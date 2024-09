Cài MyVIB để có cơ hội nhận vé "Anh trai say hi" Concert 2024 miễn phí

Giới thiệu bạn bè đăng ký MyVIB, nhận vé concert miễn phí

Người dùng đã có tài khoản trên MyVIB chỉ cần chọn tính năng chia sẻ đường dẫn mời bạn bè đăng ký MyVIB trên ứng dụng, sẽ có ngay cơ hội nhận vé "Anh trai say hi" Concert 2024 miễn phí. Theo đó, người dùng đăng nhập vào ứng dụng, vào phần tính năng khác chọn bạn bè, bấm vào biểu tượng chia sẻ là có thể gửi đường link mời bạn bè đăng ký MyVIB.

Người dùng giới thiệu bạn bè đăng ký MyVIB sẽ có cơ hội nhận vé concert miễn phí.

VIB đang dành nhiều vé VIP3, vé tham dự Fansign và vé GA1 cho người dùng giới thiệu bạn bè đăng ký MyVIB. Trong đó, 15 khách hàng giới thiệu nhiều bạn mới nhất sẽ nhận ngay 1 cặp vé VIP3 (vé ngồi trị giá 3 triệu đồng) và 1 vé tham dự Fansign nhận chữ ký từ các anh trai; 50 khách hàng đầu tiên đạt mốc giới thiệu từ 20 bạn mới nhận ngay 1 cặp vé GA1 (vé đứng trị giá 3 triệu đồng); 80 khách hàng tiếp theo đạt mốc giới thiệu từ 10 bạn mới nhận ngay 1 vé GA1(vé đứng trị giá 1,5 triệu đồng).

10 khách hàng được giới thiệu may mắn có cơ hội nhận 1 vé GA1 (vé đứng trị giá 1,5 triệu đồng) mỗi tuần, tổng số lượng là 40 vé trong 4 tuần diễn ra chương trình.

Mở tài khoản Digi vào mỗi thứ bảy nhận ngay vé concert

Khách hàng mới mở tài khoản Digi trên MYVIB vào mỗi thứ 7 hàng tuần cũng có cơ hội nhận vé.

10 khách hàng đầu tiên đăng ký tài khoản Digi trên ứng dụng MyVIB vào mỗi thứ 7 hàng tuần và đáp ứng điều kiện của chương trình sẽ có cơ hội nhận 1 vé GA1 (vé đứng trị giá 1,5 triệu đồng) và 1 nón "Anh trai say hi". Tổng cộng sẽ có 40 vé dành tặng 40 khách hàng may mắn mở tài khoản vào mỗi thứ bảy hàng tuần trong 4 tuần trên MyVIB và thực hiện 1 giao dịch từ 100.000 đồng trong vòng 3 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

Danh sách người dùng và bạn mới của MyVIB nhận vé "Anh trai say hi" Concert 2024 sẽ được công bố ngày 24/9 tại website và fanpage VIB.

Bên cạnh vé concert, người dùng MyVIB cũng nhận nhiều ưu đãi khi giao dịch trên ứng dụng như hoàn 50% khi thanh toán hóa đơn điện, nước, WiFi (ADSL) cho người dùng mới; hoàn 30% giá trị hóa đơn cho người dùng hiện hữu khi thanh toán hóa đơn điện, nước, WiFi (ADSL) lần đầu; giảm 5% khi nạp tiền điện thoại trả trước; giảm 10% khi nạp cước data 3G, 4G; tặng 1 triệu đồng cho sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng khi mở tài khoản và thanh toán học phí; chuyển tiền quốc tế chỉ với 0 đồng phí, với mong muốn mang lại lợi ích tối đa cho người dùng MyVIB.

Ngân hàng số MyVIB cũng vừa được International Finance Magazine, tạp chí tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở tại London (Anh), vinh danh là "Ứng dụng ngân hàng di động thân thiện nhất Việt Nam" năm 2024. Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực của VIB trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo.

Khách hàng có thể tải ứng dụng MyVIB để trải nghiệm nhiều tính năng vượt trội và tham gia chương trình nhận vé "Anh trai say hi" Concert 2024 tại đây.