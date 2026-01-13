Cú hích 20 triệu USD: Bước đi chiến lược ấn tượng của MM Mega Market tại Việt Nam

Hơn hai thập kỷ trước, MM Mega Market Việt Nam (MMVN) khởi đầu từ việc phục vụ các khách hàng chuyên nghiệp như nhà hàng, khách sạn và canteen (khu ăn uống). Trên nền tảng đó, MMVN từng bước mở rộng để đáp ứng đồng thời cả nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cá nhân, hình thành mô hình bán sỉ - bán lẻ song song từ rất sớm.

Trong bối cảnh hạ tầng bán lẻ thời điểm đó, cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp nhanh chóng khẳng định vai trò tiên phong, mà còn góp phần xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hiện đại hóa hệ thống phân phối tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thị trường hiện nay đã thay đổi đáng kể. Tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, người tiêu dùng ngày càng đề cao trải nghiệm, tiện ích và các giá trị bền vững. Không gian mua sắm, vì thế, không còn đơn thuần là nơi giao dịch, mà được kỳ vọng trở thành điểm đến kết nối mua sắm - dịch vụ - giải trí. Với các doanh nghiệp, trong đó có MMVN, việc bổ sung thêm các động lực tăng trưởng mới trở thành yêu cầu tất yếu nhằm mở rộng quy mô và chiều sâu thị trường.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành MMVN, điều này đã đặt ra yêu cầu để doanh nghiệp tiếp tục củng cố mô hình tăng trưởng thế mạnh, đồng thời tìm kiếm các động lực bổ sung phù hợp với bối cảnh mới. “Sau hơn 20 năm xây dựng nền tảng, chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng không chỉ quan tâm ‘ở đó bán gì’, mà còn tìm kiếm một không gian mua sắm hiện đại, nhiều trải nghiệm và dịch vụ cá nhân hóa hơn”, ông Toàn chia sẻ.

Dự án Trung tâm Thương mại MM Supercenter đầu tiên khai trương trong tháng 11/2025 chính là bước đi mang tính chiến lược đó của MMVN nhằm bổ sung và mở rộng hệ sinh thái đã được xây dựng vững chắc trong hơn hai thập kỷ.

Đà Nẵng được MMVN lựa chọn trở thành điểm đến đầu tiên của mô hình Trung tâm Thương mại MM Supercenter nhờ hội tụ những điều kiện quan trọng để khai thác hướng đi mới: vị trí trung tâm kinh tế - logistics của miền Trung, tốc độ đô thị hóa cao, dân số trẻ và lượng khách du lịch lớn từ nội địa và quốc tế.

Đà Nẵng cũng là địa phương có định hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ, thương mại hiện đại, phù hợp với quy mô và mục tiêu của dự án. Theo báo cáo tháng 12/2025 của lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng, doanh thu bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh tháng 11 ước đạt 11.624 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động bán buôn cũng duy trì xu hướng phục hồi tích cực.

Ông Nguyễn Đức Toàn xác nhận TTTM tại Đà Nẵng chỉ là bước đầu trong lộ trình tăng cường sự hiện diện và cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam của tập đoàn này. Trên thực tế, MMVN sở hữu lợi thế không nhỏ về kinh nghiệm phát triển mô hình trung tâm đa chức năng (tất cả trong một) bởi đây cũng là một trong những thế mạnh mà tập đoàn mẹ TCC/BJC đã và đang vận hành tại Việt Nam (tại Thái Lan, tập đoàn mẹ đã rất thành công với mô hình này dưới thương hiệu Big C).

"Trung tâm đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ đánh giá hiệu quả vận hành, nhu cầu thị trường và phản hồi từ khách hàng để xây dựng lộ trình nhân rộng mô hình này sang các địa phương khác có tiềm năng phù hợp, theo hướng phát triển thận trọng, có chọn lọc, gắn với cam kết đầu tư lâu dài và tăng trưởng bền vững tại thị trường Việt Nam", ông Toàn cho hay.

Định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm được MMVN xác định là trục xuyên suốt trong chiến lược dài hạn, từ thiết kế không gian mua sắm, danh mục sản phẩm, dịch vụ tích hợp đến ứng dụng công nghệ. MM Supercenter Đà Nẵng vì vậy không chỉ là mở rộng diện tích bán lẻ, mà là cách MMVN thích ứng có chọn lọc với xu hướng tiêu dùng mới, tiếp cận các nhóm khách hàng trẻ và gia đình là phân khúc đang tăng trưởng nhanh.

Quy mô ba tầng nổi, quy tụ gần 50 thương hiệu trong nước và quốc tế, kết hợp đại siêu thị, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ, từ chuỗi ẩm thực, rạp chiếu phim, nhà sách, khu vui chơi hàng nghìn mét vuông đến các thương hiệu tiêu dùng hiện đại góp phần hình thành một điểm đến mua sắm - giải trí trọn vẹn, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của MMVN tại thị trường miền Trung.

Ở góc độ quản lý đô thị, dự án này được nhìn nhận như một phần của hạ tầng dịch vụ hiện đại. Thực tế cho thấy khi một trung tâm thương mại tạo ra được việc làm ổn định, kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ phụ trợ, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện không gian sống cho người dân địa phương, dự án đó đã xóa mờ ranh giới giữa một điểm bán lẻ và hạ tầng dịch vụ đô thị.

