CEO IMOU: "Không chỉ là sự an toàn, chúng tôi còn muốn mang tới cuộc sống hiện đại"

"Chúng tôi đặt tên See Beyond vì nó mang ý nghĩa phá bỏ giới hạn của bản thân, sẵn sàng tiên phong kiến tạo những thứ mới. Chúng tôi không chỉ bán sản phẩm an ninh thông thường mà dựa trên nhu cầu và xu hướng thực tế để phát triển sản phẩm tại Việt Nam, giúp khách hàng có cuộc sống an toàn và tiện lợi", ông Xie Yun - CEO IMOU - chia sẻ về thông điệp của sự kiện năm nay.

Với chủ đề công nghệ tới từ tương lai, "See Beyond 2022" đã mang đến cho khách tham dự các hoạt động trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới, tiên tiến. Theo IMOU, đây là bước đi của thương hiệu trong việc tạo cảm hứng mua hàng, qua đó, thể hiện tầm nhìn của thương hiệu cùng kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng cho thị trường nhà thông minh tại Việt Nam.

Ông Xie Yun - CEO của IMOU - tại sự kiện "See Beyond 2022" (Ảnh: IMOU).

Kiến tạo không gian nhà thông minh với mô hình "2+4+N"

Trước bối cảnh các sản phẩm và dịch vụ thông minh dần trở nên dễ tiếp cận với hàng triệu gia đình, CEO IMOU cho biết ông luôn trăn trở việc làm thế nào để đáp ứng yêu cầu chất lượng cuộc sống đang ngày càng nâng cao của người tiêu dùng. Để giải đáp bài toán đó, IMOU đã mang đến mô hình chiến lược mới mang tên "2+4+N".

"Đội ngũ IMOU đã nghiên cứu và làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để tạo ra các công nghệ mới với cốt lõi là công nghệ AI, điện toán đám mây, nhằm tạo ra sự bùng nổ cho các sản phẩm mới. Hơn nữa, các sản phẩm của IMOU sẽ mang lại trải nghiệm vượt trội và một cuộc sống thông minh hơn cho khách hàng", ông Xie Yun chia sẻ về sản phẩm mới.

Chiến lược này đánh dấu sự phát triển của IMOU với bốn hệ thống sản phẩm chính gồm IMOU Security, IMOU Robots, IMOU Lights và IMOU Link. Dựa trên công nghệ AI và công nghệ đám mây cốt lõi, hệ thống cho phép cung cấp các giải pháp đa dạng theo các tình huống sử dụng khác nhau, tạo ra trải nghiệm thuận tiện, hiệu quả và linh hoạt hơn cho người dùng về sản phẩm.

Các khách mời trải nghiệm máy hút bụi 2in1 của IMOU (Ảnh: IMOU).

Trong đó, dịch vụ IMOU Protect cũng được ra mắt với khả năng lưu trữ trên đám mây tối đa 30 ngày mà không giới hạn dung lượng, cung cấp cho tất cả các camera sức mạnh tính toán gấp 200 lần so với các dòng chip tích hợp trên thị trường. Với IMOU Protect, độ chính xác phát hiện được cải thiện, giúp cho người dùng không gặp rắc rối vì báo động sai hay mất video do lỗi thẻ nhớ hoặc camera bị trộm, hỏng.

Theo ông Xie Yun, thông qua mô hình chiến lược mới được công bố tại "See Beyond 2022", IMOU mong muốn kiến tạo nên không gian nhà thông minh toàn diện hơn cho người tiêu dùng Việt Nam thời gian tới.

Triết lý kinh doanh tập trung vào trải nghiệm khách hàng

IMOU xác định lợi thế lớn nhất của thương hiệu so với các đối thủ khác trên thị trường là khả năng phát triển về công nghệ sản phẩm. Thương hiệu này cũng theo đuổi triết lý kinh doanh tập trung, giúp định hình được sản phẩm với khách hàng.

Chia sẻ về điều này, ông Xie Yun cho biết: "Chúng tôi chú trọng khâu sản xuất, tập trung nâng cấp sản phẩm cả về chất lượng và kỹ thuật để đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng luôn hoàn hảo nhất. IMOU cũng bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng thông qua việc hợp tác với các bên kỹ thuật an ninh số liệu khác".

Theo đó, với mô hình SCOR và robot tự động, IMOU có thể nâng cấp và theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm tại các nhà máy, tạo ra sự đồng đều về chất lượng giữa tất cả các sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng.

IMOU chú trọng vào trải nghiệm khách hàng (Ảnh: IMOU).

Sau 3 năm tại Việt Nam, các sản phẩm IMOU đã có tại hơn 20.000 điểm bán hàng ở các tỉnh, thành phố lớn. Đồng thời, hãng cũng thành lập 2 trung tâm dịch vụ tại Hà Nội và TPHCM với hơn 30 kỹ thuật viên có thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho người tiêu dùng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Theo thống kê của Statista - đơn vị nghiên cứu thị trường và dữ liệu người dùng hàng đầu thế giới, đến tháng 12/2022 thị trường nhà thông minh tại Việt Nam sẽ đạt doanh thu khoảng 226 triệu USD. Con số này có thể đạt mức 427 triệu USD trong năm 2026 với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 17,23%.

Với tiềm năng phát triển nhà thông minh tại Việt Nam, ông Xie Yun cho biết IMOU sẽ nắm bắt nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa trong tương lai, để đưa các thiết bị giải pháp thông minh vào các khu đô thị cao cấp hoặc các căn hộ cá nhân.