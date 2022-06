Chuỗi cửa hàng thay thế McDonald's tại Nga có gì khác?

Chuỗi cửa hàng thay thế McDonald's tại Nga đã chính thức khai trương với tên gọi mới Vkusno i Tochka (Ảnh: Getty).

Không chỉ tên gọi, logo biểu tượng vòm mái vàng của McDonald's cũng đã được thay thế bằng chữ M cách điệu, gồm một dấu chấm và 2 thanh ngang, được cho là biểu tượng của một chiếc burger và hai miếng khoai tây chiên.

Thực đơn mới của Vkusno i Tochka cũng nhỏ hơn và không còn cung cấp các sản phẩm quen thuộc của McDonald's như Big Mac cùng một số loại bánh burger và món tráng miệng như món kem McFlurry. Giá cũng rẻ hơn so với trước, chẳng hạn như một chiếc bánh burger hai miếng pho mát có giá 129 rúp so với giá 160 rúp của McDonald's, hay một chiếc bánh burger cá mới có giá 169 rúp so với mức giá 190 rúp trước đây.

Chủ sở hữu mới hy vọng khách hàng sẽ không thấy có quá nhiều khác biệt. Bởi thành phần của những chiếc bánh burger này vẫn không thay đổi và các thiết bị nội thất của McDonald's vẫn giữ nguyên.

Sự kiện khai trương Vkusno i Tochka cũng diễn ra tại nhà hàng hàng đầu của chuỗi này ở quảng trường Pushkin, nơi mà cách đây 32 năm, McDonald's đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Nga - đánh dấu kỷ nguyên mới cho các thương hiệu phương Tây tại Nga.

Trên các cửa hàng của Vkusno i Tochka cũng treo khẩu hiệu mới: "Tên thay đổi, tình yêu ở lại".

Ông Oleg Paroyev, CEO của Vkusno i Tochka, cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi là để khách hàng không nhận thấy có sự khác biệt nào về chất lượng cũng như bầu không khí".

"Hương vị vẫn vậy", Sergei - một vị khách 15 tuổi - nhận xét khi thưởng thức chiếc bánh burger gà và khoai tây chiên. "Coca thì khác nhưng thực sự không có thay đổi gì với món bánh burger".

McDonald's đã đóng cửa chuỗi cửa hàng tại Nga vào tháng 3 sau khi chiến sự nổ ra tại Ukraine và đã quyết định rời khỏi nước này vào giữa tháng 5. Hãng đã bán lại hơn 800 cửa hàng tại đây cho doanh nhân người Nga Alexander Govor.

Hiện mới có 15 cửa hàng đầu tiên được mở cửa trở lại xung quanh thủ đô Moscow nhưng ông Oleg Paroev cho biết công ty đang có kế hoạch mở lại 200 nhà hàng ở Nga vào cuối tháng 6 và tất cả 850 vào cuối mùa hè này. Chuỗi cửa hàng sẽ giữ nguyên nội thất cũ của McDonald's nhưng sẽ loại bỏ mọi thứ liên quan đến thương hiệu mang tính biểu tượng của Mỹ này.

Ông Govor - ông trùm dầu mỏ ở Siberia - cho biết có đến 7 tỷ rúp (tương đương 125,56 triệu USD) sẽ được đầu tư vào chuỗi cửa hàng trong năm nay và công ty sẽ giữ lại hơn 50.000 nhân viên như đã cam kết.

Chủ sở hữu mới cũng cho biết họ đang tìm kiếm nhà cung cấp mới cho loại đồ uống tương tự như Coca Cola sau khi hãng này ngừng kinh doanh tại Nga.