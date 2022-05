Chứng khoán vẫn trong xu hướng hồi phục, nên mua cổ phiếu gì?

Khả năng cao sẽ test lại vùng điểm 1.250-1.260 điểm

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index giao dịch rung lắc khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh của thị trường quanh đường MA20, tương đương với mốc 1.280 điểm. Áp lực bán chốt lời ngắn hạn xuất hiện ở nhiều nhóm ngành vào phiên chiều khiến cho chỉ số chung VN-Index gần như không thay đổi.

Áp lực chốt lời cùng với việc cổ phiếu gặp các ngưỡng cản kỹ thuật sẽ khiến thị trường có những nhịp rung lắc như ở phiên chiều qua (Ảnh chụp màn hình).

Dưới góc nhìn kỹ thuật khung 1 giờ, sau khi vượt mây ichimoku, trong ngắn hạn, VN-Index khả năng cao sẽ có xu hướng điều chỉnh test lại vùng điểm 1.250-1.260 điểm.

Thị trường vẫn đang trong nhịp sóng hồi của xu hướng giảm, vì vậy tại những vùng kháng cự mạnh các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng, bám sát diễn biến để đưa ra quyết định kịp thời. Hạn chế mua đuổi khi cổ phiếu đã phục hồi với mức trên 20%.

Nếu muốn giải ngân mới, có thể tập trung vào ngân hàng, bất động sản và xây dựng

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Trái ngược với phiên giao dịch khởi sắc buổi sáng, thị trường trong phiên giao dịch buổi chiều lại có sự rung lắc nhẹ khiến đà tăng của VN-Index bị thu hẹp về quanh ngưỡng tham chiếu. Áp lực bán phiên chiều chủ yếu tập trung vào nhóm cổ phiếu đã phục hồi tốt trong các phiên trước đó như ngân hàng, dầu khí và hóa chất. Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán, xây dựng và vật liệu vẫn duy trì được sắc xanh và là lực đỡ chính giúp chỉ số không bị mất điểm.

Về phân tích kỹ thuật, VN-Index đóng cửa với một cây nến đỏ dạng Spinning Top, cho thấy trạng thái giằng co của hai phe mua và bán. Hiện chỉ số đang cố gắng vượt đường trung bình động MA20 để lấy lại xu thế tăng trong ngắn hạn, việc này có thể mất từ 2-3 phiên giao dịch.

Dự báo ngày 27/5, thị trường có thể tiếp tục xảy ra rung lắc trong biên độ hẹp. Do đó, nhà đầu tư có thể canh những nhịp chỉnh để mua vào các mã cổ phiếu đang có sẵn trong danh mục nhằm mục đích hạ thấp giá vốn hoặc "trading" trong ngắn hạn. Với những nhà đầu tư muốn giải ngân mã mới có thể tập trung vào một số nhóm ngành đang hút dòng tiền như ngân hàng, bất động sản và xây dựng.

Chừng nào biên độ dao động còn thấp thì quá trình đi lên vẫn tiếp diễn

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường trong nước tiếp tục phục hồi sang phiên thứ 3 liên tiếp, đây cũng là phiên tăng thứ 6 trong 8 phiên gần đây kể từ mức đáy ngày 17/5. Thanh khoản thị trường giảm so với phiên hôm trước nhưng biên độ dao động của chỉ số VN-Index không lớn dù có nhịp điều chỉnh trước phiên ATC. Dù chỉ số tăng nhẹ nhưng độ rộng thị trường vẫn rất tích cực nhờ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE còn 12.991 tỷ đồng so với mức 15.776 tỷ đồng ở phiên trước và so với mức bình quân 12.600 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 514 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 525 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Áp lực chốt lời cùng với việc cổ phiếu gặp các ngưỡng cản kỹ thuật sẽ khiến thị trường có những nhịp rung lắc như ở phiên chiều qua. Tuy vậy chừng nào biên độ dao động còn thấp thì quá trình đi lên vẫn tiếp diễn.

Chỉ số và thanh khoản diễn biến ziczac tăng giảm đan xen theo hướng hồi phục là hợp lý

Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

Phiên giao dịch hôm qua diễn ra trong trạng thái cân bằng và phân hóa với nhiều lần trồi sụt nhẹ quanh tham chiếu khi các chỉ số tiếp cận đường MA20. Số lượng các cổ phiếu tăng giá, giảm giá ở mức tương đương nhau và thanh khoản sụt giảm khi không có nhiều cổ phiếu tăng giá mạnh tạo sự cuốn hút để dòng tiền quyết liệt mua vào như phiên trước.

VN-Index kết phiên ở 1.268,57 điểm, tăng 0,14 điểm; VN30-Index đóng cửa ở 1.309,5 điểm, giảm 1,2 điểm. Thanh khoản giao dịch toàn thị trường sụt giảm so với phiên trước và quay lại mức trung bình gần đây, thanh khoản sàn HoSE đạt gần 13.000 tỷ đồng.

Mức độ lan tỏa của thị trường ở mức cân bằng và tích cực nhẹ với 50% tăng giá; 13% tham chiếu và 37% cổ phiếu giảm giá. Khối nhà đầu tư ngoại mua ròng trong phiên giao dịch sáng nhưng đã chuyển sang bán ròng trong phiên chiều.

Trên sàn HoSE khối này bán ròng gần 300 tỷ đồng tập trung vào: HPG; VIC; DXG; VND… Ở chiều ngược lại, họ mua ròng mạnh chứng chỉ quỹ FUEVFVND và mua ròng nhẹ các cổ phiếu: DGC; VCI; GMD; SSI…

Chỉ số VN-Index và VN30-Index kết thúc phiên tạo mẫu hình nến Doji cân bằng khi cả 2 đang tiếp cận kháng cự MA20 (1.275 điểm với VN-Index và 1.320 điểm với VN30). Tâm lý thị trường và dòng tiền vẫn có sự dè dặt nhất định nên việc chỉ số và thanh khoản diễn biến ziczac tăng giảm đan xen theo hướng hồi phục là hợp lý trong bối cảnh này.

TVSI giữ nguyên quan điểm về đợt hồi phục của thị trường kỳ vọng hướng tới 1.370 điểm của VN-Index và các phiên điều chỉnh là cơ hội gia tăng trạng thái cổ phiếu với các nhà đầu tư còn tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp trong tài khoản (dưới 50% tài sản).

VN-Index sẽ cân bằng tại vùng hỗ trợ quanh 1.260 điểm và tăng điểm trở lại

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Sau phiên bùng nổ mạnh, đà tăng của thị trường có diễn biến chậm lại với áp lực chốt lời đến từ nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong phiên vừa qua. Áp lực bán chưa thật sự quyết liệt mà chỉ mang dáng dấp của dòng tiền chốt lời ngắn hạn. Dù vậy, nhìn chung tâm lý giao dịch vẫn còn khá thận trọng khi dòng tiền hỗ trợ không đủ mạnh mẽ để giúp chỉ số có một nhịp hồi rõ nét trong phiên hôm qua.

VDSC kỳ vọng VN-Index sẽ cân bằng tại vùng hỗ trợ quanh 1.260 điểm và tăng điểm trở lại. Do vậy, nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng khả năng hồi phục của thị trường và chờ đợi vùng giá cao hơn để cơ cấu lại danh mục trong thời gian tới.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.