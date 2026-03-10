Cơ hội trúng vàng 24k từ chương trình "Trăm phần trăm hạnh phúc” của ABBank

Không khí rộn ràng, sự háo hức xen lẫn niềm vui, tất cả tạo nên một ngày hội tài chính đầy xúc cảm cho khách hàng đến với ABBank trong ngày 9/3.

Khách hàng hào hứng tham gia chương trình của ABBank (Ảnh: ABBank).

Khi những thông tin đầu tiên được công bố, “Trăm phần trăm hạnh phúc” - chương trình khuyến mại quy mô toàn quốc của ABBank đã được khách hàng đón chờ. Từ thời điểm chính thức bắt đầu, đông đảo khách hàng đã chọn đến các điểm giao dịch để tìm hiểu, tham gia và nhấn mở những quà tặng đầu tiên thông qua ứng dụng Ngân hàng số ABBank.

“Thần Tài” xuất hiện tại điểm giao dịch (Ảnh: ABBank).

Sự xuất hiện của “Thần Tài” tại các phòng giao dịch càng nhân thêm niềm vui. Khách hàng hào hứng chụp ảnh, nhận tư vấn và tham gia chương trình với tâm trạng đầy kỳ vọng về cơ hội mang “Thần Tài” với phần quà 1 lượng vàng Chim hạnh phúc 24K về nhà.

Không khí tại các phòng giao dịch ABBank sôi động (Ảnh: ABBank).

Với tất cả khách hàng, mở tài khoản mới hay gửi tiết kiệm online không chỉ là một giao dịch ngân hàng thuần túy, mà đã trở thành một trải nghiệm tài chính mang theo may mắn.

Những quà tặng vàng 24K đầu tiên tìm thấy chủ nhân (Ảnh: ABBank).

Niềm vui khi những quà tặng vàng 24K đầu tiên tìm thấy chủ nhân, minh chứng rõ ràng rằng ABBank không ngừng mang giá trị thực đến hàng triệu khách hàng.

Hành trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” sẽ kéo dài từ 9/3 đến 26/4 (Ảnh: ABBank).

Hành trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” sẽ kéo dài từ 9/3 đến 26/4, khách hàng ABBank có thể tham gia để sở hữu may mắn của riêng mình.

Thể lệ tham gia dễ dàng. khách hàng mới chỉ cần tải ứng dụng, mở tài khoản và nhận ngay 1 lượt mở hộp quà trên Ngân hàng số ABBank. Khách hàng hiện hữu có thể nhận thêm lượt quay khi duy trì số dư từ 5 triệu đồng/ngày trong 7 ngày liên tiếp hoặc gửi tiết kiệm online từ 200 triệu đồng (kỳ hạn từ 1 tháng, không tất toán trong 24h ngày mở sổ).

Khách hàng có thể nhân đôi cơ hội trúng thưởng khi mở tài khoản trong thời gian diễn ra phiên Megalive “Đại tiệc hạnh phúc" (từ 20h đến 21h) ngày 20/3 và nhập mã HANHPHUC. Đây được xem là một trong những hoạt động được mong chờ nhất của chương trình khi cơ hội nhận vàng và tiền mặt tiếp tục được mở rộng.

Khách hàng hào hứng khi tham gia chương trình (Ảnh: ABBank).

Cùng những phần quà giá trị, điều đọng lại sau ngày đầu tiên của chương trình chính là những khoảnh khắc rạng rỡ của khách hàng. Với ABBank, mỗi giao dịch không chỉ là hoạt động tài chính mà còn là hành trình “Cùng bạn kiến tạo hạnh phúc” - nơi may mắn, niềm vui và những trải nghiệm tích cực được mang về nhà theo đúng nghĩa.

Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại website https://abbank.vn/; Fanpage ABBank và các điểm giao dịch ABBank trên toàn quốc.