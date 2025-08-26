Cận cảnh gian trưng bày của Petrovietnam tại Triển lãm thành tựu đất nước 2025
(Dân trí) - Gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tại Triển lãm thành tựu đất nước đã sẵn sàng chào đón khách tham quan từ ngày 28/8 đến ngày 5/9 ở Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Với chủ đề “Petrovietnam - Giữ lửa di sản, kiến tạo năng lượng quốc gia”, gian triển lãm của Petrovietnam được thiết kế với tư duy hiện đại, mở và hướng tới tương lai, là điểm nhấn quan trọng trong dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của tập đoàn.
Không gian trưng bày mang tính tương tác cao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Petrovietnam với ba trụ cột phát triển: Công nghiệp, Năng lượng bền vững và Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.
Với tư duy thiết kế đa tầng ý nghĩa, gian trưng bày vừa phản ánh chiều sâu kinh nghiệm, vừa lan tỏa khát vọng đổi mới, khẳng định cam kết của Petrovietnam trong hành trình đồng hành và đóng vai trò là một trong những trụ cột, dẫn dắt nền kinh tế đất nước, hướng đến một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.
Trung tâm của gian triển lãm là trụ cột Năng lượng, cũng là trụ cột cốt lõi, với sứ mệnh phát triển bền vững, đổi mới công nghệ, đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới.
Khu vực bên trái gian hàng là trụ cột Công nghiệp, là nền tảng phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp chế biến sâu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm dầu khí, hóa dầu, hóa chất, vật liệu mới... tạo giá trị gia tăng bền vững và nâng cao vị thế cạnh tranh. Khu vực bên phải gian triển lãm là trụ cột Dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, mũi nhọn hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu của Petrovietnam, giúp Petrovietnam vươn ra thế giới, đã cung cấp sản phẩm hàng hoá và dịch vụ tại 28 quốc gia/khu vực.
Bên cạnh đó, gian trưng bày còn có sự tham gia của các đơn vị thành viên như: VSP, BSR, PVFCCo, PVCFC, PVOIL, PTSC, PVEP, với nhiều mô hình giàn khoan, nhà máy, sản phẩm và công nghệ hiện đại, tạo điểm nhấn sinh động và hấp dẫn khách tham quan.
Diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là dịp tôn vinh, quảng bá những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua, trên các lĩnh vực như công nghiệp -công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; quốc phòng, an ninh; năng lượng, y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch...
Triển lãm cũng giới thiệu những giá trị, di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc anh em; sự trù phú của tài nguyên thiên nhiên, sản vật phong phú của 3 miền Bắc, Trung, Nam và những công trình kiến trúc tiêu biểu, nổi bật xưa và nay trên cả nước.
Với thông điệp xuyên suốt “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”, các không gian trưng bày trong Nhà triển lãm Kim Quy sẽ làm nổi bật các chủ đề như: “Việt Nam - Đất nước - Con người”, “95 năm cờ Đảng soi đường”, “Kiến tạo phát triển”, “Tỉnh giàu nước mạnh”; “Đầu tàu kinh tế”, “Khởi nghiệp kiến quốc”...