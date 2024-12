Carlsberg kết thúc chương trình khui bia thượng hạng, mở ra mùa quà tết hoàng gia

"Khui bia thượng hạng - rinh quà đẳng cấp" và cơ hội cố vấn cùng chuyên gia của Shark Tank Việt Nam là chương trình do nhãn hàng Carlsberg triển khai từ ngày 26/8 đến ngày 17/11.

Để tham gia chương trình, đối với khách tại quán, khách hàng liên hệ với nhân viên Carlsberg để đăng ký mã QR dự thưởng qua Zalo. Đối với khách mua hàng tại siêu thị, cửa hàng, khách hàng dùng Zalo, quét mã QR ngay trong thùng bia Carlsberg Pilsner 24 lon x 330ml để tham gia.

Giải thưởng của chương trình gồm 1 giải nhất là giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng cùng các buổi cố vấn trực tiếp với Shark Phạm Thanh Hưng hoặc Shark Minh Beta (2 nhà đầu tư tại chương trình Shark Tank Việt Nam) trong khuôn khổ chương trình "Cố vấn cá mập". 3 giải Nhì với giá trị tiền mặt mỗi giải là 150 triệu đồng và các buổi cố vấn trực tiếp với Shark Phạm Thanh Hưng hoặc Shark Minh Beta.

Ngoài ra, 12 giải Ba, mỗi giải có voucher Got It trị giá 18 triệu đồng; 24 giải Tư, mỗi giải là 1 voucher Got It có trị giá 4 triệu đồng; 36.000 giải Năm, mỗi giải là mã điện thoại trị giá 40.000 đồng. Đồng thời, với thùng bia phiên bản giới hạn, khách hàng sẽ nhận được 1 áo tặng/thùng.

Trong 2 livestream ngày 23/9 và 21/10, chương trình lần lượt trao 2 giải Nhì trị giá 150 triệu đồng tiền mặt mỗi giải cho 2 khách hàng may mắn. Giải Nhì thứ 3 và giải Nhất cũng đã được công bố thông qua livestream ngày 18/11 trên TikTok và Fanpage Shark Tank Việt Nam, Fanpage Carlsberg nhưng do chủ nhân giải thưởng không cung cấp đủ được các chứng từ hợp lệ để nhận giải theo thể lệ đã công bố của chương trình nên Carlsberg cho hay hiện vẫn chưa thể trao các giải này đến tay khách hàng may mắn.

Danh sách khách hàng may mắn trúng giải Nhì và giải Ba trong livestream 2 diễn ra ngày 21/10.

Bên cạnh giải Nhất và Nhì, 12 giải Ba, 24 giải Tư cùng hàng chục nghìn giải thưởng khác cũng đã được trao đến tay các khách hàng may mắn.

Giải Nhì đầu tiên được trao cho tài khoản Lê Đào, mã số dự thưởng PR0044.

Giải Nhì thứ hai được trao cho tài khoản Nguyễn Bá Trung, mã số dự thưởng ZQ1620.

Mặc dù chương trình "Khui bia thượng hạng - rinh quà đẳng cấp" kết thúc nhưng phiên bản thùng giới hạn với áo polo tặng kèm vẫn còn trên kệ, chờ đợi những người may mắn.

Khép lại chương trình "Khui bia thượng hạng rinh - quà đẳng cấp", với mục tiêu liên tục mang đến cho khách hàng những ưu đãi, Carlsberg triển khai chương trình "Quà Tết hoàng gia - tinh hoa từ Đan Mạch" bắt đầu từ ngày 1/11/2024 đến ngày 28/2/2025.

Cụ thể, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Carlsberg mang đến bộ sản phẩm quà tặng Tết bao gồm 1 thùng bia Carlsberg Pilsner 24 lon x 330ml phiên bản Tết kèm một hộp bánh quy bơ Danisa 454g. Thùng bia Carlsberg mùa Tết với hình ảnh hoa lan hồ điệp và hoa cúc mẫu đơn, tượng trưng cho sự thịnh vượng và khởi sắc, chào đón một năm nhiều thành tựu thăng hoa, mang thông điệp "chỉ một chất men, mở năm thành tựu".

Song song đó, khách hàng sở hữu bộ sản phẩm Tết sẽ có cơ hội trúng 5 chuyến du lịch Đan Mạch dành cho 2 người trị giá 278,4 triệu đồng/giải và 500 vương miện bằng vàng 24K - 1 chỉ trị giá 9,5 triệu đồng.

Bộ sản phẩm quà tặng Tết gồm thùng bia Carlsberg Pilsner 24 lon x 330ml và hộp bánh quy bơ Danisa 454g.

Với những ưu đãi liên tục được triển khai, Carlsberg hứa hẹn sẽ đem lại những món quà ý nghĩa và trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng, góp phần tạo dựng niềm tin và xây dựng một cộng đồng người tiêu dùng gắn bó.