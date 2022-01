Có dễ thưởng tết tại công ty chứng khoán tới… 20 tháng lương?

Đến hẹn lại lên, mấy ngày vừa qua, câu chuyện về thưởng tết của ngành tài chính - ngân hàng tại TPHCM luôn được cả những người trong và ngoài ngành quan tâm do mức lương thưởng "khủng" của ngành này.

Năm nay là năm thị trường chứng khoán bùng nổ, do vậy, dự báo ngành chứng khoán có thể sẽ soán ngôi ngành ngân hàng về mức thưởng tết.

Đặc biệt, với ngành chứng khoán, theo thống kê của MBS cho thấy, trong năm 2021, lợi nhuận sau thuế của 31/35 công ty chứng khoán (vốn hóa chiếm 96,1% trong ngành) dự kiến sẽ tăng 27% so với năm ngoái - càng được dự báo là có mức thưởng "soán ngôi" ngành ngân hàng trong năm nay.

Ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam.

Dân Việt đã có buổi trao đổi với ông Trương Hiền Phương, Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, về những khả năng của việc thưởng tết ngành tài chính - ngân hàng nói chung, ngành chứng khoán nói riêng sau một năm "bùng nổ" của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thưa ông, là chuyên gia công tác hơn 20 năm trong lĩnh vực tài chính, ông có thể dự báo gì về mức thưởng tết năm nay của ngành tài chính - ngân hàng?

- Thực ra, mức thưởng tết ở khối các công ty chứng khoán - tài chính còn phụ thuộc vào ý chí của ban giám đốc nữa, họ có muốn thưởng nhiều hay không. Bởi vì nếu năm nay làm ăn tốt mà thưởng nhiều, sang năm nếu không thưởng như năm nay thì sẽ khiến nhân viên buồn, bất mãn…

Nếu dựa vào tình hình thực tế của các DN (dựa vào doanh thu, lợi nhuận… năm nay) thì tôi tin mức thưởng năm nay sẽ tốt, tốt từ bằng đến tốt hơn năm ngoái.

Năm nay, kết quả kinh doanh, lợi nhuận ròng của DN vượt hơn rất nhiều so với năm 2020. Và năm 2020 cũng là năm thành công của ngành tài chính - chứng khoán, nhưng năm 2021 thì tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2020 từ 20-50% tùy theo từng DN. Do đó, việc nên thưởng và đáng thưởng là chắc chắn phải có…

Năm 2021, do dịch Covid-19 nên phải giãn cách từ 3-4 tháng, hầu như các ngành nghề khác đều tê liệt, nhưng riêng ngành chứng khoán thì hoạt động trôi chảy, không những vậy còn thuận lợi nữa. Tại vì nhà đầu tư không đầu tư vào đâu được nữa, nhất là các nhà đầu tư có tiền thì họ đổ tiền vào chứng khoán. Nên có thể nói năm 2021 ngành chứng khoán không hề bị bất cứ ảnh hưởng nào khác.

Do đó, dựa trên số liệu thì có thể thấy ngành tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng mức thưởng năm nay sẽ tốt.

Riêng với ngành ngân hàng, theo thông tin tôi có từ bạn bè là lãnh đạo các ngân hàng thì năm nay ngành này cũng làm ăn khá tương đối, lợi nhuận ổn, và bản thân ngành ngân hàng cũng gần như đạt chỉ tiêu đề ra.

Gộp chung lại cả ngành tài chính thì nhìn chung năm nay là một năm ngành này thắng lợi, và hy vọng các cán bộ ngành tài chính năm nay có một mức thưởng thỏa đáng, tương xứng với công sức bỏ ra.

Năm ngoái mức thưởng bình quân của nhân viên của khối ngành tài chính ra sao, thưa ông?

- Tùy thuộc vào từng DN lớn, nhỏ. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ mặt bằng chung của nhóm DN (top 20 DN trở lên) trong năm ngoái, thậm chí là năm trước nữa (năm 2019), thì mức thưởng trung bình trong ngành tài chính dao động từ 1 đến 7 tháng lương.

Có nghĩa ở nhiều DN có nhiều nhân viên làm việc không có gì nổi trội, KPI bình thường thôi thì có thể nhận một tháng lương (tùy theo đánh giá của ban giám đốc); còn những nhân viên có KPI nổi trội thì có thể lãnh thưởng tới 7 tháng lương.

Đây là mức thưởng bình quân ở các công ty chứng khoán.

Còn ở ngành ngân hàng, mức thưởng trung bình sẽ dao động từ 1 tháng đến 4 tháng lương.

Có thống kê dự báo mức thưởng năm nay ở khối công ty chứng khoán lên tới 20 tháng lương, ông đánh giá gì về dự báo này?

Nếu nói về có khả năng hay không thì tôi đánh giá là mức thưởng này với các DN chứng khoán năm nay là có khả năng. Nhưng nếu đánh giá điều này có thể xảy ra hay không thì tôi nghĩ… khó. Bởi, nếu thưởng nhân viên 20 tháng lương thì năm sau nhỡ không bằng sẽ ra sao?

Nếu từ mức thưởng 20 tháng lương, sang năm còn thưởng 15-17 tháng lương thì còn ổn, chứ nếu sang năm làm ăn khó khăn mà thưởng còn 2-3 tháng lương sẽ tạo sự sụp đổ trong lòng nhân viên, thậm chí còn tạo tai tiếng nữa, vì "công ty làm ăn sao mà năm ngoái thưởng 20 tháng lương, nay chỉ còn vài tháng lương?".

Cho nên, tôi nghĩ mức thưởng này chỉ dành cho lãnh đạo của DN có thành tích xuất sắc mà thôi. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ họ sẽ không thưởng bằng tiền mặt không, mà còn có thể thưởng bằng cổ phiếu (ESOP)…

- Xin cảm ơn ông

Theo Quốc Hải

Dân Việt