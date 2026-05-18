Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện liên tục lập đỉnh mới

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), trong tuần qua tiêu thụ điện đã liên tiếp lập kỷ lục nhiều ngày liên tiếp.

Trong đó, ngày 15/5 sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt khoảng 1,152 tỷ kWh, trong khi công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt 54.654MW vào lúc 14h15, đạt mức kỷ lục cả về sản lượng và công suất cực đại năm nay.

Trước đó, ngày 13/5, hệ thống điện quốc gia cũng vừa ghi nhận mức cao nhất của năm tại thời điểm đó, với công suất cực đại đạt 52.487MW (lúc 16h10) và sản lượng điện toàn quốc đạt 1,103 tỷ kWh. Việc hệ thống điện quốc gia liên tục ghi nhận các kỷ lục mới cho thấy áp lực rất lớn đối với công tác cung ứng điện.

Theo đánh giá của NSMO, diễn biến phụ tải tăng cao trong những ngày gần đây phù hợp với nhận định đã được đưa ra từ trước, khi nhu cầu sử dụng điện được dự báo tăng nhanh trở lại sau kỳ nghỉ, kết hợp với tác động của thời tiết nắng nóng trên diện rộng.

Theo dự báo, từ cuối tháng 5 có khả năng xuất hiện đợt nắng nóng gay gắt tại khu vực Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nền nhiệt trên 37 độ C.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, El Nino có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè.

Điều này cũng dẫn tới tiêu thụ điện có thể tiếp tục duy trì ở mức cao, yêu cầu thực hành tiết kiệm điện là thói quen trong sinh hoạt cần được duy trì. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay sẽ phối hợp chặt chẽ với NSMO để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục.

Cơ quan điện lực lưu ý người dân cần sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý (nên đặt ở mức 26-27 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát), hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi không sử dụng, đồng thời tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên...