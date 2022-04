Coteccons thắng thầu dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 (Ảnh: Coteccons).

Công trình đòi hỏi cao về chất lượng và tính an toàn

Mới đây, Coteccons vừa ký hợp tác với Tập đoàn Hòa Phát, trở thành nhà thầu chính trong gói thầu số 1 - Nhà máy luyện gang thuộc dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Đây cũng là gói đầu tiên trong công trình công nghiệp có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, tính đến thời điểm hiện tại. Với diện tích hơn 283 ha, dự án có tổng mức đầu tư 85.000 tỷ đồng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, hạng mục nhà máy luyện gang có quy mô lớn, các biện pháp thi công tiên tiến bậc nhất. Đơn vị chọn Coteccons làm tổng thầu vì tin tưởng vào chuyên môn và kinh nghiệm của nhà thầu này.

"Chúng tôi phải tính toán rất chi tiết vì tất cả thiết bị lắp đặt, cấu kiện đều rất nặng và lớn, chỉ cần xảy ra sai sót nhỏ cũng không thể nào sửa chữa", ông Nguyễn Thế Phú - Giám đốc Dự án từ Coteccons nhấn mạnh.

Nhiệt độ phôi gang, thép nóng chảy rất cao (hơn 1.000 độ C), toàn bộ vật liệu sử dụng cho công trình đều đặc thù. Chẳng hạn, những chiếc bulong sẽ rất to và nặng, có đường kính lên tới 200 mm thay vì kích cỡ 40 mm như thông thường. Hoặc sàn bê tông phải dùng loại chuyên biệt để đáp ứng mọi tiêu chí khắt khe nhất của chủ đầu tư. Tất cả quy trình từ kiểm tra nguyên vật liệu đến xây lắp đều được Coteccons giám sát rất chặt chẽ.

"Mặc dù đây là công trình phức tạp nhưng chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm khi trải qua giai đoạn 1 của dự án. Vì thế, những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ không làm khó được đội ngũ Coteccons", ông Phú chia sẻ.

Coteccons tiếp tục được tham gia thi công dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

Trước khi trở thành nhà thầu chính ở nhà máy luyện gang, Coteccons từng hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hòa Phát trong nhiều dự án, nổi bật nhất là việc phụ trách thi công chính khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 1.

Toàn cảnh khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (Ảnh: Coteccons).

"Một tập đoàn lớn, uy tín hàng đầu trong ngành thép như Hòa Phát tiếp tục chọn bắt tay với Coteccons vì thứ nhất, chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm từ việc tham gia thi công dự án Hòa Phát Dung Quất 1; thứ 2, Coteccons làm việc rất chuyên nghiệp, có thể phối hợp với các ban chỉ huy, quản lý dự án, tư vấn tốt và nhịp nhàng", ông Phú khẳng định.

Coteccons cũng đã được Hòa Phát tin tưởng, giao nhiều hạng mục khó của khu liên hiệp. Đơn cử như hạng mục lò cao luyện gang có cấu kiện dạng phễu bê tông rất lớn, cao 20 m, dài 20-30 m, khiến các kỹ sư Coteccons phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra giải pháp thi công tối ưu về chất lượng, tiến độ, chi phí... "Khi nhìn lại những hạng mục khó nhất ở khu liên hiệp, chúng tôi còn không thể tin nổi mình đã hoàn thành được trong thời gian tương đối ngắn", ông Phú chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Phú - Giám đốc Dự án Khu Liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 của Coteccons (Ảnh: Coteccons).

Để đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ thi công, Coteccons tiếp tục giao cho ông Phú - người dày dạn kinh nghiệm tiếp tục giữ trọng trách này ở dự án Hòa Phát Dung Quất 2 và có mặt 24/24 ở công trường. Dưới quyền ông Phú là khoảng 20% những nhân sự chủ chốt từng tham gia Hòa Phát Dung Quất 1. Tất cả đều là cán bộ, nhân viên dày dặn kinh nghiệm, đặc biệt đã có nhiều sáng kiến nổi bật trong quá trình thi công

"Cá nhân tôi cùng các anh em ban chỉ huy, chỉ huy trưởng, giám sát chính… sẽ kiểm soát tất cả từ biện pháp thi công, tiến độ cũng như thống nhất với chủ đầu tư để đưa ra phương án tối ưu. Đích cuối là đảm bảo cho dự án có tiến độ tốt nhất với chi phí thấp nhất, thi công an toàn nhất", ông Phú nhấn mạnh.

Huy động lực lượng nhân sự giàu kinh nghiệm, sẵn sàng mọi phương án thi công hiệu quả

Để đảm bảo tiến độ, ngay từ bây giờ Coteccons đã sẵn sàng mọi phương án về nhân lực, vật lực, huy động đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

Ông Phú tiết lộ, sau thời gian dịch bệnh và tình hình kinh tế đang trên đà hồi phục, việc huy động lượng lớn công nhân cho dự án lần này rất khó khăn. Vì vậy, từ cách đây hơn một tháng, lãnh đạo Coteccons đã ngày đêm họp bàn với các nhà thầu phụ, nhóm công nhân để đảm bảo huy động gần 1.000 thợ lành nghề, ưu tiên những người có kinh nghiệm thi công giai đoạn 1.

"Chúng tôi cũng đã lo hậu cần đầy đủ cho gần 1.000 người, sẵn sàng đến đầu tháng 5 khi nhận được bản vẽ thì lập tức thi công", ông Phú nói thêm.

Trong tất cả công trình, yếu tố an toàn luôn được Coteccons đặt lên hàng đầu. Đối với dự án này, Coteccons xác định 2 vấn đề cốt yếu: An toàn về tính mạng, sức khỏe con người và an toàn về biện pháp thi công.

"Vì đây là công trình rất quan trọng nên Coteccons sẽ bố trí những người giàu kinh nghiệm nhất để giám sát ngày đêm. Đối với an toàn của công nhân thì việc phòng tránh ngã cao, vật rơi, an toàn về điện… chúng tôi đã duy trì đều đặn suốt 17 năm và sẽ tiếp tục phát huy", ông nói.

Ông Phú khẳng định, khác biệt lớn nhất ở tất cả dự án mà Coteccons đảm nhận chính là sự đoàn kết nội bộ. "Sự gắn bó của anh em ban chỉ huy, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty là yếu tố then chốt giúp chúng tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Công trình khó đến đâu, Coteccons chắc chắn vẫn có cách vượt qua, giúp đối tác hài lòng tuyệt đối".