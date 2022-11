Các giải pháp tiết kiệm chi phí của EVN

Theo báo cáo của EVN, trong 10 tháng đầu năm 2022, kinh tế đã hồi phục và phát triển mạnh mẽ nên nhu cầu điện tăng trưởng 8,6% so cùng kỳ năm 2021. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tăng trưởng điện đã đóng góp 0,67 điểm phần trăm vào tăng trưởng ngành công nghiệp và đóng góp 0,31 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Tập đoàn điện lực Việt Nam cho hay, từ đầu năm 2022, do biến động giá nhiên liệu (than, dầu, khí) thế giới làm chi phí sản xuất điện và mua điện của EVN tăng cao. Theo diễn biến giá nhiên liệu các tháng đầu năm 2022 và nếu căn cứ kế hoạch vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ đầu năm, Tập đoàn điện lực Việt Nam dự kiến sẽ lỗ khoảng 64.805 tỷ đồng. Riêng công ty mẹ EVN ghi nhận lỗ trong 10 tháng đầu năm là 15.758 tỷ đồng và ước tính lỗ cả năm lên tới 31.360 tỷ đồng.

Trung tâm giám sát lưới điện EVNCPC (Ảnh: EVN).

Hiện tại, tập đoàn thực hiện nhiều biện pháp nhằm cắt giảm chi phí như giảm 10% chi thường xuyên, giảm 20-30% chi sửa chữa tài sản cố định, tạm chi lương cho cán bộ công nhân viên bằng 80% mức lương bình quân năm 2020, tăng cường quản trị các khoản giảm giá thành điện...

EVN cũng tiến hành thu cổ tức của các công ty cổ phần có vốn góp của EVN trong năm 2022, đồng thời tăng tối đa nguồn phát thủy điện do đây là nguồn sản xuất có chi phí thấp. Việc điều phối các hợp đồng mua than và đàm phán với các chủ đầu tư các nhà máy điện BOT về sản lượng phát điện cũng được thực hiện.

Theo tính toán, tổng các khoản tiết kiệm nêu trên của EVN đạt khoảng 33.445 tỷ đồng. Ngoài ra chi phí khâu truyền tải, phân phối, phụ trợ năm 2022 cũng được duy trì ở mức chỉ bằng 92,8% so với năm 2021.

Công nhân Tổng Công ty điện lực Miền Trung (EVNCPC) bảo trì, bảo dưỡng lưới điện (Ảnh: EVN).

Về dự báo những tháng cuối năm 2022 và năm 2023, EVN cho hay tài chính khó khăn sẽ khiến tập đoàn không cân đối được dòng tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị phát điện, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện; việc giảm chi phí sửa chữa có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống; huy động vốn gặp khó sẽ gây thiếu nguồn đầu tư cho các chương trình sửa chữa hoặc các dự án mới.

Năm 2023, EVN dự kiến giá nhiên liệu (than, dầu, khí) trên thế giới vẫn neo ở mức cao, tỷ giá ngoại tệ USD sẽ tăng. Đồng thời, tỷ trọng các nguồn điện có giá thành rẻ (như thủy điện) có xu hướng giảm do các vấn đề về thời tiết, điều tiết nước, trong khi các nguồn điện có giá thành cao (như điện than, điện khí) sẽ tăng.