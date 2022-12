Chân dung "con sói khoác áo cashmere"- nhân vật vừa soán ngôi Elon Musk

Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 12/12, tài sản của Elon Musk giảm 7,4 tỷ USD xuống còn 181,3 tỷ USD. CEO Tesla đã mất danh hiệu người giàu nhất thế giới trong danh sách của Forbes vào tay ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault.

Khi nói đến kinh doanh hàng xa xỉ, có lẽ không ai thành công hơn Arnault ở thời điểm hiện tại. Arnault (73 tuổi), CEO kiêm Chủ tịch của Tập đoàn LVMH, đã gây dựng khối tài sản khổng lồ của mình trong suốt gần 4 thập kỷ qua, nắm trong tay đế chế hàng xa xỉ bao gồm hàng loạt thương hiệu nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thời trang, trang sức và rượu như Louis Vuitton, TAG Heuer và Dom Perignon.

Dưới đây là chân dung ông trùm hàng hiệu Pháp vừa soán ngôi tỷ phú giàu nhất thế giới từ Elon Musk.

"Con sói khoác áo cashmere"

Arnault đến từ thị trấn Roubaix phía bắc nước Pháp. Ông học ngành kỹ thuật tại một trong những trường danh giá nhất của Pháp là École Polytechnique. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc cho Ferret-Savinel, công ty xây dựng của cha mình.

Năm 1984, Arnault mua lại Agache-Willot-Boussac - công ty sở hữu các thương hiệu như cửa hàng bách hóa Bon Marche và nhà mốt Christian Dior. Ông đổi tên công ty thành Financiere Agache và khởi xướng một cuộc cải tổ, cắt giảm chi phí và bán bớt một số mảng kinh doanh. Không lâu sau, ông mua hãng thời trang Celine và tài trợ cho nhà thiết kế người Pháp Christian Lacroix.

Chân dung Bernard Arnault (Ảnh: Business Insider).

Vào cuối những năm 1980, Arnault cho biết mục tiêu của ông là điều hành công ty xa xỉ lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới. Sau đó, ông để mắt đến LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, chi 2,6 tỷ USD mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn nhất, đồng thời trở thành Chủ tịch và CEO của công ty năm 1989.

Arnault kết hôn với Anne Dewavrin năm 1973. Trước khi ly thân vào năm 1990, họ có với nhau 2 người con là Antoine Arnault và Delphine Arnault. Sau đó, vào năm 1991, Arnault tái hôn với Helene Mercier, một nghệ sĩ piano hòa nhạc người Canada.

Tỷ phú người Pháp và vợ sống ở phía nam sông Seine. Họ có 3 người con chung. Tại nhà, Arnault lưu giữ các bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại và đương đại của một số nghệ sĩ bao gồm Jean-Michel Basquiat, Damien Hirst, Maurizio Cattelan, Andy Warhol và Pablo Picasso.

Qua nhiều thập kỷ, Arnault đã xây dựng LVMH thành tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới và tự đặt cho mình biệt danh "con sói khoác áo cashmere".

Phân chia quyền lực cho các con

Delphine, con gái lớn của Arnault, là người thừa kế đế chế LVMH. Cô bắt đầu sự nghiệp tại công ty tư vấn McKinsey & Co. của Mỹ ở Paris và hiện là phó chủ tịch điều hành Louis Vuitton. Tháng 1/2019, Delphine trở thành thành viên trẻ nhất trong ban điều hành LVMH ở tuổi 43. Delphine kết hôn lần đầu năm 2005 và ly hôn năm 2010. Hiện cô sống với tỷ phú công nghệ Xavier Niel và có một cô con gái.

Antoine - em trai Delphine, hiện là CEO của nhãn hiệu quần áo nam Berluti và chủ tịch nhãn hiệu len cashmere Loro Piana, cả 2 đều là thương hiệu của LVMH. Ngoài những vai trò đó, Antoine còn được bổ nhiệm làm giám đốc truyền thông và hình ảnh của LVMH vào tháng 6/2018. Antoine đã kết hôn với siêu mẫu Natalia Vodianova. Hai người cùng nuôi nấng 2 người con chung và 3 con riêng của Vodianova từ cuộc hôn nhân trước.

Bernard Arnault đang cùng các con cai quản đế chế hàng hiệu (Ảnh: Buisness Insider).

