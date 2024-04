Chủ tịch SaigonBank: Ông Nguyễn Cao Trí không vay nợ ngân hàng

Sáng 25/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SaigonBank, mã chứng khoán: SGB) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận...

Lên kế hoạch chuyển sàn niêm yết

Chia sẻ tại phiên thảo luận, Chủ tịch HĐQT Võ Quang Lãm, cho biết các chỉ số tài chính của ngân hàng hiện đã đủ điều kiện chuyển từ sàn UPCoM sang HoSE hoặc HNX.

Ngân hàng mới đây cũng đã ký hợp đồng với công ty tư vấn chuyển sàn. Ông Lãm nhận định việc chuyển sàn là quá trình dài và phức tạp. Ngân hàng mong làm sớm nhất câu chuyện chuyển sàn trong thời gian tới.

Trên thị trường chứng khoán, hiện còn 7 ngân hàng đang giao dịch trên thị trường UPCoM gồm VietABank, ABBank, Kienlongbank, Vietbank, PGBank, SaigonBank và BVBank.

Đại hội đồng cổ đông thường niên SaigonBank sáng 25/4 (Ảnh: Nhật Quang).

Chia sẻ với cổ đông về việc có một thành viên HĐQT mất tư cách, Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết hiện HĐQT của ngân hàng vẫn là 5 người, đã được sự hỗ trợ của Văn phòng Thành ủy, Ngân hàng Nhà nước.

Gần nhất, ngân hàng sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới, do nhiệm kỳ cũ sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng 10/2024. Ngân hàng đang làm công tác nhân sự và trình cơ quan quản lý xem xét, chấp thuận.

Trước đó, tháng 1/2023, Saigonbank thông báo ông Nguyễn Cao Trí, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, đã đương nhiên mất tư cách, không còn là thành viên HĐQT ngân hàng từ ngày 19/1/2023, tuy nhiên phía ngân hàng không nêu rõ nguyên nhân.

Tại họp đại hội cổ đông năm 2023, ông Vũ Quang Lãm cho biết năm 2019, ông Nguyễn Cao Trí được đề cử tham gia HĐQT và được bầu công khai tại ĐHCĐ 2019 dưới hình thức bầu dồn phiếu, hiện toàn bộ hồ sơ ứng cử đã gửi cho cơ quan thẩm quyền xem xét.

"Mọi thông tin về ông Nguyễn Cao Trí đều đã thông báo công khai, báo cáo về Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan chức năng", ông Lãm cho hay.

Theo Chủ tịch SaigonBank, năm 2019, ông Cao Trí chỉ tham gia tư cách thành viên HĐQT và không trực tiếp hoặc gián tiếp điều hành quản lý hoạt động của SaigonBank. Ngoài ra, ông Cao Trí và những người có liên quan không phát sinh khoản vay nào tại SaigonBank. Mọi vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí không ảnh hưởng hoạt động của ngân hàng.

Lợi nhuận quý I giảm 35%

Chủ tịch HĐQT Võ Quang Lãm cho biết tính đến hết quý I, tổng tài sản ngân hàng đạt 31.863 tỷ đồng, huy động 27.069 tỷ đồng, dư nợ cho vay ở mức 19.739 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế gần 68 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.

Đại diện ngân hàng cho biết, lợi nhuận quý đầu năm sụt giảm do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, lạm phát tăng cao, biến động địa chính trị, kinh tế thế giới. Do đó, nợ xấu cũng tăng theo, tuy nhiên vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đảm bảo an toàn. Các khoản vay của ngân hàng đều có tài sản đảm bảo đầy đủ.

SaigonBank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2024 đạt tổng tài sản 32.300 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Vốn huy động và dư nợ cho vay đạt lần lượt 27.300 tỷ đồng và 23.000 tỷ đồng, tăng 3% và 12,87% so với đầu năm.

Nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế đề ra là 368 tỷ đồng, tăng gần 11% so với kết quả năm 2023.

Bên cạnh đó, SaigonBank dự kiến phát hành 30,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành là 308 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại qua các năm (từ 2016 trở về trước, năm 2017-2021) và lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trích các quỹ.

Vào cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ năm 2023 của Saigonbank. Theo đó, NHNN chấp thuận cho SaigonBank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 308 tỷ đồng, dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ thông qua. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 3.080 tỷ đồng lên 3.388 tỷ đồng.