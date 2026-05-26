Cách chọn kem chống nắng an toàn, hiệu quả chỉ với 500.000 đồng

Mùa hè đã điểm, thời tiết cũng bước vào giai đoạn nắng nóng nhất. Tại TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời có lúc hơn 40 độ C. Thậm chí, với những công việc ngoài trời liên tục, nhân viên đang phải chịu nhiệt độ trên mặt sân còn cao hơn nữa.

Do đó, những ngày này, kem chống nắng trở thành một trong những vật dụng thiết yếu để bảo vệ làn da dưới tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời, không chỉ chống lão hóa mà còn giúp phòng ngừa ung thư da.

Chị Hoa (Phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) cho biết mỗi ngày ra khỏi nhà lúc 9-10h, khi nắng chưa gay gắt nhưng cũng khiến da chị rát bỏng. Bên cạnh tăng thêm lớp áo khoác ngoài, chị Hoa cũng tăng cường dùng kem chống nắng phổ rộng hơn để bảo vệ làn da.

“Có rất nhiều loại kem chống nắng tốt với dải giá đa dạng. Giai đoạn này không chỉ sắm cho bản thân, tôi còn khuyến khích bạn trai và em trai sử dụng thêm kem chống nắng để bảo vệ da. Tôi lựa chọn dòng kem chống nắng phổ rộng, phù hợp với da để cho hiệu quả tốt nhất nhưng giá cũng rất phải chăng”, chị Hoa chia sẻ.

Không phải dùng kem chống nắng xịn trị giá hàng triệu đồng là có được hiệu quả cao, mà để đạt hiệu quả tối ưu. Những người có kinh nghiệm khuyên người dùng nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng loại da. Cùng với đó, sử dụng số lần phù hợp với lịch sinh hoạt sẽ đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Người làm văn phòng, không chỉ thoa kem chống nắng trước khi ra đường đến cơ quan, mà sau giờ nghỉ trưa nên thoa lại một lần để chống tia UV từ màn hình máy tính.

Những người làm việc ngoài trời nhiều hoặc đang du lịch ở khu vực nắng nóng… tốt nhất nên dặm lại kem chống nắng sau mỗi 2 đến 3 tiếng. Bởi sau khoảng thời gian này, lớp kem sẽ bị giảm tác dụng do mồ hôi, bã nhờn hoặc bị cọ xát, khiến da không còn được bảo vệ tối ưu khỏi tia UV.

Bạn Bảo Trân (Phú Nhuận, TPHCM) cho biết trước đây chi rất nhiều tiền mua kem chống nắng, nhưng do không biết cách sử dụng nên da vẫn bị sạm đen. Sau khi được bạn bè tư vấn lựa chọn và cách dùng, da Bảo Trân đã được cải thiện tốt hơn với chi phí “vừa túi tiền”.

Dưới đây là 5 bí quyết chọn kem chống nắng hiệu quả, kể cả với những loại giá chưa tới 500.000 đồng vẫn có tác dụng tốt, theo kinh nghiệm từ những người đã dùng kem chống nắng lâu năm:

Chọn kem chống nắng có phổ rộng: Để bảo vệ làn da khỏi những tác động xấu từ môi trường gây tổn thương da cần lựa chọn những loại kem chống nắng có phổ rộng. Song song, thoa kem chống nắng mỗi ngày sẽ giúp chống lão hóa da, hạn chế nguy cơ gây ung thư.

Lựa chọn chỉ số chống nắng: Nên lựa chọn những loại kem có chỉ số SPF từ 50 trở lên vì chúng giúp bảo vệ tốt cho da, đặc biệt giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm hiện nay. Trên thị trường, có rất nhiều loại kem chống nắng có chỉ số SPF 30, thậm chí có SPF dưới 15 không thể chống lại những tác động xấu từ các tia tử ngoại.

Sử dụng kem chống nắng kháng nước: Loại kem này có được thể giữ trên da khoảng 40-80 phút khi đổ mồ hôi hoặc đi bơi dưới thời tiết nóng. Nên thoa lại kem chống nắng ít nhất 15 phút trước khi ra ngoài để kem phát huy tác dụng tốt nhất.

Kem chống nắng hóa học: Kem chống nắng hóa học có kết cấu mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu vào da. Loại kem này cũng có khả năng chống tia UV tốt, bảo vệ làn da bằng cách chuyển hóa nhiệt ra ngoài giúp bảo vệ da khỏi bị nóng. Tuy nhiên, bạn cần chọn những loại kem phù hợp với cấu tạo da (da khô, da nhạy cảm, da dầu...) để tránh tình trạng bị kích ứng, nổi mụn...

Kem chống nắng vật lý: Kem chống nắng vật lý giống như một lớp màn chắn bảo vệ da khỏi tác động xấu từ ánh nắng mặt trời gây lão hóa, ung thư da. Bên cạnh đó, loại kem này còn có tác dụng khi tia tử ngoại tiếp xúc với lớp kem sẽ phản xạ ra ngoài, tránh gây hại cho da.