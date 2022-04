Cathay Life Việt Nam vào Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất giai đoạn 2017-2022

Ngày 22/4/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Hà Nội, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet - Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức tổ chức Lễ công bố Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2022.

Hình ảnh Cathay nhận giải tại buổi lễ.

Cathay Life Việt Nam thành lập vào 07/2008, sau 14 năm vững vàng hoạt động sẽ tiếp tục xây dựng các kênh kinh doanh toàn thời gian, theo đường lối của riêng mình.

Quý I, Cathay đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng với tổng doanh thu phí 558 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến năm 2022, công ty với mức vốn đầu tư hiện tại là 15.310 tỷ đồng, đã thiết lập 77 văn phòng kinh doanh tại 26 tỉnh thành phố từ Nam ra Bắc phục vụ người dân trên tất cả vùng miền.

Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ mở rộng bố trí các thành phố khác, đẩy nhanh tốc độ phát triển địa phương, nhằm phục vụ theo sứ mệnh "Cùng gieo mầm hôm nay cho tương lai phồn thịnh" , củng cố lòng tin của người dân đối với thương hiệu Cathay Life Việt Nam và mang đến sự cam kết trọn đời.

Các doanh nghiệp đạt giải.

Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam đã bước sang năm thứ 12 trên chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp đạt hiệu quả tốt trong kinh doanh, dựa trên tiêu chí chính là tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) về doanh thu. Bên cạnh đó, các tiêu chí như tổng tài sản, vốn chủ sỡ hữu, lợi nhuận trước thuế và uy tín doanh nghiệp trên truyền thông… cũng được sử dụng như yếu tố bổ trợ để xác định quy mô cũng như vị thế của doanh nghiệp trong ngành hoạt động.

Theo khảo sát các doanh nghiệp FAST500 năm nay, 75,8% số doanh nghiệp cho biết vẫn giữ vững được đà tăng trưởng về doanh thu trong năm 2021; 72,6% số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng lên so với năm 2020 và gần 1/3 doanh nghiệp trong số đó đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 75%. Đa số các doanh nghiệp đều tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong khoảng dưới 50% so với năm 2020, chỉ khoảng 14% doanh nghiệp ghi nhận sự giảm sút về cả hai chỉ tiêu của năm 2021 so với năm 2020.

Để đạt được thành tích ấy, theo các doanh nghiệp FAST500, đó là nhờ việc triển khai tốt công tác điều hành, kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó với dịch bệnh. Những lợi thế sẵn có như đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm và có tính kỷ luật cao cũng góp phần làm nên thành công của gần 87% doanh nghiệp tham gia khảo sát.

So với năm 2020, khi dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện, các doanh nghiệp phải phụ thuộc nhiều vào các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ để vượt qua giai đoạn khó khăn. Sang tới năm 2021, các doanh nghiệp đã chủ động hơn với các biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt và phù hợp, dần thích nghi với bối cảnh mới. Song song với đó, cộng đồng doanh nghiệp FAST500 vẫn tiếp tục duy trì những chiến lược kinh doanh cốt lõi như phát triển thị trường hiện có, phát triển dòng sản phẩm mới, khai phá phân khúc thị trường tiềm năng…

Trụ sở hoạt động của Cathay Life Việt Nam.

Website: www.Cathaylife.com.vn; FB Cathay Life Vietnam; Zalo: Cathay Life Vietnam.

Nguồn: Cathay Life Việt Nam