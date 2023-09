Cổ phiếu công ty shark Thủy nhận hung tin

Ngày 11/9 là một phiên giao dịch không thuận lợi với thị trường chung. VN-Index giảm 17,85 điểm tương ứng 1,44% còn 1.223,63 điểm. Đồng thời, đây cũng là phiên giao dịch tồi tệ với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu IBC của Công ty cổ phần Đầu tư Ipax Holdings.

Diễn biến cổ phiếu IBC phiên 11/9 (Nguồn: VDSC).

Trên thực tế, cả sàn HoSE ngày hôm nay có 10 mã giảm sàn. Trong đó, IBC bị bán tháo cực mạnh, đánh mất 6,7% về mức sàn 2.350 đồng. Thanh khoản mất hút, lực mua vào rất yếu, cả phiên mã này chỉ giao dịch 305.800 cổ phiếu trong khi cuối phiên lệnh bán sàn chồng chất, dư bán giá sàn còn tới 10,3 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư dẫm đạp lên nhau tháo chạy khỏi IBC sau khi Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu này từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Theo HoSE, IBC đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 16/5 do chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Sau đó, mặc dù HoSE tiếp tục có công văn nhắc nhở công ty về việc chậm công bố thông tin BCTC quý II và BCTC soát xét bán niên năm 2023 nhưng đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thủy) vẫn chưa thực hiện các yêu cầu công bố thông tin nói trên.

Việc chuyển IBC vào diện bị đình chỉ giao dịch được HoSE căn cứ quy định điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán ban hành theo Quyết định số 17 năm 2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, chứng khoán bị đình chỉ giao dịch khi xảy ra một trong một số trường hợp, trong đó có việc tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Ngoài cổ phiếu IBC, trong đợt này, HoSE cũng đưa một loạt mã cổ phiếu khác gồm AGM của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, HPX của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, TGG của Công ty cổ phần The Golden Group và TTB của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ vào diện đình chỉ giao dịch. Các mã này bị đình chỉ giao dịch đều cùng một lý do vi phạm quy định về công bố thông tin.

Trong phiên giao dịch hôm nay, AGM, HPX, TGG đều giảm kịch sàn; TTB không có giao dịch.