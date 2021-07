Cú huých từ "ông lớn" Sun Group tạo đà cho địa ốc Thanh Hóa

Dân trí Bất động sản Thanh Hóa đã tăng giá từ 20% đến 30% sau cuộc đổ bộ của Sun Group với đại đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard. Giới chuyên gia nhận định đây chỉ là điểm khởi đầu trong chu kỳ bùng nổ của bất động sản xứ Thanh.

Giá đất tăng mạnh khi Sầm Sơn được bổ sung các công trình vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng cao cấp.

Bước đệm trước "cơn lốc tăng giá"

Ông Nguyễn Thanh Tùng - TGĐ Công ty TNHH Bất động sản Nhật Khang, đơn vị phân phối chính thức các sản phẩm bất động sản của Sun Group tại Thanh Hóa cho biết, ngay từ khi có thông tin Sun Group sẽ phát triển dự án tại Thanh Hóa, số nhà đầu tư quan tâm đến bất động sản nơi đây tăng đột biến, kéo theo giá bất động sản tại Thanh Hóa, đặc biệt quanh khu vực Hồ Xuân Hương sát biển Sầm Sơn cũng được nâng lên.

"Chưa bao giờ Thanh Hóa có một quần thể dự án đẳng cấp xứng tầm thế giới như đại đô thị phức hợp Sun Grand Boulevard. Trong tổng thể một tổ hợp dự án có diện tích lên tới 310ha, ngay mặt đường Hồ Xuân Hương huyết mạch của Sầm Sơn, dự án hội tụ đầy đủ quảng trường biển 2ha, đại lộ lớn nhất Việt Nam, hệ thống shophouse, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí hấp dẫn.

Với sự đóng góp của Sun Group, hạ tầng du lịch của Thanh Hóa sẽ được nâng cấp, tiềm năng phát triển du lịch xứ Thanh được kích hoạt, mở ra tương lai kinh doanh sầm uất cho phân khúc bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng", ông Tùng phân tích.

So với Hạ Long, Phú Quốc, Nha Trang thì du lịch Thanh Hóa đang dừng ở mức bình dân, chi tiêu thấp, do vậy tiềm năng phát triển du lịch cao cấp của Thanh Hóa là rất lớn, kéo theo dư địa gia tăng giá trị của bất động sản du lịch ở đây còn nhiều.

Sun Grand Boulevard sẽ mang tới diện mạo mới cho du lịch Sầm Sơn.

Nhận định về thị trường địa ốc Thanh Hóa một năm trở lại đây, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đồng quan điểm Thanh Hóa đang là cửa sáng cho giới đầu tư. "Theo số liệu của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, giá đất nền tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa tăng trung bình khoảng 40-60% so với cuối năm 2020.

Giá đất tại các mặt bằng đô thị, ven biển Thanh Hóa đều dao động 12-15 triệu đồng/m2, có nơi trên 20 triệu đồng/m2, cao gấp 2-3 lần so với giá thị trường cùng kỳ năm trước. Tại Sầm Sơn, giá đất mặt đường Hồ Xuân Hương thậm chí ngang ngửa so với khu vực trung tâm Hà Nội, TPHCM, khi nhiều mảnh đã cán mốc giá 100 - 140 triệu đồng/m2, tăng gấp ba so với thời điểm năm 2015 - 2016", TS. Nguyễn Văn Đính cho biết.

Tuy nhiên, mức giá hiện nay vẫn đang ở giai đoạn đầu, chuyên gia dự báo địa ốc Thanh Hóa sẽ còn tăng mạnh theo tiến độ triển khai các dự án lớn. Đến khi hệ sinh thái quy mô quốc tế do Sun Group đầu tư chính thức hoàn thiện trong một, hai năm tới, chắc chắn các bất động sản Thanh Hóa, đặc biệt Sầm Sơn sẽ đạt tới mức giá cao tương xứng với giá trị của nó.

BĐS Sầm Sơn sớm bùng nổ mức giá mới

Tại các địa phương Sun Group đặt dấu ấn kiến tạo nên những hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đồng bộ như Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng… thì giá trị bất động sản đang tăng theo cấp số nhân.

Các shophouse dọc theo trục đại lộ Sun Grand Boulevard đưa Sầm Sơn thành điểm du lịch không ngủ.

Trước khi biệt thự tại khu đô thị biển Sun Grand City Feria bên vịnh Di sản có mức giá chuyển nhượng tăng tới 40% hay những căn hộ Sun Marina Town hướng thẳng Vịnh Du thuyền "cháy hàng" ngay trong tuần đầu ra mắt thì Bãi Cháy cũng thiếu hụt hạ tầng dịch vụ. Sức hấp dẫn của vịnh di sản chỉ đủ níu chân khách một đêm.

Sau khi Sun Group kiến tạo hệ sinh thái với cảng tàu quốc tế, công viên giải trí Sun World Halong Complex cùng con phố mua sắm sầm uất… thì Bãi Cháy trở thành thủ phủ du lịch mới hút dòng khách du lịch hạng sang, thậm chí cả những tỷ phú thế giới, từ đó nâng tầm giá trị của BĐS Hạ Long.

Giới chuyên môn cho rằng, Sầm Sơn với sự đầu tư bài bản của Sun Group đang ở giai đoạn đầu phát triển để bứt tốc thành điểm đến du lịch hạng sang, đúng với định hướng đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của tứ giác kinh tế phía Bắc.

Tại trung tâm TP Sầm Sơn, chỉ trong thời gian ngắn tới đây, bên cạnh đại đô thị Sun Grand Boulevard, Sun Group sẽ tiếp tục kiến tạo khu đô thị sinh thái ven Sông Đơ, nơi hội tụ hoàn hảo, kết tinh giá trị nhân văn, truyền thống và hiện đại. Lần đầu tiên tại Sầm Sơn, Sun Group sẽ mang tới một cộng đồng thượng lưu ven sông với những căn biệt thự sang trọng theo phong cách Miami phóng khoáng.

Không khí hội hè của Sầm Sơn sẽ bùng nổ với hai tổ hợp giải trí Sun World bên bờ sông Đơ. Những công nghệ biểu diễn thực cảnh hàng đầu thế giới kết hợp cùng sự tích dân gian của xứ Thanh sẽ làm nên vô vàn trải nghiệm vừa hiện đại vừa thấm đẫm màu sắc dân tộc thu hút khán giả trong và ngoài nước. Từ đó đem lại giá trị gia tăng không ngừng cho các bất động sản nơi đây, bên cạnh khả năng sinh lời lớn từ việc kinh doanh, cho thuê…

TS. Nguyễn Văn Đính đánh giá, với tiềm năng nội tại của Thanh Hóa cộng thêm sự xuất hiện và dẫn dắt của những nhà đầu tư lớn như Sun Group…, chắc chắn BĐS Thanh Hóa với tâm điểm là TP Sầm Sơn sẽ phát triển ổn định, bền vững và đón dòng tiền cực lớn, chứa đựng nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.

Trường Thịnh