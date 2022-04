Crystal Bay hợp tác Corex phục hồi tuyến đường sắt di sản Phan Rang - Đà Lạt

Ngày 23/4/2022, tại TP Nha Trang đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược "Khôi phục tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt" giữa Tập đoàn Du lịch Crystal Bay và Công ty CP Giải pháp Kinh doanh Corex (Corex), Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự khởi đầu của hành trình phục hồi tuyến đường sắt di sản hơn 100 năm của Việt Nam. Công trình ghi dấu ấn lịch sử trong ngành công nghiệp đường sắt thế giới này dài 84km, nối liền "biển và hoa", là đường sắt răng cưa cổ tại châu Á đồng thời cũng là tuyến đường sắt răng cưa dài, có độ dốc cao trên thế giới.

Tại Việt Nam, tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt là một trong 2 cung đường sắt leo núi trên thế giới chạy bằng răng cưa. Cùng với Pinlatus - Bahn tại Thụy Sĩ, tuyến tàu hỏa Phan Rang - Đà Lạt đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử của ngành công nghiệp đường sắt thế giới. Tuy nhiên, sau năm 1975, tuyến đường sắt này đã bị dừng hoạt động và tháo dỡ, mang đến nhiều nuối tiếc cho du khách cũng như người dân bản địa nơi đây.

Kể từ năm 2020, Corex đã đồng hành cùng Tập đoàn Du lịch Crystal Bay khởi động nghiên cứu dự án khôi phục tuyến đường sắt di sản Phan Rang - Đà Lạt. Việc phục hồi, phát triển và khai thác công trình này (nhà ga Đà Lạt hoàn thành 1938 - điểm cuối cùng của tuyến đường sắt răng cưa - đã được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia) không chỉ có ý nghĩa bảo tồn di sản lịch sử mà còn mang tới nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, nâng tầm du lịch quốc gia. Từ đó góp phần phát triển toàn diện kinh tế - văn hóa - xã hội cho các địa phương có tuyến đường đi qua.

Tuyến đường sắt di sản Phan Rang - Đà Lạt với sứ mệnh "đánh thức" tiềm năng to lớn của tam giác du lịch Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận (Ảnh: Corex).

Là đơn vị chuyên tư vấn, đầu tư và triển khai các sản phẩm bất động sản - du lịch văn hóa, Corex đã được lựa chọn là tổng thầu tư vấn, giữ vai trò quản lý, điều phối dự án cùng các chuyên gia quy hoạch, đường sắt hàng đầu Việt Nam và thế giới như Tổng công ty Đường sắt Pháp, Viện Thiết kế Các công trình Đường sắt Pháp, Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (TRICC) và Tiến sĩ Nguyễn Công Phú - Phó chủ tịch Tập đoàn APAVE kiêm Tổng giám đốc APAVE châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Hoài Thu - Chủ tịch HĐQT Corex chia sẻ: "Phục hồi tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang - Đà Lạt giúp nâng tầm du lịch, thu hút du khách trải nghiệm, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua, trong đó đặc biệt là Lâm Đồng với thế mạnh du lịch cảnh quan núi và Ninh Thuận với du lịch biển".

Bà Nguyễn Hoài Thu - Chủ tịch HĐQT Corex phát biểu tại sự kiện.

Tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt định hướng sẽ được trùng tu, sửa chữa, nhằm cung cấp các dịch vụ di chuyển bằng tàu cho du khách tham quan, trải nghiệm văn hóa - lịch sử.

Phan Rang - Đà Lạt sẽ là chuyến tàu di sản của Đông Dương - chuyến tàu tương tác văn hóa đầu tiên trên thế giới. Chuyến tàu đặc biệt này như một "sân khấu sống, bảo tàng sống", đưa du khách ngược dòng thời gian, đắm chìm, tương tác và sống lại thời kỳ văn hóa của hơn 100 năm trước. Theo đó, cung đường dài 84km sẽ được chia làm 17 trạm với 6 trạm chính; khu vực nhà ga của từng trạm sẽ được thiết kế, xây dựng thành các điểm đến trải nghiệm với câu chuyện độc đáo của văn hóa bản địa cùng các sản phẩm du lịch cao cấp.

Tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt hội tụ cả 3 yếu tố làm nên sự thu hút của các tuyến đường sắt nổi tiếng trên thế giới. Đó là được xây trên địa thế mạo hiểm, điều kiện kỹ thuật cực khó và có phong cảnh ấn tượng. Địa hình và điều kiện kỹ thuật của tuyến đường sắt được đánh giá là thử thách lớn và dài hơi đối với Tập đoàn Crystal Bay, Corex cũng như các chuyên gia, các nhà thầu tham gia dự án.

Đánh giá về tiềm năng của dự án, ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Tập đoàn Du lịch Crystal Bay cho biết: "Tuyến đường sắt di sản Phan Rang - Đà Lạt sẽ là một mảnh ghép vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tam giác du lịch Khánh Hòa - Lâm Đồng - Ninh Thuận trong tương lai. Chúng tôi kỳ vọng đến năm 2030, tam giác du lịch này với khu vực trung tâm là Ninh Thuận sẽ đón hơn 50 triệu khách du lịch. Trong đó, tuyến đường sắt với các trải nghiệm mới lạ sẽ thu hút và phục vụ hơn 5 triệu khách mỗi năm sử dụng các dịch vụ du lịch trải nghiệm trên và dọc theo tuyến đường sắt răng cưa độc đáo Phan Rang - Đà Lạt".

Ông Nguyễn Tiến Trung (giữa), Tổng giám đốc Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, bà Hoàng Thúy Hường - Tổng giám đốc Công ty CP Giải pháp Kinh doanh Corex và ông Nguyễn Trường Thành, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ký hợp đồng tư vấn.

Cũng trong sự kiện, tiến sĩ Nguyễn Công Phú - chuyên gia quốc tế đã kết nối nhiều dự án hợp tác giữa Việt Nam, Pháp và Châu Âu chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với những điểm nhấn mang đậm dấu ấn Việt Nam và Đông Dương mà Corex đã tư vấn cho nhà đầu tư Crystal Bay trong dự án này. Nếu ví con đường sắt là một chiếc sống lưng thì các nhà ga trải dài như một tổ hợp xương sườn ôm lấy trái tim sống động và rực rỡ của kiến trúc, văn hóa, lịch sử và thiên nhiên tươi đẹp. Với cái tâm và cái tầm của đội ngũ tham gia, tôi tin chắc rằng dự án sẽ sớm thành công trong tương lai".

Theo quyết định số 1769/QĐ-TTg ban hành tháng 10/2021, tuyến đường sắt Phan Rang - Đà Lạt được đặc biệt ghi nhận trong chiến lược phát triển mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

"Với những dấu hiệu tích cực về việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đặc biệt là du lịch của Việt Nam thời kỳ hậu Covid-19 cũng như chủ trương xã hội hóa đa lĩnh vực của nhà nước, sự đầu tư nghiên cứu của Tập đoàn Du lịch Crystal Bay với dự án khôi phục tuyến đường sắt di sản Phan Rang - Đà Lạt xứng đáng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền các cấp cũng như của toàn xã hội", đại diện tập đoàn nhấn mạnh.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch lữ hành, Tập đoàn Du lịch Crystal Bay đang phát triển bền vững với 3trụ cột, gồm: Lữ hành quốc tế và nội địa; quản trị, vận hành - khai thác khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí - chăm sóc sức khỏe trọn gói và đầu tư hệ sinh thái bất động sản du lịch, giải trí, trải nghiệm.

Sở hữu dòng khách lớn, thấu hiểu mong muốn trải nghiệm của du khách, tiên phong ứng dụng công nghệ blockchain vào du lịch, Crystal Bay với các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng "All - in - one" cùng dịch vụ trọn gói tận tâm… đang từng ngày làm giàu trải nghiệm cho du khách, góp phần nâng tầm du lịch cao cấp, đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch mới của châu Á.

Corex là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam kết hợp giữa tư vấn chiến lược và triển khai dự án, với hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh gồm 4 lĩnh vực: Phát triển dự án - tập trung vào bất động sản và du lịch văn hóa, quy hoạch và kiến trúc, tư vấn, triển khai chiến lược kinh doanh - vận hành - marketing, sáng tạo và sản xuất hoạt động giải trí văn hóa.

Công ty Cổ phần Giải pháp Kinh doanh Corex đã đồng hành, tham gia tư vấn, triển khai và đầu tư gần 200 dự án lớn nhỏ trải dài từ Bắc tới Nam, cũng như tư vấn chiến lược cho các đối tác doanh nghiệp - tập đoàn lớn trong nước và quốc tế, các tỉnh thành lớn có lợi thế về du lịch…