Covid-19 và tháng cô hồn, xe nhập về Việt Nam sụt giảm mạnh

Nguyên nhân được chỉ ra là do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các chuyến hàng không về được đúng hẹn. Trong khi đó, các hợp đồng ký mới bị đình hoãn do dịch bệnh và nhu cầu xe xuống mức rất thấp do tháng 8 dương trùng với thời điểm tháng cô hồn, quan niệm dân gian nhiều người kiêng mua xe, nhà cửa.

Lượng xe nhập trong tháng 8 dương (tức tháng 7 âm) đã suy giảm rất mạnh gần 50% so với tháng trước đó (Ảnh minh họa).

Trong vài tháng qua, từ tháng 4 đến tháng 7, lượng xe nhập về Việt Nam dao động khoảng 14.500 đến trên 15.000 chiếc/tháng; vì thế, lượng xe nhập về trong tháng 8 chỉ hơn 7.300 chiếc là sự suy giảm quá đột ngột. Lượng nhập giảm gần 50% khiến cho không ít người lo ngại kịch bản thị trường xe có thể khan hiếm vào cuối năm khi kinh tế phục hồi và dịch bệnh được đẩy lùi, kiểm soát.

So với tháng 8/2020, lượng xe nhập đạt hơn 8.800 chiếc, lượng xe nhập hiện nay chỉ đạt 7.300 chiếc, minh chứng cho thấy các doanh nghiệp nhập khẩu xe cũng đang đối diện với nhiều khó khăn hơn, trong đó chủ yếu là tổng cầu giảm mạnh do kinh doanh bị đình đốn, nhiều người hoãn ý định mua xe hơi.

Để khắc phục tổng cầu xuống thấp, các hãng hiện vẫn tổ chức các đợt khuyến mại lớn, giảm giá vài chục đến cả trăm triệu đồng/xe. Theo một số đại lý xe hơi tại Hà Nội, sau tháng 7 âm lịch, sang giữa tháng 9, dựa vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, các đại lý, hãng xe sẽ tổ chức các đợt tri ân, khuyến mãi lớn cho khách hàng để vét doanh thu cuối năm.

Hiện, không chỉ các hãng, đại lý xe nhập chịu ảnh hưởng doanh số bán hàng bởi đại dịch mà các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước cũng sống khó khăn.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa gửi kiến nghị lên Chính phủ, Bộ Tài chính đề việc tiếp tục ưu đãi phí trước bạ đối với xe trong nước. Tuy nhiên, tính đến nay vẫn chưa có phản ứng, hồi âm nào từ phía cơ quan chức năng.

Trong khi đó, trên thị trường linh kiện, các hãng xe Việt cũng đang phải chịu tác động tiêu cực từ việc nhiều nhà cung cấp chip xe ô tô lớn trên thế giới không có chip để bán ra. Tình trạng khan hiếm chip cho các mẫu xe hơi khiến ngành xe hơi thế giới đang đứng trước khủng hoảng thực sự và các doanh nghiệp Việt không đứng ngoài sự tác động nói trên.

