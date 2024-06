Cơ hội tăng lợi nhuận với Margin-Zero không lãi vay từ chứng khoán Kafi

Margin-Zero với lãi vay margin 0%

Margin-Zero là lựa chọn dành riêng cho các nhà đầu tư cá nhân muốn sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức thấp, bắt đầu tìm hiểu giao dịch ký quỹ hay tận dụng đòn bẩy trong thị trường tăng, được Chứng khoán Kafi ra mắt trong tháng 6/2024 trên nền tảng ứng dụng Kafi Trade.

Với Margin-Zero, nhà đầu tư có thể thực hiện các chiến lược đầu tư linh hoạt như lướt sóng hay nắm giữ dài hạn cổ phiếu mà không phải lo lắng về chi phí lãi vay. Khi chi phí vốn về 0, chi phí cơ hội nắm giữ cổ phiếu cũng giảm xuống tối thiểu.

Để hưởng tối đa mức lãi suất 0%, nhà đầu tư cần lưu ý các điều kiện của sản phẩm Margin-Zero. Theo đó, chỉ khoản vay margin 100 triệu đồng trở xuống (tính theo tổng dư nợ cuối ngày) mới được hưởng lãi suất 0%/năm. Nếu dư nợ cuối ngày vượt quá 100 triệu đồng, toàn bộ dư nợ sẽ áp dụng mức lãi suất thông thường 9%/năm. Kafi Trade sẽ thực hiện tính toán cuối mỗi ngày để áp dụng mức lãi suất cho từng ngày cụ thể.

Bên cạnh đó, Kafi vẫn duy trì chương trình miễn phí giao dịch cho các nhà đầu tư mới mở tài khoản tới 30/6. Nhà đầu tư có thể kết hợp gói (combo) gồm Margin-Zero và ưu đãi miễn phí giao dịch trong giai đoạn này giúp tối ưu hóa chi phí tối đa, mang lại tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng tốt hơn.

Theo Phòng phân tích Chứng khoán Kafi, 5 tháng đầu năm 2024 chứng kiến sự quay trở lại mạnh mẽ của nhóm nhà đầu tư cá nhân, thể hiện qua con số ước tính 600.000 tài khoản mở mới và mua ròng lũy kế hơn 40.000 tỷ đồng. Điều này hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng ở vùng thấp, dẫn đến sự chuyển dịch dòng tiền sang các kênh đầu tư hấp dẫn hơn.

Sự ra đời của sản phẩm Margin-Zero trong bối cảnh hiện tại thể hiện tính tiên phong sáng tạo của Chứng khoán Kafi trong việc cung cấp tới khách hàng những sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng.

Bộ sản phẩm tài chính sáng tạo và tiên phong

Bắt nhịp thị trường và cam kết đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư trên hành trình phát triển tài sản, Chứng khoán Kafi không ngừng nghiên cứu và cho ra mắt các gói vay margin đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc và gắn liền với nhu cầu của khách hàng.

Chỉ sau 2 tháng kể từ ngày ra mắt sản phẩm Margin-S25, Kafi đã ghi nhận quy mô dư nợ margin tại ngày 31/5 tăng hơn 130% so với cuối quý I/2024, cho thấy sự hấp dẫn của Margin-S25 đối với thị trường. Kafi kỳ vọng sau khi hoàn thiện bộ sản phẩm nêu trên, tất cả khách hàng sẽ đều tìm thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu đầu tư của bản thân.

Để tận hưởng ưu đãi, khách hàng có thể liên hệ chuyên viên tư vấn tài chính hoặc hotline 1900 633 322 để được hỗ trợ. Ngoài ra, khách hàng có thể theo dõi các kênh chính thức gồm website kafi.vn và Fanpage Chứng khoán Kafi để cập nhật nhanh nhất những khuyến nghị đầu tư, thông tin thị trường và các chương trình ưu đãi khác.

Kafi là công ty chứng khoán ghi nhận tốc độ phát triển vượt bậc chỉ sau hơn 2 năm tái định vị thương hiệu.

Đầu năm 2024, Kafi là đại diện của Việt Nam đạt 2 giải thưởng quốc tế là "Best Fixed Income" trong khuôn khổ Global Brand Awards của tạp chí quốc tế Global Brand Magazine và "Most Innovative Platform for Securities Trading - Viet Nam 2023" (Nền tảng giao dịch chứng khoán đổi mới nhất năm 2023 tại Việt Nam) do Tạp chí Global Business Outlook (Vương quốc Anh) trao tặng.