Trong khi đó, Alexandre - con trai của Bernard Arnault và người vợ sau, đang là CEO của Rimowa - thương hiệu hành lý Đức thuộc sở hữu của LVMH. Sau khi LVMH mua lại Tiffany & Co. vào năm ngoái, Alexandre được bổ nhiệm làm phó chủ tịch điều hành sản phẩm và truyền thông cho đơn vị này.

Frederic - em trai của Alexandre, cũng có vai trò quan trọng tại LVMH. Năm 2018, anh gia nhập tập đoàn với tư cách là giám đốc chiến lược và kỹ thuật số của hãng đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ TAG Heuer - thương hiệu đồng hồ lớn nhất của LVMH. Tháng 6 năm ngoái, Frederic trở thành CEO của thương hiệu này.

Còn Jean - con trai út của Arnault, đã âm thầm gia nhập Louis Vuitton với tư cách là giám đốc marketing và phát triển sản phẩm năm ngoái.

Vị tỷ phú có tầm nhìn

Giống như nhiều tỷ phú khác, Arnault di chuyển bằng chuyên cơ. Ông sở hữu một biệt thự nghỉ dưỡng rộng lớn ở Saint-Tropez (Pháp). Vị tỷ phú này cũng được cho là đã chi ít nhất 96,4 triệu USD cho các bất động sản dân cư ở Los Angeles trong các khu vực lân cận Beverly Hills, Trousdale Estates và Hollywood Hills (Mỹ).

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Arnault từng sánh vai với một số nhân vật có ảnh hưởng trên thế giới trong thế giới thời trang và những lĩnh vực khác. Năm 2017, Arnault gặp ông Donald Trump tại Trump Tower ngay trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Trump để thảo luận về việc mở rộng các nhà máy LVMH tại Mỹ.

Bernard Arnault được nhận xét là người có tầm nhìn (Ảnh: Forbes).

Arnault được cho là bạn của Steve Jobs - nhà sáng lập Apple. Jobs thậm chí từng nói với Arnault rằng: "Tôi không biết liệu trong 50 năm nữa sản phẩm iPhone có còn thành công hay không nhưng tôi có thể khẳng định rằng mọi người vẫn sẽ uống rượu Dom Perignon".

Cựu CEO của Goldman Sachs - Lloyd Blankfein từng ca ngợi Arnault là "một người có tầm nhìn xa trông rộng".

Trong những năm qua, "đối thủ" nặng ký nhất của Arnault là Francois Pinault - người sáng lập tập đoàn xa xỉ Kering. Kering hiện sở hữu các thương hiệu bao gồm Gucci và Yves St. Laurent. Tỷ phú 86 tuổi người Pháp hiện sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 50 tỷ USD và nhà đấu giá Christie's.

Năm 1999, LVMH đã cố gắng mua lại phần lớn cổ phần của Gucci nhưng cuối cùng Pinault mới là người giành được thương hiệu này.

Đã giàu lại càng giàu thêm

Arnault đang trở nên giàu có hơn với tốc độ đáng kinh ngạc. Tháng 1/2019, ông kiếm được 4,3 tỷ USD chỉ trong một ngày sau khi cổ phiếu LVMH tăng 6,9%. Và chỉ 16 tháng sau, Arnault lại gây chú ý khi trở thành người thứ 3 trên thế giới đạt giá trị tài sản ròng 100 tỷ USD.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến Arnault. Đến tháng 5/2020, việc tạm ngừng hoạt động do dịch bệnh đã khiến cổ phiếu của LVMH giảm hơn 17% so với thời điểm đầu năm 2020. Điều này đã thổi bay 30 tỷ USD khỏi tài sản của Arnault. LVMH ghi nhận doanh thu khoảng hơn 50 tỷ USD trong năm 2020, giảm 17% so với năm trước.

Tuy nhiên, LVMH đã phục hồi trở lại từ năm 2021. Doanh thu trong quý đầu tiên tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết họ đã chứng kiến doanh số bán hàng thời trang và đồ da tăng mạnh vào đầu năm. Bên cạnh đó, doanh số rượu, đặc biệt là rượu sâm panh cũng tăng trong giai đoạn này.

Vào ngày 7/12 vừa qua, với tài sản ước tính trị giá 184,7 tỷ USD, Arnault đã có thời điểm vượt qua Elon Musk trong danh sách người giàu nhất thế giới của Forbes.