Cỏ Mềm đồng hành cùng các doanh nghiệp tri ân phụ nữ dịp 8/3

Thay lời tri ân đến phụ nữ trong các đơn vị, doanh nghiệp lớn

Cỏ Mềm là thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được thành lập từ năm 2015 bởi Thạc sĩ Trịnh Đặng Thuận Thảo - tốt nghiệp đại học Strasbourg của Pháp. Cho đến nay, Cỏ Mềm đã sở hữu chuỗi cửa hàng mỹ phẩm thiên nhiên hàng đầu Việt Nam, trở thành một trong 25 thương hiệu xuất sắc nhất nhận giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á" năm 2021 do Enterprise Asia - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu khu vực về kinh doanh bình chọn.

Cỏ Mềm giành giải thưởng "Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2021" (Ảnh: Cỏ Mềm).

Theo đại diện Cỏ Mềm, nhờ tiếng vang trong việc xây dựng thương hiệu và sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp về quy trình sản xuất, cho ra đời những sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, Cỏ Mềm đã không ngừng lớn mạnh, được các doanh nghiệp lớn như Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Fsoft - tập đoàn FPT, bệnh viện đa khoa Medlatec, HD Bank, công ty cổ phần thời trang Yody, tập đoàn Dược phẩm Thái Minh… lựa chọn trở thành đối tác quà tặng vào các dịp như 8/3, 20/10… để tôn vinh và tri ân cán bộ, nhân viên nữ.

FPT Telecom tặng quà Cỏ Mềm cho nhân viên nữ dịp 8/3 (Ảnh: Cỏ Mềm).

Thương hiệu chăm sóc phụ nữ Việt

Tại Cỏ Mềm , các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ dược sĩ, 100% sản phẩm được kiểm chứng hiệu quả trước khi đưa ra thị trường. Nhà máy sản xuất Song An được xây dựng theo tiêu chuẩn cGMP của thương hiệu.

Tất cả các sản phẩm đều có số công bố chất lượng, được kiểm chứng bởi cơ quan kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế, để người tiêu dùng an tâm về dòng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín và minh bạch với pháp luật.

Theo đó, các sản phẩm đều được sản xuất với "tôn chỉ" SSIC (Safe and Substainable Index of Comestics) bao gồm các tiêu chí về an toàn như không có thành phần có hại, không chứa độc tố tích lũy, không gây phụ thuộc vào sản phẩm, tối đa nguồn gốc thiên nhiên và các tiêu chí về bền vững như tối đa nguyên liệu bản địa, không phát thải và gây tồn dư chất độc có hại ra môi trường, sử dụng bao bì thân thiện hoặc dễ tái chế, không sử dụng các thành phần nguồn gốc khai thác tận diệt hoặc động thực vật quý hiếm.

Những set quà tặng Cỏ Mềm cho dịp 8/3 (Ảnh: Cỏ Mềm).

Cỏ Mềm hiện sở hữu chuỗi hệ thống 26 cửa hàng bán lẻ tại cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, được vận hành 100% bởi thương hiệu Cỏ Mềm, không qua trung gian và nhượng quyền thương hiệu nhằm giữ đúng tinh thần thương hiệu, đồng thời lan tỏa giá trị "Lành" và "Thật" đến mọi khách hàng.

Nhân viên cửa hàng Cỏ Mềm Tân Sơn Nhì (Ảnh: Cỏ Mềm).

Bên cạnh đó, nhờ thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường, không ngừng cầu tiến và học hỏi, Cỏ Mềm cũng ra mắt các dòng sản phẩm với đa dạng mẫu mã, chủng loại, giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn hơn, với mức giá cạnh tranh trên thị trường. Trong các dịp 20/10, Tết Dương lịch, Âm lịch, 8/3,… Cỏ Mềm cho ra mắt những gói sản phẩm với giá cả hợp lý, phù hợp với tài chính của cả cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời tối ưu ở khâu đóng gói.

Những lý do các doanh nghiệp nên chọn quà 8/3 tại Cỏ Mềm (Ảnh: Cỏ Mềm)

Thương hiệu cũng xây dựng các chương trình bán hàng, chính sách chiết khấu và hỗ trợ khách hàng để chọn quà cho cán bộ, nhân viên nữ đảm bảo cả tính kinh tế và tinh tế. Dịp 8/3 /2023, Cỏ Mềm triển khai dịch vụ cung cấp các gói quà theo ngân sách và nhu cầu của từng doanh nghiệp; tặng kèm hộp quà, thiệp và túi giấy trang trọng; chiết khấu lên đến 28%.

Cỏ Mềm hiện bán các gói quà đa dạng các mức giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng với các sản phẩm được nhiều khách hàng nữ ưa thích như kem dưỡng tay trà đào, song dưỡng môi, bánh xà bông thiên nhiên, mặt nạ ngủ môi, sữa rửa mặt tạo bọt, son lụa Diễm,…

Một trong những set quà tặng được yêu thích tại Cỏ Mềm (Ảnh: Cỏ Mềm).

Nhận định về thị trường 8/3 và thế mạnh của đơn vị, bà Vũ Thị Hạnh - trưởng phòng marketing Cỏ Mềm - chia sẻ: "Thị trường 8/3 năm nay nhìn chung sôi động hơn so với năm ngoái, nhu cầu tìm kiếm và sức mua cũng tăng nhẹ. Ngoài mặt hàng hoa tươi và trang sức thì mỹ phẩm cũng là một món quà rất ý nghĩa và thiết thực dành tặng phụ nữ. Chính vì thế, với vai trò là một thương hiệu 'chăm sóc phụ nữ' Việt, Cỏ Mềm đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn từ các đơn vị, tổ chức bên ngoài muốn tôn vinh, tri ân phụ nữ, đồng thời lan tỏa hơn nữa những giá trị tích cực về sản phẩm xanh đến đông đảo người tiêu dùng".