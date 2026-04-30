Đại hội cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) đã chính thức thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng.

Thực hiện lời hứa còn dang dở của ông Dương Công Minh

Với sự gia nhập của ông Thụy cùng dàn lãnh đạo từ LPBank (mã chứng khoán: LPB), Sacombank bước vào thời kỳ mới khi đặt ra vấn đề xử lý cổ phần liên quan ông Trầm Bê, thực hiện đề án tái cấu trúc đưa con số nợ xấu của nhà băng xuống mức hợp lý là trọng tâm giai đoạn tới.

Điều này từng là tham vọng của ông Dương Công Minh từ 5 năm về trước, khi vừa đảm nhận ghế lãnh đạo cao nhất tại Sacombank, nhưng đến nay vẫn chưa thành.

Lời hứa của ông Minh vào kỳ họp cổ đông năm 2018 cũng được thị trường nhắc lại. Lúc bấy giờ, khi cổ đông chất vấn nhiều năm liền ngân hàng không chia cổ tức, ông Minh đề nghị cổ đông đồng hành cùng đề án tái cấu trúc, và "hứa" sau 5 năm nếu không tái cơ cấu xong sẽ rời ngân hàng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của Sacombank ước đạt 909.084 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 58.933 tỷ đồng. Điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở chất lượng tài sản. Tỷ lệ nợ xấu cho vay khách hàng ở mức gần 7%, nợ xấu trên tổng cấp tín dụng khoảng 4,95%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung toàn ngành.

Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu chỉ đạt khoảng 49,2%, thấp hơn nhiều so với mức phổ biến quanh 80% tại các ngân hàng cùng quy mô. Chính vì vậy, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2025 lên tới 11.157 tỷ đồng, trở thành yếu tố bào mòn lợi nhuận mạnh nhất.

Ông Dương Công Minh tại kỳ họp cổ đông của Sacombank (Ảnh: DT).

Con đường tiến vào Sacombank của ông Nguyễn Đức Thụy

Với ông Nguyễn Đức Thụy, từ khi nhận quyền Tổng giám đốc Sacombank từ cuối năm 2025 và sau đó ngân hàng ghi nhận loạt chuyển biến mới, từ việc tái định vị thương hiệu, thay logo dến đổi tên, dời trụ sở chính về gần Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM... Những điều này khiến thị trường kỳ vọng về cách thức ông Thụy sẽ tiếp cận và xử lý các vấn đề tồn đọng tại Sacombank trong giai đoạn tới.

Đặc biệt, việc ngân hàng chấp nhận thua lỗ trong quý IV/2025 nhằm đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, giới phân tích nhận định “đế chế” mới đang chủ động giảm lợi nhuận ngắn hạn để ưu tiên xử lý các tồn tại về chất lượng tài sản.

Trong báo cáo phân tích mới công bố, Chứng khoán Vietcap đánh giá ông Thụy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tinh gọn bộ máy hoạt động của Sacombank. Với CIR hiện quanh mức 45%, công ty chứng khoán này cho rằng ngân hàng vẫn còn dư địa lớn để đưa về mức trung vị ngành khoảng 30%.

Về ông Thụy, ông sinh năm 1976 tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ông là con trai thứ hai của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập Tập đoàn Xuân Thành ở Ninh Bình.

Năm 2007, ông Thụy được bầu làm Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Xuân Thành. Đến năm 2015, ông quyết định đổi tên Tập đoàn Xuân Thành thành Thaigroup với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Đây là dấu mốc đánh dấu sự chuyển dịch sang mảng bất động sản và tái cấu trúc doanh nghiệp, đưa ThaiGroup đầu tư phát triển vào rất nhiều lĩnh vực như: xi măng, khách sạn, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, năng lượng.

Sau quá trình tái cấu trúc của Thaigroup, tên tuổi ông Thụy được chú ý trên thị trường khi thực hiện hàng loạt thương vụ lớn, có thể kể đến việc chi hơn 1.000 tỷ đồng để sở hữu trên 50% khu “đất vàng” Khách sạn Kim Liên (Hà Nội)…

Từ năm 2022, để bước sang lĩnh vực ngân hàng, ông Thụy đã chào bán toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD, tương ứng thoái 24,97% vốn tại Thaiholdings, ước tính thu về khoảng 5.000 tỷ đồng. Chiều ngược lại, ông Thụy mua vào lượng lớn cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, mã chứng khoán: LPB), tương đương khoảng 3% vốn điều lệ của ngân hàng.

Diễn biến giá cổ phiếu LPB 5 năm qua dưới thời lãnh đạo của ông Nguyễn Đức Thụy (Ảnh: VNDStock).

Từ thời điểm này, ông Thụy khép lại chu kỳ tái cấu trúc đầu tiên trong hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với Thaigroup, đồng thời gia tăng sở hữu tại LPBank (LienVietPostBank cũ) và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐQT của nhà băng này.

Tại đây, ông đã thực hiện loạt chuyển biến tương tự như Sacombank thời gian qua, từ đổi nhận diện thương hiệu, tên ngân hàng đến dời trụ sở.

Đáng chú ý, về giá cổ phiếu, từ khi ông Thụy làm Chủ tịch HĐQT LPBank, cổ phiếu LPB đã ghi nhận đà tăng rất mạnh. Từ mức 11.000 đồng/cổ phiếu năm 2022 có thời điểm vươn lên đỉnh lịch sử trên 50.000 đồng/cổ phiếu, mức tăng xấp xỉ gần 4 lần.

Động thái đầu tiên khi ông Thụy gia nhập Sacombank là ưu tiên trích lập dự phòng và chấp nhận hy sinh kết quả ngắn hạn. Trong bối cảnh ngân hàng này đang ở chặng cuối của đề án tái cơ cấu, lựa chọn này mở ra kỳ vọng về những thay đổi quyết liệt hơn trong thời gian tới.