (Ảnh: Orion).

Quà Tết chân thành nói hộ chân tình

Biếu quà Tết cho gia đình, bạn bè, đối tác từ lâu trở thành nét văn hóa truyền thống thể hiện nét tri ân của người Việt.

Những hộp "quà Tết An" 2024 từ Orion gói trọn tình cảm cùng hy vọng tốt lành tới mọi nhà khi "An" không chỉ là món quà biếu quen thuộc, mà còn là lời chúc và cầu mong cho một năm mới bình yên, mọi chuyện hanh thông, gia đạo êm ấm.

Đại diện Orion chia sẻ: "Hộp quà Tết An ra mắt từ năm 2018 đã tạo nên dấu ấn riêng trên thị trường quà tặng Tết, đem đến hướng tiếp cận mới và độc đáo. Với 6 năm kinh nghiệm liên tục, Orion là một trong những đơn vị tiên phong tạo nên xu hướng hộp quà Tết ý nghĩa này.

Riêng sản phẩm hộp quà Tết An 2024 là sự sáng tạo của chúng tôi, với mong muốn trở thành cầu nối truyền đạt thông điệp tâm ý trong ngày đầu năm. Với thiết kế sang trọng, ấn tượng và mức giá hợp lý, chúng tôi tự tin rằng đây là giải pháp quà tặng phù hợp, mang lại trải nghiệm ý nghĩa và đặc biệt cho dịp lễ Tết".

Bộ sản phẩm là sự tổng hòa các giá trị chất lượng đặc biệt được Orion phát triển dựa trên những nguyên tắc đạo đức được gìn giữ suốt hơn 30 năm qua tại Việt Nam (Ảnh: Orion).

Giải pháp quà tặng Tết hàng đầu tại Việt Nam

Năm 2024, lấy cảm hứng "Tết An 3 miền", Orion thiết kế bao bì sử dụng các hình ảnh gần gũi của thiên nhiên, hòa chung với danh lam thắng cảnh 3 miền tạo nên một bức tranh tổng hòa.

Lấy tông màu đỏ vàng chủ đạo tượng trưng cho những may mắn, niềm vui và hy vọng của ngày đầu năm, dưới nét vẽ tranh sơn dầu, thiết kế họa tiết bên ngoài bộ quà tặng rực rỡ, nổi bật.

Hộp đựng là dạng hộp giấy cứng cáp, có quai xách tiện dụng phù hợp để làm quà biếu tặng. Với thiết kế tinh xảo, hộp quà Tết "An" sẽ là món trang trí bắt mắt trên bàn trà hoặc tạo điểm nhấn trên bàn thờ gia tiên ngày Tết (Ảnh: Orion).

Bên cạnh thiết kế đẹp mắt, ý nghĩa, hộp quà Tết "An" còn mang đến những sản phẩm nhâm nhi ngày Tết thơm ngon và chất lượng.

Bên trong mỗi hộp quà là bộ sưu tập bánh kẹo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Orion, từ bánh ChocoPie tới Custas mềm ngọt, dễ dàng thỏa mãn khẩu vị của mọi thành viên trong gia đình. Hộp quà Tết "An" còn bổ sung những sản phẩm có lợi cho sức khỏe như kẹo họng, bánh Gouté hạt dinh dưỡng…

Theo đại diện thương hiệu, mỗi hộp quà giờ đây còn là cách truyền tải sự quan tâm ân cần và ngọt ngào tới những người thân thuộc nhất, mong rằng tất cả mọi người đều có đủ năng lượng cho một năm mới khỏe mạnh hơn, yên vui hơn.

Hộp quà Tết "An" 2024 còn ghi điểm với giá cả bình dân, dao động từ 119.000 đồng đến 300.000 đồng/hộp. Năm 2024, bộ quà Tết An mang đến cho người tiêu dùng 8 sự lựa chọn, phù hợp với mọi nhu cầu biếu tặng ngày Tết.

Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm - Trưởng ngành hàng quà tặng Tết, đại diện Orion - nhận định: "Thị trường bánh kẹo mùa Tết 2024 sẽ tăng khoảng 5 - 10% so với Tết 2023. Thế nhưng nhu cầu, thói quen mua sắm mùa tết của người tiêu dùng hiện nay đã thay đổi, dè dặt hơn vì khó khăn và tiêu dùng thông minh hơn…, nên họ chỉ lựa chọn những sản phẩm có tên tuổi, giá cả hợp lý với mục đích chi tiêu rõ ràng. Năm nay, công ty cung cấp ra thị trường 32.000 tấn bánh kẹo phục vụ mùa tết với tiêu chí quan trọng nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm và giá cả hợp lý".

Ngoài bộ quà tặng Tết An, Orion cũng ra mắt nhiều bộ sản phẩm quà tặng khác gồm Chocopie, Custas, Opera, Gouté phiên bản đặc biệt dành riêng cho Tết, kẹo Họng thiết kế hình lục giác mới lạ, kẹo dẻo Boom Jelly 5 vị, Marine boy với thiết kế cá hóa rồng…, giúp khách hàng dễ dàng xây dựng một bộ quà Tết của riêng mình.

Bên cạnh bộ quà tặng Tết An, Orion còn có nhiều sản phẩm quà tặng đặc biệt từ các nhãn hàng Chocopie, Opera, Marika, Gouté, các sản phẩm cho trẻ em như Marine Boy và Boom Jelly (Ảnh: Orion).

Hiện tại, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua hộp quà Tết "An" 2024 và các sản phẩm Tết khác của Orion tại siêu thị lớn trên toàn quốc, hệ thống cửa hàng tiện lợi. Đồng thời, để người tiêu dùng thuận tiện nhất cho việc mua hàng, Orion đã tiến hành mở bán trên các kênh mua sắm trực tuyến, hoặc đặt mua online tại https://quatet.orion.vn