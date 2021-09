Covid-19 gây "nghẽn" đầu ra vựa hoa miền Tây, nông dân thấp thỏm lo vụ Tết

Dân trí Dịch Covid-19 làm hoa, kiểng ở làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) "đóng băng" 2 tháng qua. Do lo lắng nên nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa dám xuống giống hoa vụ Tết.

Nhằm kịp thời nắm bắt về tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa kiểng của bà con nông dân trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chiều 9/9, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các ngành đã có buổi khảo sát thực tế tại làng hoa Sa Đéc.

Gặp gỡ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, bà con ở đây cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp khó lường nên các hộ dân có truyền thống sản xuất hoa kiểng phục vụ tết Nguyên Đán đã không xuống giống, chỉ sản xuất các loại hoa kiểng như: cây công trình, trang trí nội thất và kiểng cổ bonsai vì tâm lý e ngại không dám xuống giống hoa, kiểng phục vụ Tết.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp (thứ nhất bên trái) vào tận ruộng hoa thăm hỏi bà con nông dân.

Những hộ đã xuống giống cũng chủ động giảm số lượng so với năm ngoái. Việc thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian qua bà con gặp khó khăn trong việc đi lại chăm sóc hoa, kiểng, mua các vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Đặc biệt, việc tiêu thụ hoa kiểng đã bị đóng băng hơn 2 tháng nay do giãn cách xã hội, thương lái không đến mua được, sức tiêu thụ giảm 75% so với cùng kỳ. Bà con phải tìm cách kéo dài thời gian bằng cách thay chậu, vô phân, cắt cơi để nuôi cây lớn hơn chờ dịch bệnh ổn định để tìm đầu ra.

Để giải quyết một phần khó khăn cho bà con trong thời điểm này, Bí thư Tỉnh Đồng Tháp Lê Quốc Phong chỉ đạo TP Sa Đéc hỗ trợ bà con tiền mua vật tư, thuốc bảo vệ thực vật bằng lực lượng shipper, đi chợ hộ; xem xét cấp phiếu đi đường để người dân đi lại chăm sóc hoa, kiểng.

Vì dịch bệnh nên đầu ra hoa kiểng ở Làng hoa Sa Đéc giảm hơn 75% .

Về tiêu thụ hoa kiểng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo ngành nông nghiệp hỗ trợ bà con quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, kết nối tìm thị trường tiêu thụ trong thời gian tới khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đồng thời, khuyến cáo với bà con nông dân nên cân đối về số lượng hoa Tết để không xảy ra tình trạng cung vượt cầu, khuyến khích bà con đa dạng các giống hoa, ưu tiên các giống hoa mới để tăng sức hút.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế TP Sa Đéc, vụ hoa Tết năm nay bà con nông dân làng hoa Sa Đéc dự kiến xuống giống khoảng 70 ha, giảm gần 40 ha so với năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện tại, bà con nông dân làng hoa Sa Đéc chỉ mới xuống giống khoảng 13 ha, giảm 22 ha so với cùng kỳ. Thời điểm này chỉ có một số loại hoa dài ngày đã xuống giống như: cúc mâm xôi, cúc kim cương và tắc kiểng.

Riêng các loại hoa ngắn ngày phục vụ Tết bà con đang chờ diễn biến dịch bệnh mới quyết định xuống giống vào giữa tháng 9 và tháng 10 âm lịch sắp tới.

An Tâm