Cổ phiếu bất động sản dậy sóng sau tin đấu giá lại đất vàng Thủ Thiêm

Áp lực chốt lời mạnh, VN-Index giảm nhẹ

Diễn biến giằng co vẫn chủ đạo trong phiên sáng nay (10/8). Chỉ số chính VN-Index dao động quanh ngưỡng tham chiếu, mất 1,13 điểm tương ứng 0,09% còn 1.257,72 điểm. Một phần nguyên nhân đến từ rổ VN30, chỉ số rổ này giảm 2,49 điểm tương ứng 0,19% còn 1.278,95 điểm,

Trong khi đó, HNX-Index tăng 2,15 điểm tương ứng 0,71% lên 303,56 điểm và UPCoM-Index tăng 0,41 điểm tương ứng 0,44% lên 93,27 điểm.

Thanh khoản giảm

Do VN-Index giằng co ở vùng cản kỹ thuật do đó, giao dịch trên thị trường cũng trở nên thận trọng hơn. Giá trị giao dịch trên HoSE hạ nhiệt còn 7.816,94 tỷ đồng, tuy nhiên, con số này trên HNX vẫn rất tích cực với 1.077,08 tỷ đồng, trên UPCoM là 404,23 tỷ đồng.

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến VN-Index

Tác động tích cực:

Tác động tiêu cực:

Top cổ phiếu tăng giá mạnh nhất

Trên sàn HoSE:

Trên sàn HNX:

Top cổ phiếu giảm giá mạnh nhất

Trên sàn HoSE:

Trên sàn HNX:

Dòng tiền theo nhóm ngành

Bất động sản: DIG (269,7 tỷ đồng); DXG (247,8 tỷ đồng); CEO (240 tỷ đồng); KBC (119,4 tỷ đồng);

Xây dựng và vật liệu: CII (171,7 tỷ đồng); HBC (95 tỷ đồng); VCG (74,7 tỷ đồng); HUT (64 tỷ đồng);

Dịch vụ tài chính: HCM (168,5 tỷ đồng); VCI (100,6 tỷ đồng); VIX (72,6 tỷ đồng); BCG (45,3 tỷ đồng);

Dầu khí: PVS (137,8 tỷ đồng); PVD (134,9 tỷ đồng); PVC (26,6 tỷ đồng);

Thực phẩm: HNG (92,1 tỷ đồng); DBC (69,6 tỷ đồng); VNM (53,6 tỷ đồng); KDC (44 tỷ đồng).