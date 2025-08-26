Cận cảnh gian trưng bày của Petrovietnam tại Triển lãm thành tựu đất nước 2025

Khu vực gian triển lãm của Petrovietnam.

Với chủ đề “Petrovietnam - Giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia”, gian triển lãm của Petrovietnam được thiết kế với tư duy hiện đại, mở và hướng tới tương lai, là điểm nhấn quan trọng trong dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của tập đoàn.

Không gian trưng bày mang tính tương tác cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Petrovietnam với ba trụ cột phát triển: Công nghiệp, Năng lượng bền vững và Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Không gian trưng bày mang tính tương tác cao.

Với tư duy thiết kế đa tầng ý nghĩa, gian trưng bày vừa phản ánh chiều sâu kinh nghiệm, vừa lan tỏa khát vọng đổi mới, khẳng định cam kết của Petrovietnam trong hành trình đồng hành và đóng vai trò là một trong những trụ cột, dẫn dắt nền kinh tế đất nước, hướng đến một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.

Gian trưng bày vừa phản ánh chiều sâu kinh nghiệm, vừa lan tỏa khát vọng đổi mới.

Trung tâm của gian triển lãm là trụ cột Năng lượng, cũng là trụ cột cốt lõi, với sứ mệnh phát triển bền vững, đổi mới công nghệ, đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới.

Khu vực bên trái gian hàng là trụ cột Công nghiệp, là nền tảng phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm dầu khí, hóa dầu, hóa chất, vật liệu mới... tạo giá trị gia tăng bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh. Khu vực bên phải gian triển lãm là trụ cột Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, mũi nhọn hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu của Petrovietnam, giúp Petrovietnam vươn ra thế giới, đã cung cấp sản phẩm hàng hoá và dịch vụ tại 28 quốc gia/khu vực.

Khu trưng bày sản phẩm của các đơn vị thành viên Petrovietnam.

Bên cạnh đó, gian trưng bày còn có sự tham gia của các đơn vị thành viên như: VSP, BSR, PVFCCo, PVCFC, PVOIL, PTSC, PVEP, với nhiều mô hình giàn khoan, nhà máy, sản phẩm và công nghệ hiện đại, tạo điểm nhấn sinh động và hấp dẫn khách tham quan.