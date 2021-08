Chung tay trao quà giúp người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Mê Linh

Dân trí Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là những người dân nghèo.

Nhằm góp phần giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh đã phối hợp với các cơ quan liên quan, cùng các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ người dân nghèo tại huyện Mê Linh.

Đợt bùng phát dịch thứ 4 đã kéo dài khoảng 100 ngày tại Việt Nam với tốc độ lây lan nhanh, khó lường, nguy hiểm, diễn biến phức tạp. Để tạo điều kiện cho người dân yên tâm, thực hiện nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, TP Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Các địa phương cũng khẩn trương tiến hành chi tiền hỗ trợ sớm cho các đối tượng, giúp người dân giảm bớt khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

Chia sẻ gánh nặng với khó khăn hiện tại của người dân nghèo trên địa bàn huyện Mê Linh, sáng ngày 21/8 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mê Linh đã phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Công an huyện Mê Linh, Công an huyện Đông Anh, Đảng ủy - UBND - UBMT Tổ quốc thị trấn Quang Minh, UBND xã Tự Lập, UBND xã Đại Thịnh đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Viễn Đông Nga, Công ty Abi Game Studio, Công ty IZISOFT, Công ty Nano Web và một số doanh nghiệp khác… trao tặng 400 suất quà có giá trị 200 triệu đồng dành cho công nhân, người lao động có hộ khẩu thường trú ngoài TP Hà Nội, cư trú trên địa bàn, hiện đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Cụ thể, thị trấn Quang Minh 100 suất quà mỗi suất gồm: 5 kg gạo, mì tôm và 500.000 đồng tiền mặt; xã Tự Lập 100 suất quà mỗi suất gồm 10 kg gạo, mì tôm và 500.000 đồng tiền mặt; trao tặng tại xã Đại Thịnh 40 suất quà mỗi suất bao gồm 5 kg gạo,1 kg giò, cá khô, dầu ăn, nước mắm, mỳ tôm, lạc, rau củ quả xanh; trao tặng công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long 130 suất quà mỗi suất gồm 5 kg gạo,1 kg giò, cá khô, dầu ăn, nước mắm, mỳ tôm, lạc, rau củ quả xanh.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Viễn Đông Nga cùng các nhà hảo tâm trao tiền và hiện vật cho UBMT thị trấn Quang Minh.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Viễn Đông Nga và các nhà hảo tâm trao tiền và hiện vật cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Quang Minh.



Thời gian qua, hằng ngày, hằng giờ trên các con đường, các ngõ nhỏ hay giữa trung tâm Hà Nội xuất hiện nhiều hành động giúp đỡ, sẻ chia đong đầy yêu thương với những người dân gặp khó khăn trong mùa dịch, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Dịch Covid-19 đang rất phức tạp, mọi người dân đều bị ảnh hưởng, nhất là những người đi làm thuê mà không có nhà để ở, dịch bệnh lại không có việc làm, chính vì vậy cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Viễn Đông Nga và các nhà hảo tâm trao tiền và hiện vật cho bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tự Lập.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn Viễn Đông Nga cùng phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Mê Linh và công an huyện Đông Anh trao tặng công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long 130 suất quà.



TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong lúc khó khăn như thế này thì tinh thần "Tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam càng được lan tỏa và hưởng ứng nhiều hơn, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng lòng, quyết tâm chiến thắng "giặc dịch", sớm trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần, thể hiện được sự đoàn kết, sẻ chia, động viên cán bộ, chiến sĩ ngày đêm trực chốt trên địa bàn huyện Mê Linh.

Trường Thịnh