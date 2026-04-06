Cục Thuế : Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu bất thường

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn hỏa tốc gửi cơ quan thuế các địa phương và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường tại một số doanh nghiệp.

Theo cơ quan thuế, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô qua các tuyến vận chuyển trọng yếu đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, kéo theo biến động đáng kể của giá xăng dầu trong nước. Riêng trong tháng 3, giá bán lẻ xăng dầu đã được điều chỉnh 5 lần, làm gia tăng rủi ro phát sinh các hành vi vi phạm về thuế và hóa đơn.

Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Qua rà soát dữ liệu hóa đơn điện tử của một số doanh nghiệp, cơ quan thuế ghi nhận các dấu hiệu bất thường về sản lượng bán hàng trước và sau thời điểm điều chỉnh giá. Có trường hợp sản lượng xuất bán trong hai ngày trước khi tăng giá cao gấp hơn ba lần so với hai ngày sau đó, tiềm ẩn rủi ro lớn trong quản lý thuế.

Nhân viên đổ xăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên cơ sở quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực rà soát, phân tích dữ liệu về kê khai thuế, hóa đơn điện tử, doanh thu, sản lượng bán hàng và tồn kho tại các thời điểm trước - trong - sau khi Nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu. Các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao sẽ bị đưa vào diện kiểm tra đột xuất.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường; đồng thời kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với mặt hàng xăng dầu. Thời kỳ kiểm tra được xác định từ tháng 1 đến hết tháng 3.

Đặc biệt, cơ quan thuế yêu cầu đối chiếu chặt chẽ giữa hóa đơn điện tử, sổ sách kế toán và lượng hàng thực tế xuất kho; kiểm tra chi tiết tình hình nhập - xuất - tồn theo ngày hoặc theo ca bán hàng để xác định chính xác lượng tồn tại thời điểm điều chỉnh giá. Các giao dịch có sản lượng lớn hoặc phát sinh bất thường sẽ được rà soát kỹ, bao gồm cả hợp đồng, phương tiện vận chuyển, kho chứa và điều kiện giao nhận.

Trường hợp phát hiện các hành vi như găm hàng, đầu cơ, hạn chế bán ra nhằm trục lợi; lập hóa đơn sai thời điểm hoặc không phản ánh đúng bản chất giao dịch; chuyển giá giữa các đơn vị liên kết; không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đầy đủ… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, thậm chí chuyển cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cục Thuế cho biết đã chuyển toàn bộ dữ liệu và kết quả phân tích ban đầu cho các đơn vị để triển khai đồng bộ, yêu cầu hoàn thành kiểm tra trong tháng 4. Trường hợp chưa thể thực hiện, các đơn vị phải báo cáo rõ nguyên nhân.

Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo về Cục Thuế, bao gồm số thuế truy thu, tiền xử phạt, đánh giá các hành vi vi phạm phổ biến, cũng như những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.