Cú ngược dòng của "ông trùm" Nguyễn Duy Hưng, ngành chứng khoán gây bất ngờ

Tiếp tục là tình trạng rung lắc của VN-Index quanh vùng 1.050 điểm. Chỉ số đại diện sàn HoSE khép lại phiên sáng nay với mức điều chỉnh nhẹ 0,98 điểm tương ứng 0,09% còn 1.048,27 điểm. Trong khi đó, HNX-Index vẫn tăng 1,26 điểm tương ứng 0,61% lên 207,86 điểm và UPCoM-Index tăng 0,31 điểm tương ứng 0,4% còn 78,17 điểm.

Thanh khoản đạt 206,4 triệu cổ phiếu tương ứng 3.711,46 tỷ đồng trên HoSE và 37,48 triệu cổ phiếu tương ứng 456,02 tỷ đồng.

Thị trường rung lắc trong phiên sáng 21/4 (Ảnh minh họa: Hải Long).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng giá nhưng mức chênh lệch không đáng kể. Cụ thể, cả 3 sàn có 360 mã tăng, 41 mã tăng trần so với 341 mã giảm, 31 mã giảm sàn.

Cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính diễn biến khả quan với nhiều mã tăng mạnh như VDS tăng 4,6%; AGR tăng 3,7%; BSI tăng 3,4%; SSI tăng 3,1%; CTS tăng 2,4%; FTS và VCI cũng đều tăng 2,1%; HCM tăng 1,8%; VND tăng 1,7%...

Các cổ phiếu ngành chứng khoán có diễn biến tích cực sau khi một số đơn vị công bố báo cáo tài chính quý I.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán SSI báo lãi trước thuế hơn 590 tỷ đồng, cao nhất 4 quý trở lại đây và cũng là mức lợi nhuận cao nhất ngành. Trong khi doanh thu hoạt động đạt 1.439 tỷ đồng, thấp hơn 26,5% so với cùng kỳ thì một nguyên nhân khiến công ty này tăng lãi là chi phí hoạt động được tiết giảm rất mạnh, từ 783,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái xuống còn 375,5 tỷ đồng vào quý I năm nay.

Cổ phiếu VDS tăng mạnh, trong bối cảnh kết quả kinh doanh của VDSC lại bị sụt giảm mạnh. Doanh thu hoạt động của công ty này trong quý I chỉ đạt 138,5 tỷ đồng, giảm 52,7% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tuy giảm 74% nhưng ở mức khiêm tốn 37,2 tỷ đồng, do vậy, công ty chỉ ghi nhận lãi trước thuế 77,5 tỷ đồng, giảm 41,1% so với cùng kỳ.

Hay tương tự, AGR cũng tăng giá trong khi Agriseco báo doanh thu hoạt động quý I giảm 16,9% còn 84,5 tỷ đồng, lãi trước thuế giảm 10,1% còn 55 tỷ đồng.

Trên thị trường sáng nay, dòng bất động sản phân hóa. Trong khi NLG tăng 4,5%; CCL tăng 2,3%; TEG tăng 2,1%; HAR tăng 1,8%, DIG, KBC, DXG, SZC, SCR tăng giá thì PDR giảm 3%; NVT giảm 1,9%; TIP, LHG, VRE, NBB, AGG giảm.

Tương tự với cổ phiếu ngành xây dựng và vật liệu. HT1 giảm 3,4%; TTB giảm 1,3%; PHC, NHA, CTI, HBC điều chỉnh; trái lại, CIG lại tăng 3,9%; C32 tăng 2%; UIC tăng 2%; BCE tăng 1,7%.

HSL trong ngành thực phẩm và đồ uống tăng trần. Các đại gia ngành đường như LSS và SBT cũng đang "lộ" giá trần: LSS tăng 6,2% còn SBT tăng 5,9%.