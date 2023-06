Casper Việt Nam đứng số một thị phần điều hòa ở Việt Nam

Theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường GFK, Casper Việt Nam đã vươn lên đứng số một thị phần điều hòa ở Việt Nam trong tháng 5/2023 với 21,6% thị phần. Xếp sau lần lượt là Panasonic (19,7%), Daikin (14,4%). 2 thương hiệu còn lại ở top 5 là LG (7,8%) và Toshiba (6,3%).

Casper đã vươn lên vị trí số một thị phần điều hòa tại Việt Nam (Ảnh: Hồng Châu).

Đây là lần đầu tiên Casper đứng đầu thị phần điều hòa sau gần 8 năm có mặt tại thị trường Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Marketing của Casper Việt Nam, danh hiệu này đến với Casper là do người tiêu dùng và thị trường quyết định. Thành công được xem là niềm động viên lớn lao cho đội ngũ của Casper Việt Nam, khi hãng điện tử này luôn nỗ lực lắng nghe thị trường, để cho ra những sản phẩm mang tính cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thiết thực và mang tới sự tin tưởng cho người tiêu dùng.

Trong khi các thương hiệu điều hòa quốc tế đều giảm đáng kể, thị phần của Casper Việt Nam đã tăng trưởng ấn tượng và vươn lên vị trí số một (Ảnh: Đoàn Trung Nam).

"Tại Casper Việt Nam, triết lý "Less for More" được áp dụng sâu rộng trong sản xuất và vận hành. Chúng tôi dám loại bỏ những yếu tố rườm rà không cần thiết để tập trung vào việc đáp ứng những nhu cầu thực sự của người dùng, đồng thời vẫn duy trì tính hiệu quả, dễ sử dụng, linh hoạt và sự tinh tế trong thiết kế của sản phẩm", bà Nga cho biết.

Trước khi vươn lên top một thị phần điều hòa ở Việt Nam, Casper đã liên tục đứng top 2 trong 2 tháng liên tiếp, gồm tháng 3 và tháng 4/2023. Các thị trường tăng trưởng mạnh của Casper bao gồm Hà Nội tăng 7,8% từ 16,4 lên 24,2%, Đà Nẵng tăng 10,4% từ 8,4% lên 18,8%, Hải Phòng tăng gấp đôi từ 6,6% lên 13,1%, Đông Nam Bộ cũng có tỷ lệ tăng tương tự từ 7,4% lên 12,6%, TPHCM tăng 4,6%, Cần Thơ tăng 6,6%.

Triết lý "Less for More" là kim chỉ nam tại Casper Việt Nam, trọng tâm hướng đến khách hàng và mang lại nhiều lợi ích, nhiều giá trị hơn cho người dùng (Ảnh: Hồng Châu).

Trong tháng 5, tổng sản phẩm bán ra của toàn thị trường điều hòa tại Việt Nam ghi nhận doanh số khoảng 496.000 sản phẩm, tăng 25,8% so với tháng 4 và gấp 3 lần so với tháng 3. Như vậy, lượng điều hòa bán ra trong tháng 5 năm nay đã vượt qua mức cao nhất trong tháng 6/2022, cũng chính là tháng cao điểm nắng nóng của 2022.

Theo thống kê, phân khúc điều hòa dưới 10 triệu đồng tại Việt Nam đang chiếm ưu thế hơn hẳn so với các dòng sản phẩm còn lại. Đây chính là một trong những lợi thế giúp Casper Việt Nam tiếp tục gia tăng thị phần, bởi giá thành phù hợp và chi phí vòng đời sử dụng tối ưu là một trong những yếu tố giúp người tiêu dùng có khả năng sở hữu dòng sản phẩm này tại Việt Nam.

Casper Việt Nam đã thuyết phục người tiêu dùng với chất lượng đảm bảo, dịch vụ vượt trội và giá cả cạnh tranh (Ảnh: Phương Hiếu).

"Trước khi Casper vào Việt Nam, người tiêu dùng phải nhiều năm mua những thiết bị điện tử - điện lạnh - điện gia dụng với giá cao đến từ các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc...", ông Phan Minh Văn - Phó tổng giám đốc Casper Việt Nam - cho biết.

"Tuy nhiên, điều này thay đổi khi Casper Việt Nam đã lắng nghe thị trường và cho ra những sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, dịch vụ vượt trội và được khách hàng lựa chọn", ông nói.

Cũng theo đại diện của Casper Việt Nam, những yếu tố quan trọng giúp cho thương hiệu này thành công tại Việt Nam đến từ chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chi phí sở hữu ban đầu và chi phí duy trì cho cả vòng đời hợp lý. Hiện điều hòa Casper có chế độ bảo hành máy nén Inverter lên tới 12 năm, cao nhất trên thị trường.

"Chúng tôi luôn tập trung hướng đến nhu cầu quan trọng, thiết yếu nhất của người tiêu dùng, ngoài công nghệ giúp tiết kiệm điện nổi bật, điều hòa Inverter của Casper có thế mạnh về khả năng làm mát nhanh, công suất cao hơn khi so sánh với nhiều nhãn hàng cùng phân khúc", vị này cho biết.

Thành công tại thị trường Việt Nam cho thấy thương hiệu tới từ Thái Lan đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và từng bước trở thành thương hiệu chất lượng hàng đầu khu vực Đông Nam Á.