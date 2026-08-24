Cổ phiếu Lộc Trời rời sàn chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có văn bản thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu LTG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Theo đó, hơn 100,7 triệu cổ phiếu LTG sẽ bị hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 25/8 do Lộc Trời hủy tư cách công ty đại chúng. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu LTG trên hệ thống giao dịch UpCOM là 24/8.

Lộc Trời thời gian qua liên tục bị nhắc nhở. Hồi tháng 6, HNX cũng đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu LTG vào diện đình chỉ giao dịch. HNX nêu Lộc Trời đã không thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2025.

Lộc Trời có tiền thân là Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, bắt đầu từ lĩnh vực cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, sau đó mở rộng sang ngành kinh doanh hạt giống, trồng lúa và tham gia vào chuỗi giá trị lúa gạo, các sản phẩm hữu cơ sinh học.

Công ty từng là một trong những đơn vị nổi trội trong lĩnh vực nông nghiệp trên sàn, với doanh thu 6.000-9.000 tỷ đồng, lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Từ năm 2019, sau khi đổi chiến lược định hướng trở thành tập đoàn dịch vụ nông nghiệp lớn ở khu vực Đông Nam Á, bổ sung một số lãnh đạo cấp cao mới, dịch chuyển mảng cốt lõi từ bán thuốc bảo vệ thực vật sang gạo… công ty bắt đầu đối diện với nhiều khó khăn và liên tục sa sút.

Tại kỳ họp cổ đông bất thường diễn ra ngày 11/5, ông Trần Khánh Dư, Tổng Giám đốc Lộc Trời, cho biết doanh nghiệp đã gặp khó khăn về công nợ trong năm 2024 và từng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán đối với các khoản vay ngân hàng. Đây cũng là nguyên nhân khiến công ty phải triển khai kế hoạch tái cấu trúc toàn diện.

Công ty vừa bị HDBank ra thông báo về việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm nhằm thu hồi khoản nợ quá hạn gần 100 tỷ đồng. Theo HDBank, tổng dư nợ của Lộc Trời tại ngân hàng tạm tính đến ngày 10/11/2025 là 99,46 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc quá hạn là 99 tỷ đồng, nợ lãi quá hạn gần 460 triệu đồng và tiền phạt chậm trả là hơn 473.000 đồng.

Động thái xử lý tài sản bảo đảm của HDBank diễn ra trong bối cảnh Lộc Trời đang triển khai quá trình tái cấu trúc tài chính và làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ.