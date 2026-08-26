Chi phí logistics ở Việt Nam chiếm 16% GDP

Đây là chia sẻ của bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), tại Hội nghị về lĩnh vực logistics (dịch vụ hậu cần) ngày 26/8.

Theo bà Quyên, Việt Nam hiện có hơn 34.000 doanh nghiệp logistics, đóng góp khoảng 4,5 - 5% GDP. Trong khi đó, chi phí logistics vẫn ở mức 16% GDP. Vì vậy, chuyển đổi số được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giảm chi phí, đồng thời nâng hiệu quả kết nối giữa các khâu trong chuỗi logistics.

"Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2035, chuyển đổi số được xác định là một trong những hướng quan trọng nhằm nâng năng suất và đưa chi phí logistics xuống khoảng 12-15% GDP", bà Quyên nói.

Ông Ngô Khắc Lễ, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), Phó Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), nhìn nhận chuyển đổi số đang tạo ra khoảng cách giữa các doanh nghiệp logistics. Trong khi doanh nghiệp lớn đã sử dụng chứng từ điện tử khá phổ biến, doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó về nguồn lực và công nghệ.

Cảng Cát Lái (Ảnh: DT).

“Nếu chúng ta không làm nhanh để theo kịp thì không thể nào nằm trong mắt xích của dây chuyền cung ứng dịch vụ logistics của khu vực và thế giới”, ông Lễ nhấn mạnh.

Để thu hẹp khoảng cách này, ông Lễ cho rằng cơ quan quản lý cần tiếp tục nâng cấp các nền tảng số, tăng khả năng liên thông giữa các hệ thống. Qua đó, doanh nghiệp có thể giảm chứng từ giấy, rút ngắn thời gian xử lý và tiết giảm chi phí.

Không chỉ cần kết nối trên nền tảng số, logistics cũng phải tăng khả năng kết nối giữa các địa phương khi quy mô hàng hóa ngày càng lớn. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Logistics Đồng Nai, cho rằng cần tăng kết nối logistics giữa TPHCM với Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng hiệu quả vận chuyển hàng hóa.

“Càng liên kết chặt chẽ thì càng tạo được cú hích, động lực phát triển giữa các địa phương”, ông Hưng nói.

Ông Hưng đề nghị tăng phối hợp giữa chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp trong quy hoạch, phát triển hạ tầng logistics. Đồng thời, có thể nghiên cứu cơ chế sandbox để thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới, giúp chính sách theo kịp tốc độ phát triển của ngành.

Những yêu cầu trên đang đặt ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp sản xuất tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nâng công suất và tăng sản lượng phục vụ xuất khẩu.

Chẳng hạn, tại Nestlé Việt Nam, nhà máy Nestlé Trị An trong 5 năm qua đã nhận gần 600 triệu USD đầu tư, đưa công suất tăng gần gấp 3 lần. Mới đây, nhà máy này đã đưa vào vận hành dây chuyền đóng gói cà phê hòa tan trong hũ thủy tinh, công suất 350.000 hũ mỗi ngày, xuất khẩu tới 11 quốc gia.

Theo ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, việc mở rộng sản xuất tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia cung ứng bao bì, nguyên liệu, logistics, bảo trì và kỹ thuật.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, Intel Products Việt Nam (IPV) sau 20 năm đã xuất xưởng hơn 4 tỷ sản phẩm, đóng góp hơn 110 tỷ USD vào giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Riêng năm 2025, doanh nghiệp đóng góp khoảng 11,67 tỷ USD giá trị xuất khẩu.

Intel hiện nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 4,1 tỷ USD, tiếp tục mở rộng sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, trong đó có các dòng vi xử lý dành cho máy tính cá nhân và sản phẩm phục vụ trí tuệ nhân tạo.