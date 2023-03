Công ty taxi điện của ông Phạm Nhật Vượng có CEO sinh năm 1992

Hơn một tuần trước, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đã quyết định thành lập Công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green - Smart - Mobility), chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy điện và dịch vụ taxi VinFast.

Giám đốc điều hành (CEO) của GSM là ông Nguyễn Văn Thanh, đang là Phó Tổng giám đốc Vinbus. Ông Nguyễn Văn Thanh sinh năm 1992 (29 tuổi) và bắt đầu vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách dự án xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam khi vừa tròn 27 tuổi.

Tổng giám đốc của GSM (Ảnh: VF).

Ông Nguyễn Văn Thanh từng được vinh danh trong The Forbes Under 30 Asia Class of 2022 (những gương mặt xuất sắc dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2022).

Ông này gia nhập Vinbus vào năm 2019, tập trung vào việc cung cấp phương tiện di chuyển hợp lý và dễ tiếp cận. Ông Thanh được cho biết là đã thành lập nhà máy dệt của riêng mình vào năm 18 tuổi và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty như KFC Việt Nam, Cargill Việt Nam, Lazada Việt Nam, Indo-Trans Logistics Việt Nam… Ông Thanh đồng thời cũng tham gia cố vấn và cấp vốn đầu tư cho một số công ty khởi nghiệp.

GSM có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 95% tỷ lệ cổ phần và hoạt động trong 2 mảng chính: cho thuê ô tô - xe máy điện và taxi điện. Toàn bộ xe do GSM cung cấp và sử dụng là ô tô và xe máy điện VinFast, với quy mô đầu tư là 10.000 ô tô và 100.000 xe máy.