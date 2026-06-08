Công ty đề xuất nuôi lợn trong nhà cao tầng bị phạt do vi phạm cạnh tranh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế.

Theo kết luận của cơ quan quản lý, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân đã không thực hiện nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh đối với giao dịch BAF Việt Nam mua lại 99,99% cổ phần/vốn điều lệ của Thanh Xuân.

Với hành vi vi phạm này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quyết định xử phạt BAF Việt Nam hơn 820,2 triệu đồng và Công ty cổ phần Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân hơn 78,5 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với hai doanh nghiệp gần 900 triệu đồng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đến nay, cả hai doanh nghiệp đã chấp hành và hoàn thành việc thi hành quyết định xử lý vụ việc theo quy định.

Trang trại chăn nuôi lợn của BAF Việt Nam (Ảnh: BAF).

BAF Việt Nam được biết đến là một “mắt xích” trong hệ sinh thái Tân Long Group của ông Trương Sỹ Bá. Tân Long hiện là một trong những đơn vị kinh doanh nông sản lớn với các mặt hàng chính là ngũ cốc, lúa gạo, hạt điều..., phát triển sang mảng chăn nuôi heo từ năm 2017.

Gần đây, BAF Việt Nam đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng quy mô 220ha tại Hà Nội theo mô hình công nghệ cao, khép kín, hướng tới giảm chi phí và tác động môi trường.

Theo đó, mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình sẽ giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cũng đã gửi văn bản xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường về triển khai mô hình chăn nuôi heo trong nhà nhiều tầng.