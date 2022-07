Công ty Xây dựng SCG trả cổ tức 20%, tăng vốn lên 1.870 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên SCG 2022 diễn ra ngày 25/6 tại Hà Nội.

Báo cáo tại đại hội, Ban lãnh đạo SCG cho biết, tuy 2021 đầy khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng SCG vẫn đạt kết quả khả quan. Cụ thể, doanh thu SCG năm 2021 đạt 2.857 tỷ đồng (tăng 101,17% so với năm 2020), lợi nhuận sau thuế 162,75 tỷ đồng (tăng trưởng 80,49% so với năm 2020), chi trả 170 tỷ cổ tức (20%) bằng cổ phiếu.

Để đạt được kết quả này, trong năm 2021, SCG đã liên tục cải tiến và tích cực đổi mới quy trình triển khai thi công các dự án lớn như: Sunshine Sky City (tên thương mại mới của dự án Sunshine City Sài Gòn), Sunshine Golden River, Sunshine Crystal River, Sunshine Finance Hà Nội, Sunshine Diamond River… và các văn phòng thuộc hệ thống đối tác chiến lược KSF Group trên toàn quốc.

Dự án Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ thông minh hạng sang tại quận 7, TPHCM đang được SCG triển khai thi công (Ảnh: SCG).

Công ty phát triển hệ thống mạng lưới các nhà cung ứng, nhà thầu phụ uy tín, chất lượng trên toàn quốc, góp phần tối ưu tiến độ xây dựng trong thời gian qua. SCG đầu tư nghiên cứu và phát triển hệ thống giải pháp công nghệ tiên tiến như: Phần mềm quản trị nguồn nhân lực ERP; Giải pháp BIM cho các dự án Design & Build giúp chuẩn hóa quy trình thiết kế - thi công - bàn giao - vận hành công trình, tối ưu hóa về chi phí, thời gian cho cả đơn vị thi công lẫn chủ đầu tư dự án…

Bước sang năm 2022, trong bối cảnh ngành xây dựng được dự đoán sẽ có nhiều điểm sáng, ban lãnh đạo SCG đặt mục tiêu tăng trưởng với 4.200 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 189 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 47% và 16% so với kết quả năm 2021.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các con số trên nằm trong tầm tay của SCG bởi năm 2022 là thời điểm tiếp tục ghi nhận doanh thu mạnh mẽ đến từ các dự án công ty đang triển khai: Sunshine Golden River (dự kiến hơn 434 tỷ), Sunshine Finance Hà Nội (dự kiến 562 tỷ), Sunshine Green Iconic (dự kiến hơn 300 tỷ), Sunshine Diamond River (dự kiến 425 tỷ), Sunshine Sky City (dự kiến gần 280 tỷ)…

2022 cũng là năm SCG đẩy mạnh ký hợp đồng nguyên tắc triển khai thi công, hợp tác đầu tư các dự án trọng điểm mới như Sunshine Metaland Đà Nẵng, Sunshine Heritage Hà Nội, Sunshine Marina Mũi Né, Sunshine Capital Thanh Hóa, Sunshine Capital Thăng Long… theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí phức hợp, tổ hợp thương mại - dịch vụ - tài chính trong lộ trình xây dựng các thành phố thông minh (smart city), dự kiến mang tới nguồn doanh thu giá trị cho năm 2022 và các năm tiếp theo.

"Như vậy, "vốn liếng" của SCG trước mắt đã có thể nhìn thấy ít nhất 20 dự án lớn để công ty triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều năm, với tổng giá trị doanh thu ước đạt xấp xỉ 100.000 tỷ đồng, đủ sức làm dư địa cho các chiến lược kinh doanh trong lộ trình 3 - 5 năm tới", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Sunshine Marina Mũi Né - Tổ hợp quần thể biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp cùng hệ thống tiện ích 6 sao đẳng cấp tại Phan Thiết - một trong các đại dự án sẽ mang lại nguồn doanh thu lớn cho SCG trong lĩnh vực tổng thầu xây dựng (Ảnh: SCG).

Một trong các nội dung đáng chú ý của đại hội 25/6, CTCP Xây dựng SCG trình ĐHĐCĐ phương án đổi tên thành CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG. Lý giải về việc này, ban lãnh đạo SCG cho biết, việc chuyển đổi từ công ty cổ phần sang mô hình tập đoàn đã nằm trong lộ trình phát triển của SCG.

Hiện tại, SCG sở hữu 2 công ty con là CTCP Sunshine Design (chuyên về thiết kế), CTCP S-Decoro (chuyên về thi công nội thất). Trong thời gian tới, nhằm mở rộng vị thế, SCG sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần từ CTCP Sunshine Landscape (chuyên về hạ tầng, cảnh quan) và tiếp tục thực hiện kế hoạch sở hữu các công ty trong lĩnh vực sản xuất nguyên vật liệu xây dựng để chủ động về nguồn nguyên vật liệu cho công tác xây dựng, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị.

Khi nguồn lực cho phép, SCG sẵn sàng mở rộng sang lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án bất động sản, các khu công nghiệp, các dự án hạ tầng (metro, cầu cảng, sân bay)... chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để tiến tới triển khai các công trình trọng điểm quốc gia.

Cùng với đó, ban lãnh đạo SCG tiếp tục khẳng định quyết tâm lớn trong tờ trình về phương án tăng vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua hoạt động chào bán thêm 85 triệu cổ phiếu ra công chúng trong năm 2022, với mục đích nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành.

Dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành, tính gộp cả 170 tỷ cổ tức bằng cổ phiếu đã chi trả cho năm 2021, tổng vốn điều lệ của SCG sẽ lên đến 1.870 tỷ đồng, tạo tiềm lực tài chính để SCG gia tăng thêm nội lực, sẵn sàng bứt phá.

Về công tác nhân sự, đại hội SCG đã bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Hải, Nguyễn Quốc Oanh, chính thức trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đường hướng chiến lược của SCG trong giai đoạn tới vẫn mang đậm dấu ấn của cựu Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn với vai trò cố vấn chiến lược cấp cao - vị trí danh dự nhất HĐQT SCG dành cho ông.

Kết thúc đại hội, toàn bộ các tờ trình đã cổ đông thông qua với sự đồng thuận, thống nhất cao. Theo đó, cùng với nhóm chiến lược mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động và tăng cường hợp tác, yếu tố phát triển bền vững được SCG chú trọng, thông qua loạt giải pháp quản trị mang tầm chiến lược. Đó là tiếp tục cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách ứng dụng công nghệ xây dựng tại các dự án 100% áp dụng mô hình thông minh BIM. Doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng các vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh (Green Building Standard); tiếp tục cải tiến và vận hành hệ thống erp trong quản trị nội bộ và quản lý chi phí; tiếp tục tái cấu trúc về tài chính, hoàn thiện bộ máy; xây dựng quy trình quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn ISO và tiêu chuẩn OHSAS trên nền tảng công nghệ 4.0…