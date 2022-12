Chứng khoán APG bị phạt gần 1 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG (mã chứng khoán: APG) do hàng loạt vi phạm trong lập hồ sơ chứng khoán, cho khách hàng vay tiền, tài liệu phát hành trái phiếu.

Chứng khoán APG bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 156 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác; bị phạt 100 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp cũng bị phạt 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ; bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch; bị phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế cho vay; bị phạt 350 triệu đồng do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, ngày 13/1, APG hoàn thành đợt chào bán 73.153.306 cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 731,5 tỷ đồng lên 1.463 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán của công ty không đúng như mục đích đã nêu.

Do đó, APG bị buộc thông qua họp đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.

Như vậy, tổng cộng số tiền Chứng khoán APG bị xử phạt là 985 triệu đồng.

Theo Hải Nhi

Fica.vn