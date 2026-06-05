Hà Nội xem xét xây tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường mới đây chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành, địa phương và Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam để xem xét đề xuất đầu tư tổ hợp chăn nuôi lợn nhà cao tầng công nghệ cao kết hợp nông nghiệp tuần hoàn.

Tại cuộc họp, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết đơn vị đang mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt (Hà Nội).

Theo đó, mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình sẽ giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công. Ông Bá cho biết nếu nuôi lợn theo mô hình trên, sẽ giải quyết được áp lực môi trường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp (Ảnh: Hà Nội).

Trước thực tế trên, lãnh đạo BAF Việt Nam đề xuất TP Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt bổ sung vị trí thực hiện dự án tại xã Bất Bạt vào quy hoạch chung của thành phố. Doanh nghiệp cũng đề xuất Hà Nội đưa dự án vào danh mục Nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố cho phép thực hiện dự án theo thủ tục đầu tư đặc biệt, áp dụng cơ chế "luồng xanh", để dự án sớm được triển khai.

Các sở, ngành và địa phương đã trao đổi, làm rõ thêm về hiệu quả kinh tế, môi trường của dự án. Đồng thời, nhiều ý kiến đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ hơn về các tác động môi trường và vấn đề an sinh xã hội.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, với quy mô dân số lớn, nhu cầu tiêu dùng nông sản của Thủ đô rất cao, trong khi yêu cầu về chất lượng thực phẩm ngày càng khắt khe.

Thành phố hiện đang xác định 5 “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ, trong đó có vấn đề môi trường và an toàn thực phẩm. Vì vậy, việc phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, theo hướng hiệu quả và bền vững là yêu cầu cấp thiết.

Đối với đề xuất của doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, đánh giá toàn diện nội dung dự án, hoàn thành trước ngày 15/6. Sở Tài chính được giao tham mưu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7.

Đồng thời, doanh nghiệp được đề nghị tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định trước khi triển khai dự án.