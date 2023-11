Có hơn 1 tỷ USD tiền mặt, Masan mạnh tay triển khai loạt sáng kiến tăng trưởng

Năm 2022, Masan có khoản vay hợp vốn trị giá 600 triệu USD, năm 2023 là 650 triệu USD. Tập đoàn này đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn vào năm 2023. Trong năm 2024, tổng mức trái phiếu đáo hạn rơi vào khoảng 6.000 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền hiện tại của công ty là hơn 14.000 tỷ đồng và EBITDA cho 12 tháng gần nhất cũng gần 14.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiền mặt và các khoản tương đương tiền dự kiến có thể tăng thêm khoảng từ 4.900 tỷ đồng đến 12.250 tỷ đồng sau khoản đầu tư vốn cổ phần dẫn đầu bởi Bain Capital. Dòng tiền tự do (FCF) cho thấy sự cải thiện liên tục, với FCF quý III/2023 đạt 2.202 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 125 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái nhờ vào việc quản lý vốn lưu động hiệu quả.

Như vậy, việc nắm giữ tới 1 tỷ USD tiền mặt đã và đang tạo ra bước đệm tài chính vững mạnh để Masan duy trì tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA ổn định dưới 3,5 lần, hỗ trợ các kế hoạch phát triển chiến lược đặt ra cho quý IV/2023 nhằm chạm mốc doanh thu dự kiến 80.000 đến 100.000 tỷ đồng.

Siêu thị WinMart hiện đại với đa dạng chủng loại hàng hóa được trưng bày (Ảnh: Masan).

Cụ thể, ngay từ quý II/2023, WinCommerce đã có kế hoạch cải tạo các cửa hàng WinMart+ thành mô hình WIN "All That You Need" mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở khu vực nông thôn. Sự chuyển đổi này đã mang tới động lực chính cho tăng trưởng của hệ thống trong quý III khi đạt mốc 45% và 95% tỷ lệ chuyển đổi hai mô hình.

Các cửa hàng được cải tạo đang mang lại doanh thu tăng trưởng đúng dự kiến, khoảng 4,8%. Với kế hoạch nâng cao năng suất bán hàng, cải thiện mức tăng trưởng LFL, Masan đang hướng tới doanh thu trên mỗi cửa hàng về mức của quý IV/2022 và đặt mục tiêu đạt EBIT dương trong quý cuối cùng của năm 2023.

Tận dụng hệ sinh thái dịch vụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra, Masan thành công triển khai chương trình giá tốt đến với người tiêu dùng cuối. Chương trình tiết kiệm 20% khi mua các sản phẩm WinEco và MEATDeli được áp dụng suốt năm dành riêng cho Hội viên WIN hay khuyến mại 2 kỳ một tháng cũng được WinCommerce triển khai cố định quanh năm, áp dụng cho đa dạng ngành hàng với mức ưu đãi lên tới 50% thúc đẩy mạnh mẽ doanh số cho chuỗi hơn 3.600 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WIN trên toàn quốc mà Masan đang sở hữu.

Với Masan Consumer, kết quả kinh doanh quý III/2023 tăng trưởng tốt tạo lực đẩy cho quý cuối năm 2023. Hiện tại, mức tăng doanh thu quý III của Masan Consumer là 8,7% so với cùng kỳ, khi biên lợi nhuận gộp cũng ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử là 45,6%, giúp thúc đẩy biên EBITDA lên mức 26%.

Dựa vào phát triển các nhãn sản phẩm riêng như WinMart Good (thực phẩm khô), WinMart Cook (thực phẩm chế biến), WinMart Care (chăm sóc cá nhân), Masan Consumer không chỉ tạo ra dư địa mới để tăng doanh số nhờ tăng lựa chọn cho khách hàng mà còn có cơ sở để giảm giá bán, tiếp cận nhiều phân khúc người dùng hơn với lợi thế giá thành rẻ hơn 10-20% so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Góc làm đẹp Hi-Beauty tại WinMart Hạ Long (Ảnh: Masan).

Riêng với thị trường xuất khẩu, kế hoạch đưa các sản phẩm nổi tiếng của Masan ra quốc tế đã có những bước tiến mạnh mẽ trong quý III, như ngành hàng gia vị với sự xuất hiện đồng loạt tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Thị trường trong nước cũng đón nhận thêm loạt nhãn hiệu mới như lẩu tự sôi Omachi, Phở Story, nước mắm Nam Ngư ớt tỏi Lý Sơn thu hút được người tiêu dùng nhờ khả năng tái định danh sản phẩm truyền thống và đặc sản vùng miền của Masan.

Masan MEATlife đặt kế hoạch cải thiện doanh số bán hàng hàng ngày tại mỗi điểm bán của WinCommerce bằng cách tập trung vào chiến lược định giá linh hoạt để cải thiện doanh số bán các mặt hàng bán chậm, lập kế hoạch tích hợp với chuỗi cửa hàng này để phân phối đúng chủng loại sản phẩm đến đúng điểm bán có lượng tiêu thụ tốt nhất. Kiểm soát chặt chi phí thức ăn chăn nuôi dự kiến mang tới lợi nhuận tốt hơn cho các trang trại của tập đoàn, bên cạnh thúc đẩy đầu ra thông qua nâng cao trải nghiệm thương hiệu cho người tiêu dùng.

Cùng với việc lực cầu bán lẻ và ngành hàng tiêu dùng phục hồi trở lại vào quý cuối cùng của năm 2023 và những tín hiệu thị trường tích cực hơn trong dài hạn, Masan Group đang hướng tới chu kỳ tăng trưởng mới. Trước mắt, với nền tảng tài chính vững mạnh, tập đoàn này hoàn toàn có thể tập trung tái cơ cấu và phát triển các định hướng kinh doanh mới, mở ra cơ hội chiếm lĩnh thị trường bán lẻ trong nước trị giá tới 163 tỷ USD (theo dự báo năm 2027 của PSI).