CMC Tiles - Thương hiệu được nhiều dự án xây dựng lớn lựa chọn

CMC Tiles - Giá trị tạo nên sức hút trong ngành vật liệu xây dựng

Ra đời năm 1958, CMC là một trong những thương hiệu đặt nền móng cho ngành gạch ốp lát của Việt Nam từ chính lòng đất Tổ Hùng Vương. Trải qua hơn 60 năm phát triển và đổi mới, CMC không ngừng đầu tư cho quy trình thiết kế, kiểm soát chất lượng và đổi mới công nghệ sản xuất, tạo nên sức bật trên thị trường.

CMC Tiles là đơn vị duy nhất được nhận giải thưởng Khoa học công nghệ Việt Nam và được Chính Phủ tài trợ cho công trình gạch thấm muối tan với tổng trị giá giải thưởng lên tới 36 tỷ đồng (Ảnh: CMC Tiles).

Sự hiện diện các sản phẩm CMC tại nhiều công trình quy mô đa dạng khác nhau chính là minh chứng cho hành trình nỗ lực của CMC Tiles với phân khúc đa dạng, mẫu mã thời thượng, chất lượng vượt trội và giá cả cạnh tranh.

Dưới đây là những dự án công trình tầm cỡ chọn sản phẩm CMC Tiles:

Dự án Eco Garden Huế

Dự án Eco Garden Huế tọa lạc trong quần thể khu đô thị An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sở hữu các sản phẩm đa dạng về mẫu mã và kích thước, chủ đầu tư Cotana Group đã lựa chọn Công ty Cổ phần CMC (CMC Tiles) là đơn vị cung cấp sản phẩm gạch ốp và gạch lát nền cho khu đô thị sinh thái Eco Garden.

Hội tụ những ưu thế nổi trội, Eco Garden Huế mang đến nơi an cư kiến trúc cao cấp (Ảnh: CMC Tiles).

Dự án phát triển trên quy mô 44,65 ha chia làm 2.400 lô đất nền nhà phố liền kề, biệt thự, khối nhà ở cao tầng, khách sạn cao cấp và các công trình tiện ích dịch vụ. CMC Tiles cung cấp và đáp ứng các sản phẩm gạch ốp lát phù hợp tới từng phân khu, phân khúc của Eco Garden nhờ năng lực sản xuất - cung ứng vượt trội.

Dự án The Residence Phú Quốc

The Residence Phú Quốc là dự án biệt thự do Công ty CP Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Coporation làm chủ đầu tư, tọa lạc tại Bãi Trường, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án The Residence Phú Quốc có quy mô 2,6 ha, gồm 74 sản phẩm biệt thự đơn lập và song lập.

CMC Tiles mang tới những sản phẩm gạch cao cấp góp phần tôn vinh vẻ đẹp sang trọng và thời thượng của The Residence Phú Quốc (Ảnh: CMC Tiles).

The Residence Phú Quốc là dự án biệt thự cao cấp tại một trong 3 thành phố biển đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương - thành phố biển Phú Quốc. CMC Tiles đồng hành cùng chủ đầu tư để mang đến những sản phẩm gạch ốp lát, góp phần hoàn thiện vẻ đẹp và đẳng cấp của dự án.

Dự án trường học liên cấp TSQ

Không chỉ tạo được sức hút với các dự án bất động sản dân sinh, nghỉ dưỡng, chung cư và biệt thự cao cấp; sản phẩm gạch ốp lát của CMC còn thể hiện khả năng ứng dụng đa dạng qua những công trình trường học. Một trong những dự án tiêu biểu của CMC Tiles là công trình Trường học liên cấp TSQ Việt Nam (thuộc Dự án Trung tâm Tài chính Thương mại và Công trình Phụ trợ tại Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội).

Phối cảnh Trường học liên cấp TSQ Việt Nam (Ảnh: CMC Tiles).

Công trình trường học liên cấp với khuôn viên rộng rãi, được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, do đơn vị có năng lực - kinh nghiệm thi công xây dựng và được vận hành bởi tổ chức giáo dục chuyên nghiệp.

Dự án Nhà máy Nước sạch Quảng Châu

Một trong những dự án xây dựng công nghiệp gần nhất của CMC Tiles là Nhà máy Nước sạch Quảng Châu, được khởi công vào tháng 9/2021 với tổng mức đầu tư hơn 193 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng DNP Quảng Bình - một đơn vị thành viên của DNP Water - làm chủ đầu tư.

CMC Tiles cung cấp gạch ốp lát tới dự án nhà máy nước sạch Quảng Châu, Quảng Bình với tổng diện tích đất sử dụng 20.000 m2 (Ảnh: CMC Tiles).

Với chất lượng vượt trội và độ thân thiện cao, sản phẩm Gạch ốp lát CMC được sử dụng tại các bể chứa nước của DNP Water (Ảnh: CMC Tiles).

Không chỉ là đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng hoàn thiện, CMC còn đồng hành cùng DNP Water trong hành trình mang những giọt nước ngọt về với hơn 90.000 người dân tại các "vùng khát" huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Dự án Osimi Phú Mỹ - Vũng Tàu

Phối cảnh dự án Osimi - Phú Mỹ (Ảnh: CMC Tiles).

Giữa lòng đất cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Dự án Osimi Phú Mỹ ra đời với ý tưởng kiến tạo một khu dân cư với nhịp sống sôi động và giàu tiện ích. Đây là dự án căn hộ và shophouse do chủ đầu tư ANI triển khai. Dự án có quy mô hơn 5.900 m2, bao gồm 3 tòa nhà cung ứng 624 căn hộ và 18 căn hộ thương mại.

Mô phỏng ứng dụng gạch ốp lát CMC Tiles trong phòng khách căn hộ một ngủ dự án Osimi Phú Mỹ (Ảnh: CMC Tiles).

Dự án được phát triển với định hướng mang đến cho người dân địa phương một phong cách sống năng động và hiện đại, để mỗi ngày là mỗi trải nghiệm và tận hưởng. Đây cũng là một trong những giá trị mà CMC Tiles luôn hướng tới - mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, nâng tầm không gian sống cùng những sản phẩm gạch ốp lát chất lượng.

"Việc hợp tác giữa CMC Tiles và chủ đầu tư ANI trong dự án không đơn thuần mang ý nghĩa thương mại, mà đó còn là sự góp sức, chung tay để tạo nên những công trình đẳng cấp, xứng tầm, nâng cao chất lượng sống cho mọi người", đại diện CMC Tiles chia sẻ.