Cổ phiếu giảm giá la liệt, giới đầu tư chứng khoán "tái mặt"

Thị trường chứng khoán khởi động tháng 10 với diễn biến tương đối gập ghềnh của các chỉ số. VN-Index giằng co trong vùng 1.330 và 1.340 điểm, đóng cửa tại 1.334,89 điểm, ghi nhận mất 7,17 điểm tương ứng 0,53% ngay phiên đầu tháng.

Một nguyên nhân lớn "kéo sụt" VN-Index chính là do nhóm vốn hóa lớn trong rổ VN30-Index bị bán mạnh. VN30-Index mất 11,93 điểm tương ứng 0,82% còn 1.441,83 điểm, mức giảm sâu hơn so với VN-Index.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng đánh mất 0,84 điểm tương ứng 0,24% còn 356,49 điểm; UPCoM-Index giảm 0,58 điểm tương ứng 0,6% còn 95,98 điểm.

Do đây là phiên cổ phiếu bắt đáy của phiên 28/9 về tới tài khoản nhà đầu tư nên cũng dễ hiểu áp lực chốt lời lên thị trường chung. Mặc dù vậy, cộng đồng nhà đầu tư cũng đã có một phiên "tái mặt" bởi trước đó, thanh khoản thị trường nhiều phiên liền co hẹp đã khiến giới đầu tư càng trở nên thận trọng. Hôm nay thống kê có 607 mã giảm giá trên cả 3 sàn, 32 mã giảm sàn so với 453 mã tăng, 117 mã tăng trần.

Hầu hết chỉ số trên thị trường "đỏ lửa" ngày đầu tháng 10 (Ảnh chụp màn hình).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt liên quan tới dòng ngân hàng tiếp tục bị bán mạnh. VPB, VCB, VHM, CTG lần lượt là những mã cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index.

Trong phiên này, cổ phiếu ngân hàng hầu hết giảm giá. LPB giảm 3,5%; EIB giảm 3,2%; OCB giảm 3,1%; VPB giảm 3%; VIB giảm 3%, BVB giảm 2,4%...

Diễn biến tương tự với cổ phiếu dòng chứng khoán: APG giảm 5,3%; HBS giảm 5,2%; SSI giảm 3,6%; VND giảm 2,9%; HCM giảm 2,9%; SBS giảm 2,7%; CTS giảm 2,6%.

Trong bộ ba "bank - chứng - thép", cổ phiếu thép vẫn duy trì đà tăng nhờ kỳ vọng vào nhu cầu xây dựng, đầu tư công cuối năm. HPG, HSG, TVN, NKG, TIS, TLH, VIS, VGS đều "đóng xanh" trong phiên hôm nay.

Ngành dầu khí, phân bón, đặc biệt là GAS có tác động tích cực tới chỉ số chính (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, cổ phiếu phân bón, dầu khí vẫn hút dòng tiền. GAS có thời điểm tăng trần và kết phiên vẫn tăng mạnh 6,7% lên 103.500 đồng; PLX tăng 0,6%; BSR tăng 2,5%; PVS tăng 1,4%; PVD tăng 3,5%; PVT tăng 0,9%; PGS tăng kịch trần.

Tại nhóm cổ phiếu phân bón, DGC tăng 5,3%; DCM tăng 6,6%; DPM tăng 3,5%; LAS tăng 1,6%; BFC tăng 5,1%; NFC tăng trần.

Theo đó, cùng với HPG, DGC, TPB, PDR, DCM có tác động tích cực thì riêng GAS đã đóng góp tới 3,33 điểm cho VN-Index.

Cổ phiếu vốn hóa dường như vẫn đang "khỏe" hơn so với thị trường chung. Theo đó, trong khi các chỉ số hầu hết giảm thì VNSML-Index của nhóm small-cap vẫn tăng 1,17 điểm tương ứng 0,07%.

Diễn biến giá bất lợi nhưng về lượng lại cho thấy sự mở rộng (Ảnh chụp màn hình).

Tuy các chỉ số diễn biến không thuận lợi, song điểm tích cực là thanh khoản hôm nay cải thiện mạnh mẽ so với những phiên giao dịch trước. Qua đó cho thấy, mặc dù áp lực chốt lời lớn nhưng vẫn có phía cầu hậu thuẫn giúp VN-Index không bị "thủng" ngưỡng quan trọng 1.330 điểm.

Cụ thể, giá trị giao dịch trên HSX đạt 23.330,3 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt 738,17 triệu đơn vị. Con số này trên HNX là 2.465,16 tỷ đồng với 114,26 triệu cổ phiếu; trên UPCoM là 1.831,1 tỷ đồng với 145,77 triệu cổ phiếu.

