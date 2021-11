CIMB thắng lớn 3 giải thưởng quốc tế với chiến lược bắt tay Fintech

Dân trí Có mặt tại thị trường từ năm 2018, Ngân hàng CIMB Việt Nam (CIMB) dần khẳng định vị thế nhờ những sản phẩm mang công nghệ đột phá, nắm bắt tâm lý khách hàng.

Trong đó, chiến lược hợp tác với Fintech khác biệt đã đem về cho CIMB giải thưởng "Mô hình ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2021".

Cá nhân hóa trải nghiệm

Xu hướng định chế tài chính bắt tay với Fintech đang phát triển mạnh mẽ và nở rộ tại Việt Nam. Theo khảo sát của Viện Chiến lược Ngân hàng năm 2019, 84% lãnh đạo ngân hàng cho biết mong muốn hợp tác với các Fintech để cùng phát triển dựa trên thế mạnh sẵn có của mỗi bên. Mong muốn này đã được các ngân hàng hiện thực hóa bằng nhiều thương vụ hợp với Fintech trong thời gian qua.

Thẻ ghi nợ CIMB-Toss - chiếc thẻ thời thượng với thông điệp "Đi bộ không chỉ để khỏe mà còn có thể kiếm tiền"

Năm 2020, khách hàng và đặc biệt là giới trẻ không khỏi ngỡ ngàng trước dịch vụ tài chính "đếm bước chân kiếm tiền" (Step Counter) của CIMB và kỳ lân Fintech Toss (Hàn Quốc). Cùng với thẻ ngân hàng Visa Debit CIMB-Toss, người dùng có thể chuyển tiền thưởng từ việc đi bộ vào thẻ để chi tiêu tiện lợi. Thẻ được mở và sử dụng ngay trên ứng dụng Toss, dựa vào công nghệ eKYC (định danh điện tử) được CIMB cung cấp.

Đây là ví dụ cho thấy sự hợp tác hiệu quả giữa chuyên môn ngân hàng cùng với mô hình kinh doanh công nghệ hiện đại, mở ra nhiều hơn các cơ hội cho cả hai bên. Ông Thomson Fam Siew Kat, Giám đốc Điều hành Ngân hàng CIMB Việt Nam khẳng định: "Hợp tác với các công ty Fintech là bước đi cần thiết của ngân hàng trong thời đại kỹ thuật số. Hầu hết các ngân hàng đều hiểu rằng việc đem lại những trải nghiệm tích cực và sự tương tác linh hoạt là hai yếu tố cực kỳ quan trọng để có thể gia tăng sự hài lòng và trung thành của khách hàng".

Tham vọng chiếm lĩnh thị phần tại Việt Nam bằng chiến lược khác biệt, năm 2021, CIMB tiếp tục số hóa mạnh mẽ và bắt tay với những Fintech có triển vọng. Đối tác chiến lược năm 2021 của CIMB là Finhay - startup nhận được nhiều kỳ vọng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thẻ Visa Debit đồng thương hiệu CIMB-Finhay - chiếc thẻ đầu tiên tại Việt Nam tích hợp tính năng 3 trong 1 Tích lũy - Đầu tư - Tiêu dùng.

Sản phẩm được tạo ra giữa CIMB và Finhay cho phép người dùng mở thẻ Visa Debit đồng thương hiệu qua ứng dụng Finhay. Chiếc thẻ 3 trong 1 này "cộng dồn" tiện ích của tài khoản ngân hàng truyền thống, tài khoản tiết kiệm và quỹ mở cho đầu tư. Thẻ ghi nợ đồng thương hiệu CIMB giúp khách hàng tối ưu các giải pháp tài chính, tích lũy với số tiền nhỏ từ 50.000 - 100.000 đồng.

Mới đây nhất, bộ đôi này tiếp tục giới thiệu đến thị trường là thẻ Visa Credit CIMB-Finhay và nhanh chóng tạo ra cơn sốt. Với công nghệ video-KYC, quy trình đăng ký - thẩm định nhanh chóng ngay trên thiết bị di động, chiếc thẻ tín dụng này đã trở thành lựa chọn thanh toán tối ưu của mùa "cách ly" vừa rồi.

Vươn tầm ngân hàng số hàng đầu

Ghi nhận cho thành tích và nỗ lực phát triển không ngừng nghỉ của CIMB, vừa qua, ngân hàng liên tục đón nhận những giải thưởng uy tín quốc tế. Giữa năm 2021, CIMB được trao tặng giải thưởng "Ngân hàng số Tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2021" (Fastest Growing Digital Bank Vietnam 2021) do Tạp chí Global Banking & Finance Review bình chọn.

CIMB Việt Nam tự hào đón nhận 03 giải thưởng quốc tế uy tín trong năm 2021.

Việc hợp tác giữa CIMB và Fintech Toss, Finhay không chỉ mang lại nhiều tiện ích công nghệ tài chính cho hàng triệu người dùng trên các ứng dụng này, mà còn giúp CIMB tăng trưởng người dùng nhanh chóng, hơn 250% tính từ đầu năm 2020 đến nay. Mô hình hợp tác này cũng được đánh giá là đầy tính đột phá và sáng tạo bởi tạp chí International Finance có trụ sở tại Anh Quốc. Theo đó, CIMB đã hoàn toàn thuyết phục đội ngũ Ban giám khảo của tạp chí và xuất sắc nhận giải thưởng "Mô hình ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2021" (Most Innovative Digital Bank Vietnam 2021).

Đây là giải thưởng thường niên vinh danh những tổ chức tài chính có thành tích, nỗ lực phát triển nổi bật trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu. Đồng thời là giải thưởng ảnh hưởng mạnh nhất ở Châu Á và Trung Đông, được giới chuyên gia đánh giá cao về giá trị, tính chính xác và kịp thời của các thông tin thị trường tài chính bảo hiểm.

Mới đây, CIMB tiếp tục được vinh danh là "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021" (Best Digital Bank of Vietnam 2021), do RBI Asia Trailblazers trao tặng. CIMB vượt qua các đối thủ tranh giải nhờ nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến công nghệ, kết nối đối tác và phát triển sản phẩm. Tất cả đều hướng đến việc tăng cường trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu khách hàng, khiến những tác vụ ngân hàng truyền thống trở nên thân thiện, gần gũi hơn với lối sống tài chính hiện đại, tạo nên phong cách sống mới.

Trường Thịnh