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đánh giá MM Supercenter không chỉ bổ sung thêm một không gian thương mại văn minh cho thành phố, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Tây Bắc, nơi đang chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo bà Thi, dự án còn tạo động lực lan tỏa cho các ngành dịch vụ liên quan, góp phần nâng cao tiện ích đô thị và chất lượng môi trường sống cho người dân. Với quy mô vận hành lớn, MM Supercenter Đà Nẵng đã tạo ra gần 500 việc làm mới cho lao động địa phương, trong khi toàn hệ thống MMVN hiện tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động trên cả nước.

Đối với người tiêu dùng, mô hình Supercenter mang lại trải nghiệm mua sắm “tất cả trong một”, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ mua sắm hàng tiêu dùng, ẩm thực, giải trí đến các dịch vụ gia đình. Đây là yếu tố giúp MMVN mở rộng tập khách hàng, đặc biệt là nhóm gia đình trẻ và người tiêu dùng đô thị - phân khúc đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam.

Một trong những điểm nhất quán trong chiến lược của MMVN là ưu tiên phát triển hàng Việt và kết nối với nhà cung cấp trong nước. Tại MM Supercenter Đà Nẵng, khoảng 90% sản phẩm tại đại siêu thị có nguồn gốc từ Việt Nam. Các mặt hàng OCOP, đặc sản Việt Nam cũng được ưu tiên giới thiệu.

Đây là cách doanh nghiệp FDI này thể hiện sự chủ động tham gia trực tiếp vào việc nâng cấp chuỗi giá trị nội địa, không chỉ mở rộng đầu ra cho các hộ sản xuất và doanh nghiệp nhỏ, mà còn giúp hình thành chuỗi giá trị hàng Việt có tính kết nối hơn giữa các nhà cung cấp địa phương và hệ thống bán lẻ lớn, đúng như ông Aswin Techajareonvikul, Chủ tịch Hội đồng thành viên MMVN, đã khẳng định trong lễ khánh thành: “Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược quan trọng nhất của tập đoàn tại Đông Nam Á”.

Theo ông Aswin Techajareonvikul, việc ra mắt MM Supercenter Đà Nẵng là minh chứng cho cam kết đầu tư dài hạn, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Không dừng ở mở rộng mô hình kinh doanh, MMVN còn triển khai chiến lược “Xanh - Số - Bền vững” trên toàn hệ thống. MM Supercenter Đà Nẵng được thiết kế theo tiêu chuẩn EDGE Advanced do IFC (World Bank Group) chứng nhận. Ngay trong vận hành, tập đoàn cũng thực hiện hàng loạt thay đổi nhằm xanh hóa hệ thống, từ loại bỏ túi nilon, tiết kiệm năng lượng, phân loại rác thải đến hợp tác với nông dân và nhà cung cấp địa phương trong phát triển chuỗi cung ứng xanh.

Hiện MMVN đã phát triển ứng dụng MM Click & Get cho khách hàng cá nhân, MM Pro cho khách hàng doanh nghiệp. MM Mall kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp, cho phép API (giao tiếp và trao đổi dữ liệu trực tiếp) với nhà cung cấp và khách hàng, giúp đồng bộ dữ liệu, lịch sử giao dịch và hành vi tiêu dùng.

Theo ông Nguyễn Đức Toàn, sự kết hợp giữa chuyển đổi số, phát triển chuỗi cung ứng có trách nhiệm và nâng cao trải nghiệm khách hàng sẽ là nền tảng để MMVN gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam. Với MM Mega Market Việt Nam, tầm nhìn thậm chí không dừng lại ở việc số hóa kênh bán hàng mà hướng đến Retail Tech, ứng dụng các công cụ và giải pháp công nghệ vào hoạt động kinh doanh bán lẻ. Mục tiêu chính là tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, thu thập thông tin chi tiết và cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng.

Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn sàng lọc và nâng chuẩn dòng vốn đầu tư nước ngoài, những quyết định rót vốn quy mô lớn ngày càng mang nhiều hàm ý chiến lược hơn là mở rộng đơn thuần.

MM Supercenter đầu tiên tại Đà Nẵng không chỉ đánh dấu một dự án mới, mà còn cho thấy cách một doanh nghiệp FDI lâu năm đang tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và điều chỉnh chiến lược hiện diện nhằm duy trì vị thế. Định hướng đầu tư này đồng bộ với chủ trương của Chính phủ và Thành phố Đà Nẵng về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hiện đại hóa hạ tầng thương mại và nâng cao chất lượng tiêu dùng nội địa.

Sự tương đồng này được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, không chỉ giúp MMVN chủ động thích ứng với bối cảnh mới thông qua các khoản đầu tư có chiều sâu, mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố, mang lại giá trị dài hạn cho người tiêu dùng, địa phương và nền kinh tế.

“Bền vững không chỉ là cam kết, mà là kim chỉ nam trong mọi chiến lược phát triển của MMVN - từ đầu tư mô hình trung tâm thương mại xanh, xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, đến chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng. Đây là nền tảng để doanh nghiệp duy trì khả năng thích ứng, bảo đảm sự hiện diện lâu dài và đóng góp bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”, Tổng giám đốc điều hành MMVN khẳng định.

Nội dung: Trường Thịnh

13/01/2026 - 09:00