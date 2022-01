Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mại "Có Lộc Qui Phúc - gia đình sung túc" nhằm tạo niềm vui mua sắm cũng như tri ân người tiêu dùng đã luôn tin yêu và đồng hành cùng với Qui Phúc trong năm 2021 đầy khó khăn.

Ngoài vàng 9999, hơn 1.500 quà tặng gồm túi xách thời trang, bình nước giữ nhiệt, nón bảo hiểm... từ Qui Phúc là những lộc xuân may mắn dành cho khách hàng dịp tết Nhâm dần 2022.

Tết rồi, mua thôi!

Tết đến, xuân về là dịp mọi gia đình tất bật chuẩn bị trang hoàng nhà cửa đón chào năm mới nhiều may mắn và tài lộc. Trong xu hướng mua sắm nội thất đầu năm 2022, người tiêu dùng tìm kiếm sự đơn giản, tinh gọn trong thiết kế nhưng vẫn đảm bảo làm mới không gian với những nội thất đa năng, hiện đại.

Trong dịp tết và đầu năm, gia chủ không nên thay mới toàn bộ nội thất vì tốn thời gian và tiền của. Thay vào đó, chúng ta nên xem xét bối cảnh và không gian để chọn lựa những sản phẩm nội ngoại thất phù hợp với nhu cầu thiết yếu của gia đình. Trong đó, có những khu vực nên đặc biệt chú trọng: phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ, sân vườn, nhà bếp...

Một không gian sum họp bừng sáng, một bữa tiệc năm mới ấm áp trên chiếc bàn rộng rãi và dễ lau chùi... đều có thể tạo ra nhiều ưu ái may mắn, bình an kết nối các thế hệ trong gia đình. Năm 2022, người dân đã thích ứng hoàn toàn với việc dành nhiều thời gian ở nhà, do đó mức đầu tư trang trí nhà cửa cũng trở nên ý nghĩa và cần kíp hơn. Bên cạnh chức năng và sự tiện lợi, người tiêu dùng chú trọng nhiều đến tính thẩm mỹ, khả năng sử dụng linh hoạt cho nhiều mục đích của đồ nội ngoại thất.

Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của khách hàng, các nhà thiết kế nội ngoại thất Qui Phúc đã cho ra đời những bộ bàn ăn, kệ, tủ... với đa dạng kích thước, phong cách thiết kế tối giản, tính ứng dụng cao... phù hợp với nhu cầu riêng của mỗi gia đình.

Bàn mặt kiếng in 3D với gam màu tươi sáng, sang trọng tạo không khí tết ấm cúng, yên bình làm "sáng bừng" không gian nhà.

Hơn 2 triệu sản phẩm cung ứng thị trường tết

Là "thành viên" không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt các mùa lễ hội, nội ngoại thất inox - nhựa Qui Phúc có chất lượng và độ bền cao, thiết kế thẩm mỹ, mẫu mã đa dạng, tính năng tiện lợi với giá thành phù hợp phục vụ cho đại đa số người tiêu dùng. Trong dịp tết Nguyên đán, lượng hàng Qui Phúc cung ứng tương đương năm 2021 với hơn 2 triệu sản phẩm các loại, tập trung vào các nhóm sản phẩm có sức mua cao như: Bộ bàn kiếng và ghế xếp nệm cho phòng khách, bàn ghế ăn inox, kệ bếp inox, tủ nhựa đựng quần áo, giường sắt, ghế thư giãn, võng xếp…

Hiện nay, Qui Phúc có quy mô nhà máy với tổng diện tích hơn 70.000 m2, được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc công nghệ sản xuất hiện đại, tổ chức và vận hành thành công mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Với hệ thống phân phối có mặt rộng khắp cả nước với hơn 7.900 cửa hàng - đại lý và đã xuất khẩu sang gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, người tiêu dùng dễ dàng tìm mua và mang về cho gia đình mình những sản phẩm nội ngoại thất trang hoàng đón tết.

Những chiếc bàn tròn inox mở rộng số lượng ghế ngồi, linh hoạt sử dụng trong nhà và ngoài trời, phù hợp cho mọi dịp sự kiện của gia đình.

Dự báo thị trường tết 2022, ông Trần Thái Nguyên - Phó Tổng Giám đốc Qui Phúc chia sẻ: "Mặc dù làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 hoành hành dữ dội trong thời gian vừa qua khiến nền kinh tế cả nước bị trì trệ, cuộc sống nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhưng hiện tại mọi thứ đang dần phục hồi rất tốt. Tôi tin rằng thị trường nội thất tết năm nay vẫn sẽ rất nhộn nhịp, sức mua cao". Lý giải việc này, Ông Nguyên cho hay: "Tết Nguyên đán là truyền thống bao đời nay của người Việt nên dù khó khăn nhưng các gia đình vẫn cố gắng sắm sửa cho nhà cửa đầy đủ, tinh tươm với kỳ vọng năm mới sẽ luôn đủ đầy, an khang cũng như xóa tan đi những ảm đạm của năm 2021 đã qua".

Đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn khó khăn dịch bệnh, Qui Phúc còn chủ động tham gia nhiều hoạt động xã hội - cộng đồng thiết thực như: Cùng Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chăm lo cho người nghèo; chiến dịch Hiến máu nhân đạo cấp quốc gia Hành trình đỏ; chương trình Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, nơi yêu thương ở lại…

Với phương châm "Trang bị cho cuộc sống tiện nghi", Qui Phúc luôn tiên phong tạo ra các sản phẩm nội ngoại thất inox - nhựa có giá trị tốt, linh hoạt giúp nâng cao sự tiện nghi và chất lượng cuộc sống cho mọi gia đình.