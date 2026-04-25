Vì sao Vingroup đầu tư phát triển mô hình ngôn ngữ lớn trong chiến lược AI?

Từ bài toán công nghệ và dữ liệu

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là mô hình trí tuệ nhân tạo cho phép hệ thống hiểu, xử lý và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên. Trong bối cảnh AI đang dần trở thành hạ tầng công nghệ mới, LLM được ứng dụng trong nhiều hoạt động như chăm sóc khách hàng, xử lý thông tin hay hỗ trợ tương tác với người dùng.

Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là một mô hình trí tuệ nhân tạo cho phép hệ thống hiểu, xử lý và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên để xử lý rất nhiều công việc thường nhật (Ảnh: Vingroup).

Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam, phần lớn dữ liệu của người dùng nằm trên Internet và các nền tảng số do các công ty công nghệ nước ngoài vận hành. Điều này đồng nghĩa với việc các hệ thống AI, nếu không có năng lực phát triển độc lập sẽ phải phụ thuộc vào công nghệ, dữ liệu và hạ tầng bên ngoài.

Bên cạnh đó, các mô hình quốc tế thường chưa được tối ưu hoàn toàn cho ngôn ngữ, văn hóa và hành vi người dùng tại Việt Nam. Nhất là khi có những bài toán dữ liệu chỉ có thể giải quyết hiệu quả khi hiểu rõ đặc tính của “dữ liệu Việt”, bao gồm cách sử dụng ngôn ngữ, hành vi và nhu cầu của người dùng trong nước.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thúc đẩy năng lực AI có chủ quyền nhằm chủ động hơn về dữ liệu, hạ tầng và khả năng cạnh tranh dài hạn, việc phát triển các công nghệ nền tảng trong nước, bao gồm LLM, ngày càng trở nên cấp thiết. Đây không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ, mà còn gắn với khả năng làm chủ dữ liệu, hạ tầng và năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đã vượt ra khỏi vai trò công cụ công nghệ để trở thành một tài sản chiến lược quốc gia.

Xây dựng và làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam

Việc Vingroup công bố đã phát triển và sẵn sàng ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên V-App trong thời gian tới là bước đi chiến lược giúp tạo ra các sản phẩm AI hiểu người Việt hơn và phục vụ người Việt tốt hơn.

Đơn vị được giao nhiệm vụ này là VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột được xác định là động lực phát triển mới của Vingroup trong thời gian tới.

V-App sẽ ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng Việt (Ảnh: Vingroup).

Quy tụ gần 4.000 chuyên gia và nhân sự tinh hoa từ hệ sinh thái các công ty công nghệ trong Tập đoàn Vingroup, VinSmart Future đang cung cấp nền tảng công nghệ vận hành cho nhiều đối tác như GSM, VinFast, Vinpearl...

Với việc phát triển hệ thống LLM, VinSmart Future đặt mục tiêu xây dựng các sản phẩm công nghệ của Việt Nam, góp phần khẳng định năng lực chủ quyền công nghệ, phục vụ người Việt và phù hợp với yêu cầu phát triển trong nước.

Để hiện thực hóa điều đó, việc làm chủ công nghệ lõi như LLM nhằm phục vụ xử lý và khai thác dữ liệu trong các hệ thống AI được xác định là điều kiện nền tảng, cho phép các hệ thống được phát triển và vận hành một cách chủ động, không phụ thuộc vào các nền tảng bên ngoài.

Ở cấp độ tổng thể, định hướng này bao gồm việc phát triển đồng bộ các lớp từ công nghệ, hạ tầng đến dữ liệu, hướng tới khả năng vận hành trong nước, nhằm gia tăng chủ quyền công nghệ.

Đại diện VinSmart Future cho biết, việc phát triển các công nghệ nền tảng như LLM đòi hỏi nguồn lực lớn và thời gian dài.

Tuy nhiên, đây là hướng đi cần thiết nhằm xây dựng năng lực công nghệ trong nước, hướng tới việc phát triển các sản phẩm công nghệ của Việt Nam, cho Việt Nam và do Việt Nam làm chủ, đồng thời góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài.

“Trong tương lai gần, khi LLM được phát triển bởi chính người Việt, AI sẽ không còn là công nghệ xa lạ mà trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Từ học tập, làm việc đến chăm sóc sức khỏe hay tài chính cá nhân, mỗi người Việt sẽ có một ‘trợ lý thông minh’ hiểu mình, nói tiếng của mình và phục vụ đúng nhu cầu của mình.

Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ chất lượng cao cho mọi người, một cách công bằng hơn”, đại diện VinSmart Future cho biết.