Chủ thương hiệu Heo ăn chay: Chăn nuôi heo sẽ khốc liệt như ở Trung Quốc

Chiều 23/4, Công ty cổ phần Nông nghiệp BaF (mã chứng khoán: BAF) tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên 2026, thông qua mục tiêu doanh thu 8.431 tỷ đồng, tăng 67% và lợi nhuận sau thuế đạt 793 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với thực hiện của năm 2025.

Theo ban lãnh đạo, động lực chính cho tham vọng này là kế hoạch đưa sản lượng bán heo đạt trên 1,2 triệu con, tương ứng mức tăng trưởng 60%.

Năm nay, công ty dự kiến đầu tư dự án liên doanh nhà cao tầng công nghệ cao tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng. Dự án này được thiết kế với công suất 64.000 heo nái và sản xuất 1,6 triệu heo thịt mỗi năm, là chung cư nuôi heo đầu tiên tại Việt Nam. Dự án này được công ty hợp tác chuyển giao công nghệ từ Trung Quốc thông qua đối tác Muyuan.

Ngành chăn nuôi heo 10 năm tới sẽ khốc liệt như Trung Quốc, ai cũng lỗ

Phát biểu tại đại hội, ông Trương Sỹ Bá, được biết đến là ông chủ thương hiệu Heo ăn chay, đã có những dự báo đáng chú ý về thị trường heo và sản phẩm từ heo tại Việt Nam, nhìn từ thị trường Trung Quốc. Ông cho biết, hiện các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm phân nửa thị trường heo hơi, đó là lý do khiến giá biến động.

Những năm qua, tỷ trọng của đối tượng chăn nuôi nhỏ lẻ này đã giảm mạnh do dịch bệnh và thiên tai (từ con số 70% vào năm 2018-2019). Ông Bá dự kiến, chỉ khoảng 10 năm nữa, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ bị thu hẹp gần như toàn bộ, và theo đó thị phần chính nằm trong tay các công ty chăn nuôi lớn bao gồm Nông nghiệp BaF.

“Lúc bấy giờ, thị trường chăn nuôi heo sẽ cực kỳ cạnh tranh, tương tự thị trường Trung Quốc hiện nay. Giá heo hơi bên nước đó chỉ vào khoảng 30.000 đồng/kg, thấp hơn một nửa so với Việt Nam. Đáng nói, hầu hết các công ty chăn nuôi bên Trung Quốc đều đang lỗ”, ông Bá nói.

Ban lãnh đạo Nông nghiệp BaF trả lời chất vấn cổ đông tại cuộc họp thường niên 2026 (Ảnh: BTC).

Và như vậy, ông cho biết bản thân đã sớm có kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến khốc liệt tương tự sẽ xảy ra tại Việt Nam trong 10 năm tới, thông qua 3 định hướng.

Thứ nhất, bằng mọi giá phải đạt được 10 triệu con heo đến năm 2030, và cao hơn thì càng tốt. Thứ hai, công ty cũng đặt mục tiêu phải nhanh chóng thu hồi vốn. Cuối cùng, tầm nhìn đến năm 2030 phải đạt được 20.000 điểm bán.

Quý I giá heo hơi tăng lên 70.000 đồng/kg, quý II dự báo còn tăng

Chia sẻ về tình hình kinh doanh hiện tại, bà Bùi Hương Giang - Tổng giám đốc - cho biết ước quý I, công ty đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu về 210 tỷ đồng. Bà cho biết, quý I lợi nhuận tốt nhờ giá heo hơi tăng lên khoảng 70.000 đồng/kg, so với mức chỉ 55.000 đồng/kg hồi quý IV/2025.

Bà Giang dự báo tình hình giá heo quý II sẽ tiếp tục tăng, do nguồn cung đang khan hiếm. “Năm 2025, thiên tai dịch bệnh nhiều khiến nguồn cung giảm mạnh. Do đó, chúng tôi dự báo tình hình giá heo quý II sẽ còn tăng”, bà Giang nói.

Liên quan đến tác động của căng thẳng Trung Đông, đại diện công ty cho biết có ảnh hưởng nhưng không nhiều, do các nguyên vật liệu của thức ăn chăn nuôi đang nhập từ Mỹ, Brazil là chính.

Tại phiên họp đại hội, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành thêm gần 69 triệu cổ phiếu thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 10% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Song song đó, công ty cũng chào bán 8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến nâng lên mức trên 3.700 tỷ đồng.

Bên cạnh kênh cổ phiếu, Nông nghiệp BaF còn dự kiến phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng trái phiếu chuyển với kỳ hạn 36 tháng và lãi suất cố định 10% mỗi năm. Nguồn vốn thu được dự kiến phân bổ 700 tỷ đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chăn nuôi heo và 500 tỷ đồng để cơ cấu lại các khoản nợ của chính tổ chức phát hành.