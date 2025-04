Cục trưởng thuộc Ngân hàng Nhà nước được bầu vào HĐQT VietinBank

Ngày 18/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán: CTG) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Về công tác nhân sự, đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên HĐQT để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VietinBank.

Ngân hàng bầu bổ sung ông Nguyễn Vân Anh, Cục trưởng Cục Quản lý dự trữ ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngoài ra, đại hội đã xem xét và thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.

Theo đó, ngân hàng có phương án tăng vốn từ gần 53.700 tỷ đồng lên 77.761 tỷ đồng, thông qua phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 44,64%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận còn lại sau phân phối các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016. Thời gian phát hành dự kiến sau khi được Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

HĐQT ngân hàng đề xuất cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể.

Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được dùng để phục vụ kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư, các hoạt động kinh doanh khác.

Trước đó, VietinBank cũng đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2023 (12.565 tỷ) và năm 2024 (gần 15.600 tỷ). Nếu được chấp thuận và triển khai, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ tăng lên hơn 105.000 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: VietinBank)

Theo kế hoạch năm 2025, VietinBank chưa công bố mức tăng trưởng lợi nhuận cụ thể mà chỉ trình cổ đông kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 8-10%; dư nợ tín dụng tăng theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước và điều kiện thị trường; huy động vốn dự kiến tăng tương ứng với tốc độ tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I, tổng tài sản VietinBank ước tăng 3,9% so với cuối năm 2024; dư nợ tín dụng ước tăng 4,7% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động thị trường 1 ước tăng 3,9% so với cuối năm 2024.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,3%. Lợi nhuận trước thuế tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2024.